Bernard Alijaj hat einen großen Wunsch

Die SGE Bedburg-Hau hat zwei aufregende Jahre hinter sich. Erst gab es in der Spielzeit 2023/24 nach Entscheidungsspielen und Relegation den unglücklichen Abstieg aus der Landesliga. Und in der vergangenen Saison wurden nach einem frühen Trainerwechsel von Jo Voß zu Bernard Alijaj erst am letzten Spieltag die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt.

Bernard Alijaj steht bei der SGE erneut vor einer recht anspruchsvollen Aufgabe, weil wieder zahlreiche Stammkräfte den Verein verlassen haben und in erster Linie durch junge Spieler ersetzt worden sind. „Wir haben einen wahnsinnigen Umbruch gehabt“, sagt der Coach.

Deshalb ist es verständlich, dass Bernard Alijaj beim Blick voraus auf die Spielzeit 2025/26 vor allem einen Wunsch hat. „Wir wollen so früh wie möglich die Punkte holen, die wir für den Klassenerhalt benötigen“, sagt der Trainer, der mit seinem Team zum Auftakt am Freitag, 15. August, 20 Uhr, bei der DJK Twisteden antritt.

Elf Akteure sind nicht mehr dabei: Felix Beeker, Lennis Bonnet (beide 1. FC Kleve), Thore Seifert, Malte Baumeister, Jacob Falkhofen (alle Viktoria Goch), Louis Hoenselaar (Fichte Lintfort), Marten Albrecht (SV Rindern), Kosovar Demiri (1. FC Kleve II), Leander Derksen und Tom Versteegen, die eine Pause einlegen, sowie Sezai Kezer, der seine Laufbahn wegen einer Knieverletzung beendet. Damit gab es das zweite Jahr in Folge einen enormen Aderlass bei der SGE. Mittlerweile tragen nur noch neun Akteure aus dem Landesliga-Kader der Saison 2023/24 das Trikot des Fusionsklubs.

Bernard Alijaj ist aber guter Dinge, dass er den Umbruch hinbekommt mit zehn neuen Spielern, von denen die Rückkehrer Falko Kersten (Viktoria Goch), Jendrik-Jan Maas (TuS Xanten) und Maurice Kresimon (SV Hönnepel-Niedermörmter) alte Bekannte sind. Neu im Kader sind zudem Niklas Pohle, Ian van Bebber, Lennard Haps, die ebenfalls vom Bezirksliga-Absteiger SV Hö.-Nie. gekommen sind, Fabio Dittrich (1. FC Kleve A-Jugend), Gislain Ngesang und Theo Panke (alle A-Jugend SGE/SV Bedburg-Hau).

Der Kapitän ist zurück

Ein gefühlter Neuzugang ist auch Fabian Berntsen. Der Kapitän fehlte in der vergangenen Saison lange verletzt und kam erst am Ende zu einigen Kurzeinsätzen in der ersten Mannschaft. „Es ist sehr wichtig, dass wir wieder auf ihn zählen können. Fabian ist stark in den Zweikämpfen, aggressiv im Spiel nach vorne und führt die Mannschaft durch seine Präsenz auf dem Spielfeld“, sagt Alijaj. Und Leitwölfe werden gefragt sein in einer Mannschaft mit vielen jungen Akteuren.

Der Coach ist mit dem Stand der Dinge kurz vor dem Saisonstart sehr zufrieden. „Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt. Die Spieler haben sehr gut mitgezogen. Die Mannschaft hat sich prima entwickelt“, sagt Alijaj. Der Beweis dafür sei der 2:0-Erfolg im letzten Test beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken gewesen. „Da haben wir sehr gut Fußball gespielt.“ Zudem sei die Stimmung im Team super. „Das muss auch so sein. Wir werden unsere Ziele nur erreichen können, wenn alle zufrieden sind“, so der Coach.

Erwird sich in der neuen Saison ausschließlich auf den Job an der Linie konzentrieren. In der vergangenen Saison hatte der 41-Jährige in acht Partien noch einige Kurzeinsätze gehabt. „Ich habe ausgeholfen, weil wir in der Rückrunde die zweite Mannschaft unterstützt haben und selbst einige verletzte Spieler hatten. Doch das kommt künftig nicht mehr infrage“, sagt Alijaj. Schließlich sei der Kader trotz der Abgänge nun groß genug.

Der Coach ist jetzt gespannt darauf, ob seine Mannschaft die guten Ansätze aus der Vorbereitung bestätigen kann, wenn es um Punkte geht. „Denn am Ende werden wir nur an den Ergebnissen gemessen, die wir in der Meisterschaft erzielen. Da müssen wir abliefern“, sagt Bernard Alijaj. Sonst wird es nicht werden mit einer langweiligen Saison ohne Aufreger.

Bernard Alijaj ist gespannt darauf, was seine Mannschaft in der Gruppe vier erwartet, in der es diesmal keinen Top-Favoriten auf den Titel zu geben scheint. „Die Gegner aus dem Kreis Rees/Bocholt sind für uns noch sehr schwer einzuschätzen“, sagt der SGE-Coach. Dagegen ist für ihn klar, welche Teams aus dem Kreis Kleve/Geldern eine gute Rolle spielen können. „Der SV Rindern hat sich enorm verstärkt. Die Sportfreunde Broekhuysen schätze ich ebenfalls sehr stark ein, weil sich die junge Mannschaft gut entwickelt hat. Und auch die DJK Twisteden und der Kevelaerer SV haben starke Teams“, sagt Bernard Alijaj.