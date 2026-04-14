Berliner TSC erkämpft sich 1 Punkt in Staaken

Am vergangenen Wochenende stand für die zweite Mannschaft des Berliner TSC das erste Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Bresche auf dem Programm – und was für eines das war! Mit einem spannenden 3:3-Unentschieden gegen den SC Staaken 3 zeigten die Gäste Kampfgeist, Moral und vor allem jede Menge Wagemut. Der Punktgewinn fiel erst in der 105. Minute, also in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, und sorgte für ordentlich Wirbel bei Spielern, Trainern und Fans.

Das Spiel begann mit einem deutlichen spielerischen Übergewicht der TSC´ler. Die Gäste aus Berlin dominierten weite Teile der ersten 45 Minuten, bestimmten Tempo und Rhythmus. Besonders in den Umschaltmomenten zeigten sie immer wieder gefährliche Ansätze – allerdings blieben viele dieser Chancen in der Anfangsphase ungenutzt. Erst in der 23. Minute gelang es Kosi, nach einer starken Vorlage von Michael, den Führungstreffer für den TSC zu erzielen. Das 0:1 setzte den Gastgebern zwar zu, aber SC Staaken zeigte sich nicht geschockt.

Kurz nach dem Gegentor gab es auf beiden Seiten je eine Großchance: Die beste vergab allerdings Kosi selbst, als er freistehend vor dem Tor in der 33. Minute knapp scheiterte. Doch nur wenige Minuten später zeigte sich mal wieder, dass Fußball eben unberechenbar ist: Nach einem Fehler im Aufbauspiel konnte Staaken zum 1:1 ausgleichen – das war auch der Halbzeitstand.

Zweite Halbzeit: Druckvolle Staakener, aber starke TSC-Moral

Mit viel Schwung kamen die Staakener aus der Kabine und zeigten direkt, dass sie den Tabellennachbarn überholen wollen. In der 49. und 54. Minute trafen die Gastgeber dann auch prompt zweimal, sodass es plötzlich 3:1 für Staaken stand. Es sah fast so aus, als würde das Spiel in Richtung der Gäste laufen, doch Trainer Daniel Bresche war mit der Leistung seiner Mannschaft keineswegs unzufrieden. „Wir haben eine neue taktische Ausrichtung, da kann es mal vorkommen, dass es hinten etwas wackelt“, erklärte Bresche nach dem Spiel. „Aber die Jungs haben Moral gezeigt und nie aufgegeben.“

Und genau diese Moral war es, die das Spiel schließlich drehte. In den letzten 25 Minuten drückte der Berliner TSC aufs Gaspedal und erspielte sich eine Fülle an Chancen, die bis zur 85. Minute jedoch größtenteils ungenutzt blieben. Dann aber gelang Samu nach einer schönen Kombination über die Außenbahn der wichtige Anschlusstreffer zum 2:3 – plötzlich war wieder alles drin.

Spannende Schlussphase mit viel Mut und Belohnung in der 105. Minute

In der Endphase stellte der Berliner TSC taktisch nochmal um und brachte Angriffsspieler für defensive Akteure – am Ende standen fünf Stürmer auf dem Platz. Diese offensive Aufstellung zahlte sich aus: In der 105. Minute, also tief in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, belohnte Claudius die ganze Einsatzbereitschaft mit dem verdienten 3:3-Ausgleichstreffer. Ein echter Kraftakt und eine grandiose Moralleistung!

Emotionale Szenen und viele Platzverweise

Nicht nur das Spiel selbst war wild, auch die Partie auf dem Platz blieb emotional aufgeladen. In der 85. Minute sah ein Spieler des SC Staaken wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Kurz darauf sah Eddi vom Berliner TSC nach einer Notbremse ebenfalls die Rote Karte – ein seltener Moment mitten in der dramatischen Schlussphase. Und als wäre das nicht genug, gab es nach dem Abpfiff noch eine Gelb-Rote Karte für Staaken aufgrund von Meckerns. Die hitzige Atmosphäre spiegelte die nervenaufreibende Dramatik dieses Spiels wider.

Fazit: Mutiger Punktgewinn als gutes Omen für die kommenden Aufgaben

Der Berliner TSC 2 kann mit dem erkämpften Punkt gut leben – gerade unter neuem Trainer und mit der noch ungewohnten taktischen Ausrichtung. Das Spiel hatte alle Zutaten für einen packenden Fußballtag: Führung, Rückstand, spannende Wendungen, viele Tore und emotionale Momente. Für die Mannschaft ist dieser Punktgewinn sicherlich eine wichtige Bestätigung und Motivation, um voller Selbstvertrauen in die nächsten Spiele zu gehen. Trainer Daniel Bresche darf stolz sein auf seine Mannschaft, die trotz schwieriger Phasen niemals den Kampfgeist verloren hat.

Insgesamt ein intensives Match mit vielen Höhen und Tiefen – so macht Fußball Spaß und so kann es gern weitergehen für den Berliner TSC 2!

Ganz bitter für den Berliner TSC, in Minute 70 erlitt Stürmer Haidar einen Bruch des Sprunggelenks. Das ganze Team wünscht gute Genesung.