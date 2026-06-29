Berliner Trainer Ingo Reißner hat neuen Job in Potsdam

Ingo Reißner im Hintergrund – Foto: Dedepress

Was macht eigentlich Ingo Reißner? Das haben wir den 57-jährigen langjährigen Berliner Amateurfußballtrainer (FC Viktoria, Tus Makkabi, Novi Pazar und Blau-Weiß 90) Anfang 2025 im FuPa Berlin-Interview gefragt. Nun hat er eine neue Tätigkeit aufgenommen

Nach mehr als zwei Jahren Pause kehrt Ingo Reißner auf die Trainerbank zurück. Der frühere Trainer von Blau-Weiß 90 Berlin übernimmt zur neuen Saison den Landesligisten Fortuna Babelsberg.

Auf Reißner wartet in Potsdam eine anspruchsvolle Aufgabe. Fortuna Babelsberg spielt nach dem Abstieg aus der Brandenburgliga in die Landesliga Brandenburg und blickt auf eine enttäuschende Saison zurück. Unter Trainer Kai Möbius gelang es dem Traditionsverein nicht, im oberen Tabellenbereich mitzuspielen. Nun soll Reißner der Mannschaft wieder Stabilität verleihen und sie schrittweise zurück an die Spitze führen.

Hat dir deine ehrliche Kunst in der Karriere mehr geholfen oder geschadet? Ich lasse mich nicht gern in meine Arbeit hineinreden – es sei denn, es ist produktiv. Einige Verantwortliche wollen sich profilieren, wenn es gut läuft.

Was war deine größte Enttäuschung als Trainer? Besonders bei Novi Pazar und der SG Groß-Ziehten war es enttäuschend.

Was fehlt dir am meisten, seit du 2023 (Blau-Weiß 90) ohne Trainerjob bist? Das Arbeiten auf dem Platz mit den Jungs – eine Spielphilosophie entwickeln und sie am Spieltag bestmöglich umsetzen.

Reißner bringt reichlich Erfahrung aus dem Berliner Amateurfußball mit. In seiner Laufbahn trainierte er unter anderem Viktoria 1889 Berlin, TuS Makkabi Berlin, Berlin Türkspor, Hertha 06 sowie Blau-Weiß 90 Berlin. Nun soll er bei Fortuna Babelsberg den sportlichen Neustart einleiten und den Verein langfristig wieder in Richtung Brandenburgliga führen.

Für den erfahrenen Trainer ist es die erste Station seit seinem Abschied von Blau-Weiß 90 Berlin im Frühjahr 2023. Damals hatte Reißner erklärt, nur dann auf die Trainerbank zurückkehren zu wollen, wenn ihn eine Aufgabe sportlich und menschlich überzeuge. Mit Fortuna Babelsberg hat er diese Herausforderung nun offenbar gefunden.

Wer war der beste Trainer, den du hattest, und der beste Spieler, den du trainiert hast?

Barsikow bei Wacker, Eckard Düwiger bei der SG Bornim – und der innovativste Krieg Andreas Hahn. Spieler gab es viele, einen herauszuheben wäre unfair.

Gibt es eine Spielklasse, die dir besonders ans Herz gewachsen ist?

Die Oberliga und die Berlinliga. Hier setzen gut ausgebildete Spieler dein Trainings- und Spielsystem um.

Wie schwierig ist es, in den unteren Ligen langfristig erfolgreich zu bleiben?

Sehr schwer! Bei Blau-Weiß Spandau wollten nach dem zweiten Spieltag 16 Spieler mich verlieren, weil das Training zu hart war. Wir begannen mit zwölf Mann – und wurden Meister. Als Trainer bist du Sozialarbeiter, Ausbilder und Seelsorger.

Was sind die größten Unterschiede zwischen Co-Trainer und Chefcoach?

Zu Beginn bei Blau-Weiß 90 war es schwer, eigene Ideen einzubringen. Marco Gebhardt hatte alles durchgetaktet. Wir waren zwei Alphatiere, fanden aber eine gute Basis. Als Chefcoach stand ich vor einer Mannschaft, die mehr an ihre Zukunft dachte als ans Spiel.

Was müsste sich im Berliner Amateurfußball dringend verbessern?

Mehr Geld für die Infrastruktur! Kunstrasenplätze erneuern, Stadien instand setzen. Sport bringt Kulturen zusammen und leistet mehr als manch fragwürdiges Projekt.

Hast du ein Lebensmotto?

„Lieber einen ehrlichen Feind als einen falschen Freund!“

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Ingo Reißner

In der Berliner Fußballszene ist der 55-jährige für seine klare und direkte Art bekannt. Eine so genannte ehrliche Haut. Die auch mal einen raushaut. Das hat ihm nicht immer nur Freunde gebracht in seiner Trainer-Karriere. Davon ist Reißner überzeugt. Bei den Spielern ist er für seine Ehrlichkeit und Offenheit geschätzt. Und könnte viele spannende und lustige Geschichten darüber erzählen.

Trainerkarriere

Bevor er 2013 seine Trainerlaufbahn bei BFC Viktoria Berlin in der Berlinliga begann, sammelte Reißner bereits wertvolle Erfahrungen bei verschiedenen Vereinen. Bei TuS Makkabi war er in der Landesliga aktiv und führte Blau-Weiß Spandau erfolgreich von der Kreisliga in die Bezirksliga. Seine Fähigkeit, Teams zu motivieren und zu führen, zeigte sich auch bei Concordia Britz und Stern Marienfelde in der Bezirksliga sowie beim TSV Helgoland in der Kreisliga-A.

Er coacht Viktoria Berlin in der Verbandsliga. Spätere Stationen heissen Novi Pazar in der Landesliga 2018. Die Verantwortung beim Brandenburger Landesligisten SG Groß-Ziehten übernimmt er von 2019-2021.

Einen wichtigen Abschnitt in seiner Karriere erlebt er 2022 bei Blau-Weiß 90 Berlin, wo er zunächst als Co-Trainer und später als Cheftrainer in der Oberliga tätig ist.

Seine Reise führte ihn auch zu mehreren Interimstrainern und Co-Trainer-Positionen, unter anderem bei Berlin Türkspor in der Berlinliga (Rettung vorm Abstieg) und bei CFC Hertha 06 in der Oberliga.

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