Bermaringen zum Zweiten von Günter Eckle · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Im letzten Heimspiel der Saison konnte sich der SV Fortuna Ballendorf mit 1:0 gegen den TSV Bermaringen durchsetzen. Der Sieg war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung und eines überragenden Rückhalts im Tor. Die Gäste aus Bermaringen erwischten den besseren Start und kamen bereits in der 16. Minute über die rechte Seite gefährlich vors Tor. Die scharfe Hereingabe verfehlte das Ballendorfer Gehäuse jedoch knapp. In der 30. Minute kombinierte sich Bermaringen erneut über rechts durch, doch Robin Wachter machte sich im Eins-gegen-Eins groß und verhinderte die Führung der Gäste. Nur eine Minute später sorgte ein Fehlpass im Ballendorfer Aufbauspiel für die nächste Großchance, doch erneut war Wachter mit einer starken Parade zur Stelle. Auch nach einem Eckball in der 32. Minute zeigte der unser Schlussmann seine Klasse und entschärfte einen Kopfball aus kurzer Distanz.

In dieser Phase war Bermaringen dem Führungstreffer deutlich näher. Fortuna hielt jedoch kämpferisch dagegen und setzte kurz vor der Pause eigene Akzente. In der 38. Minute legte Staudenmayer über die linke Seite quer auf Nico, dessen flacher Abschluss vom Gästetorhüter stark pariert wurde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte auch Staudenmayer selbst mit einem Abschluss aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Keeper. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Ein Freistoß der Gäste aus rund 20 Metern brachte keine Gefahr (55.). Zehn Minuten später bot sich Fortuna die große Chance zur Führung: Staudenmayer schickte Noah mit einem perfekten Steilpass auf die Reise, doch der Bermaringer Torwart behielt im Eins-gegen-Eins die Oberhand. Im direkten Gegenzug musste Robin Wachter erneut sein Können beweisen und entschärfte ebenfalls eine Großchance im Eins-gegen-Eins.