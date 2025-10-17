Bernard Alijaj hatte ein gutes Händchen

Schlimmer kann eine Mannschaft eigentlich gar nicht in eine Saison starten. Der SGE Bedburg-Hau wurde zum Auftakt in der Bezirksliga so richtig übel mitgespielt. Bei der DJK Twisteden gab es eine 0:8-Niederlage für das Team, das dabei in der Defensive eine Leistung bot, die Anlass zu allergrößten Sorge gab.

Trainer Bernard Alijaj musste damals noch befürchten, dass es eine sehr schwere Saison für seine Mannschaft werden könnte. Mittlerweile kann der Coach wesentlich entspannter in die Zukunft blicken. Denn die SGE, bei der es im zweiten Jahr in Folge einen nicht unerheblichen Aderlass gegeben hat, ist auf einem guten Weg. Sie steht nach neun Spieltagen mit 14 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

„Wir haben uns damit erst einmal eine gute Ausgangsposition verschafft. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir weiter punkten werden, weil ich glaube, dass wir eine gute, junge Mannschaft haben, die etwas erreichen will. Ich bin aber nicht so arrogant, nach neun Spielen schon zu sagen, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden. Ich werde in der Tabelle jedenfalls weiter nach unten schauen“, sagt Alijaj.

Der Coach musste vor der Saison ein hartes Stück Arbeit bei der Zusammenstellung des Kaders leisten, nachdem der Klasserhalt in der Bezirksliga nach dem unglücklichen Abstieg aus der Landesliga erst am letzten Spieltag perfekt gemacht worden war. Schließlich hatten sich elf zum Teil sehr erfahrene Akteure abgemeldet. Sie wurden in erster Linie durch junge Spieler ersetzt. „Es war während der Vorbereitung noch schwer abzuschätzen, in welche Richtung es für uns gehen würde“, sagt Alijaj.

Nach einem Auftakt, der Böses befürchten ließ, ist der Coach seiner Sache schon viel sicherer. Denn es stellt sich mehr und mehr heraus, dass er bei der Zusammenstellung des Kaders ein gutes Händchen gehabt hat.

Deshalb kann die SGE Bedburg-Hau auch hoffen, dass das Personalkarussell nach dieser Saison nicht wieder rasant in Schwung kommen wird. Alijaj hat bei der Kaderplanung darauf geachtet, „dass wir Spieler holen, die sich länger an den Verein binden wollen und mit dem Klub identifizieren“. Schließlich soll eine Mannschaft mit Zukunft aufgebaut werden.

Das scheint zu gelingen. „Wir haben einen tollen Zusammenhalt im Team. Zuletzt haben 16 Spieler bei einem Jugendturnier des Vereins bei der Organisation geholfen. Das sagt alles“, so der Coach. Deshalb ist er zuversichtlich, „dass in personeller Hinsicht jetzt Ruhe im Verein einkehren wird“.

Sportlich sieht der Coach bei seinem Team durchaus noch Luft nach oben, auch wenn er „mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden ist“. Junge Spieler wie Fabio Dittrich, Theo Panke, Theo Gerard, Gislain Ngesang oder Niklas Pohle seien noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angelangt. „Sie sind alle sehr fleißig, ordnen sich unter und hören darauf, was die erfahrenen Akteure ihnen sagen“, sagt Alijaj. Henrik Schümmer, Martin Tekaat, Leon Claaßen, Fabian Berntsen oder Falko Kersten sind die Routiniers, die als Führungsspieler vorangehen sollen und das auch tun. Die Mischung macht es bei der SGE. „Und wir haben eine sehr gute Mischung“, sagt Bernard Alijaj.

Die großen Probleme in der Abwehr, die in der Anfangsphase der Saison aufgetreten sind, gehören auch längst der Vergangenheit an. 15 Gegentreffer hatte die SGE in den ersten drei Spielen kassiert. In den folgenden sechs Partien konnte der Gegner nur noch sieben Mal jubeln. Zuletzt stand sogar die Null in den Partien gegen den TSV Weeze (0:0) und bei Viktoria Goch II (2:0). „Wir haben nach dem schlechten Start beim Training hart daran gearbeitet, mehr Stabilität in der Defensive zu bekommen. Das hat geklappt“, sagt Bernard Alijaj.

Und deshalb ist verhaltener Optimismus angebracht, dass es für die SGE Bedburg-Hau diesmal kein Zitterspiel um den Klassenerhalt geben wird. Eines ist aber Voraussetzung dafür. „Ich hoffe, dass wir von Verletzungspech verschont bleiben. Denn unser Kader ist nicht allzu groß“, sagt Bernard Alijaj.