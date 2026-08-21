Berlins Fußballer*innen-Wahl: Friede räumt bei den Amateuren ab Heiseler, Trimmel, Okoro, Friede und Matthes sind Berlins Fußballer*innen der Saison 2025/26 von far · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Sidney Friede im Torjubel am Boden – Foto: Sebastian Räppold

Mehr als 7.000 Stimmen, fünf Gewinnerinnen und eine auffällige Union-Dominanz: Die Wahl zu Berlins Fußballerinnen der Saison 2025/26 ist entschieden. Während der 1. FC Union Berlin gleich vier Auszeichnungen für sich verbucht, geht der Titel bei den Amateurfußballern an Delay-Sports-Leistungsträger Sidney Friede. Das veröffentlicht der Berliner-Fußball-Verband aktuell Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Mehr als 7000 Personen beteiligen sich an Abstimmung Die Berliner Fußballfamilie hat entschieden. Vom 1. bis 31. Juli konnten die Fans ihre Stimmen für die besten Spielerinnen und Trainerinnen der abgelaufenen Saison abgeben. Mehr als 7.000 Personen beteiligten sich an der Online-Abstimmung, die der Berliner Fußball-Verband seit 2011 gemeinsam mit LOTTO Berlin und der Fußball-Woche durchführt. Jeweils acht Kandidat*innen standen in fünf Kategorien zur Wahl.

Besonders erfolgreich fällt das Ergebnis für den 1. FC Union Berlin aus. Vier der fünf Titel gehen an den Verein aus Köpenick. Lisa Heiseler und Christopher Trimmel gewinnen bei den Profis, Carla Okoro wird als beste Amateurfußballerin ausgezeichnet und Anja Matthes erhält den Titel als Amateurtrainerin der Saison. Bei den Amateurfußballern setzte sich Sidney Friede von Delay Sports durch. Heiseler gewinnt neue Profi-Kategorie deutlich

Bei den Frauen wurde die bisher gemeinsame Kategorie „Berliner Fußballerin der Saison“ erstmals in Profi- und Amateurfußballerin aufgeteilt. Die Premiere bei den Profis entschied Lisa Heiseler mit deutlichem Vorsprung für sich. Die Kapitänin des 1. FC Union erhielt 40,6 Prozent der Stimmen. Ihre Teamkollegin Anna Weiß landete mit 12,8 Prozent auf Rang zwei, Nina Ehegötz vom FC Viktoria Berlin wurde mit 10,9 Prozent Dritte.

Lisa Heiseler

Heiseler war eine der prägenden Figuren in Unions erster Bundesliga-Saison. Die 28-Jährige stand in allen 26 Ligapartien auf dem Platz, erzielte acht Treffer und bereitete zwei weitere vor. Damit war sie sowohl beste Torschützin als auch beste Scorerin der Köpenickerinnen, die ihre Premierensaison im Oberhaus auf Rang neun beendeten. Für Heiseler ist die Auszeichnung kein Neuland: Bereits 2017/18 wurde sie zu Berlins Fußballerin der Saison gewählt, bei der Abstimmung im vergangenen Jahr belegte sie den zweiten Platz. „Die Freude über solch eine Auszeichnung ist groß und eine besondere Wertschätzung“, sagt Heiseler. Gleichzeitig verweist die Union-Kapitänin auf ihr Team: „Fußball ist kein Einzelsport und ohne meine Mannschaft wäre das nicht möglich gewesen.“ Trimmel setzt sich gegen Rönnow und Reese durch Auch bei den männlichen Profis geht der Titel an den 1. FC Union. Christopher Trimmel erhielt 22,1 Prozent der Stimmen und setzte sich in einer engen Abstimmung gegen seinen Teamkollegen Frederik Rönnow (19,8 Prozent) durch. Fabian Reese von Hertha BSC und Danilho Doekhi von Union kamen jeweils auf 14,6 Prozent. Für Trimmel ist es nach 2019/20 bereits der zweite Erfolg bei der Berliner Wahl. Auch mit 39 Jahren gehörte der Rechtsverteidiger in seiner zwölften Spielzeit bei den Eisernen zum Stammpersonal. In 29 Ligapartien gelangen ihm drei Torvorlagen.

Christopher Trimmel

„Eine Auszeichnung ist immer etwas Besonderes, daher freue ich mich sehr“, erklärt Trimmel. Auch wenn die vergangene Saison nicht immer nach den Vorstellungen der Köpenicker verlief, versteht der Kapitän den Preis zugleich als Anerkennung für die gesamte Mannschaft. Okoro erhält fast die Hälfte aller Stimmen Noch deutlicher als Heiseler gewann Carla Okoro die Wahl zur Berliner Amateurfußballerin der Saison. Die Angreiferin der U23 des 1. FC Union vereinte 46,1 Prozent der Stimmen auf sich. Elfie Wellhausen von Hertha BSC, Siegerin der vergangenen beiden Jahre, kam mit 11,8 Prozent auf Platz zwei. Julie Mews von 1. Eintracht Spandau wurde mit 10,3 Prozent Dritte. Okoro lieferte in der Regionalliga Nordost starke Zahlen: Neun Tore und drei Vorlagen gelangen ihr in 17 Einsätzen. Union beendete die Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Für die langjährige Berliner Auswahlspielerin gab es zudem einen persönlichen Meilenstein: Im November 2025 feierte sie beim Spiel der ersten Mannschaft bei Werder Bremen ihr Bundesliga-Debüt. Mit ihrem deutlichen Wahlsieg hatte Okoro selbst nicht gerechnet. Die Auszeichnung sei „eine große Ehre“, betont die Angreiferin. Ihren Dank richtet sie insbesondere an ihr Trainerteam und ihre Mitspielerinnen. 53 Scorerpunkte: Friede führt Delay zum Aufstieg Bei den Amateurfußballern setzte sich Sidney Friede von Delay Sports durch. Der 28-Jährige erhielt 22,1 Prozent der Stimmen und verwies Dennis Bohnsack vom Köpenicker FC (17,1 Prozent) sowie Jonas Nietfeld von der VSG Altglienicke (14,6 Prozent) auf die weiteren Podestplätze.

Sidney Friede Mitte – Foto: Frank Arlinghaus