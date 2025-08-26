Berling ballert, Ebert veredelt - Derbytag am Schwarzen Weg

Der VfB Lingen II hat das Derby gegen den TuS Lingen II mit 2:1 für sich entschieden und damit ein perfektes Sechs-Punkte-Wochenende eingefahren. Am „Schwarzen Weg“ setzte sich die Mannschaft von Trainerteam und Spielern in einer intensiven Partie verdient durch, während der TuS spät nur noch verkürzen konnte.

Schon vor Anpfiff stimmte Liveticker-Schreiber Markus Meer die 1.594 Leserinnen und Leser auf ein spannendes Derby ein: Tabellendritter gegen Tabellensiebter, beide bis dahin noch verlustpunktfrei und nach dem Sieg des VfB gegen Altenlingen am Freitag stand das zweite Derby des Wochenendes an.

Die erste Halbzeit blieb torlos, wenngleich beide Teams Akzente setzten. Bereits in der 4. Minute traf VfB-Spieler Leo Laikam mit einem satten Schuss nur die Latte. Auf der anderen Seite vergab TuS-Angreifer Albos Lala nach einer Dreifachchance in der 12. Minute die Führung. Zur Pause blieb es beim 0:0, das laut Liveticker „zu den leichten Feldvorteilen des TuS“ passte.

VfB dreht auf - Berling und Ebert treffen

Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfB die Kontrolle. In der 49. Minute verpasste Timoschenko noch knapp, doch in der 65. Minute war es soweit: Nach einer Hereingabe von Laikam landete der Ball vor den Füßen von André Berling, der kompromisslos zum 1:0 vollendete. Nur sieben Minuten später erhöhte Artur Ebert auf 2:0 (72.), nachdem Sobocienski die Vorlage erkämpft hatte.

TuS kommt zu spät - Hektik in der Schlussphase

Der TuS gab sich nicht geschlagen und kam in der 84. Minute durch einen Foulelfmeter von Asaf Kastrati auf 2:1 heran. In der hektischen Nachspielzeit wurde es nochmals unruhig: Gjergji Hamitaj sah in der 90.+4 Minute die Rote Karte, sein Mitspieler Kastrati Gelb. Kurz vor Schluss traf Ebert noch den Pfosten, der VfB blieb am Ende aber Sieger.

Fazit

Angesichts der starken zweiten Halbzeit sprach auch Liveticker-Autor Markus Meer von einem „verdienten Heimsieg“ für den VfB. Mit zwei Siegen innerhalb von drei Tagen feierte Lingen II ein perfektes Derby-Wochenende, während der TuS kommende Woche Wiedergutmachung betreiben will.

Ein Dank geht an die Fans für die zahlreichen 1.594 Aufrufe im Liveticker und für das Bildmaterial

