Berliner Teams starten in die Oberliga - Stimmen

Heute, 19:00 Uhr FSV Optik Rathenow Rathenow SV Tasmania Berlin Tasmania 0 1 PUSH

Almir Numic (SV Tasmania Berlin): In den nächsten zwei Jahren wollen wir in die Regionalliga zurück. Entscheidend wird die Hinrunde sein. Du musst dich bis zum Winter oben halten, dann ist alles möglich. Ich bin von meinem Trainerteam überzeugt. Leider haben wir dreizehn verletzte Spieler. Lichtenberg 47 und Mahlsdorf werden eine Rolle spielen.

Heute, 20:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 0 0 PUSH

Umberto Sacchi (Tennis Borussia Berlin): Unser Saisonziel ist nicht definiert. Wir wollen beständig und demütig arbeiten. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre top, alles darüber wäre Bonus. In Ruhe zu arbeiten, ist wichtig. Die Zusammenarbeit mit unserem neuen Head of Sports, Manuel Cornelius, läuft sehr gut. Die drei Tage Trainingslager in Polen haben das Team zusammengeschweißt. David Danko, Aleksandar Bilbija (RSV Eintracht) und Yannik Bangsow (Babelsberg 03) könnten Führungsaufgaben übernehmen. Als Aufstiegskandidaten sehe ich Tasmania, Lichtenberg 47 und Mahlsdorf. Spielerisch arbeiten wir nach unserem Leitfaden.

Morgen, 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg TuS Makkabi Berlin Makkabi 13:00 live PUSH

Rudy Raab (Lichtenberg 47): Wir wollen wieder oben mitmischen an der Oberligaspitze – wie in den vergangenen Jahren. Das Team war fleißig in der Vorbereitung, wir sind gut drauf. Alle freuen sich auf das erste Spiel gegen Makkabi. Die bezeichne ich als kleine Wundertüte. Sie haben das Team zusammengehalten und gehören individuell weiterhin zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Unsere Aufstiegskandidaten sind allen voran Tasmania, Mahlsdorf und Rostock II. Auch Sparta Lichtenberg sollte man im Blick haben. Wir müssen die Abgänge in der Defensive von Wollert, Rösner, El-Challouf und Vogel kompensieren. Offensiv sind wir mit Gawe und Gruber vielleicht noch gefährlicher. Noack wollte in die Regionalliga und hat sich letztendlich verzockt. Mahlsdorf hat ihm Asyl gewährt. Wir wünschen ihm dort alles Gute.

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

Karsten Heine (Eintracht Mahlsdorf) Wir haben natürlich mit Gladrow und Jopek zwei sehr erfahrene Spieler verloren. Wer in diese Rollen schlüpfen kann, wird sich zeigen. Das werden wir erst nach mehreren Spielen sehen – auch, ob nach ganz oben, wie im letzten Jahr, etwas geht. Unser vorrangiges Ziel ist es, ordentlichen Fußball abzuliefern. Die Neuzugänge müssen sich finden. Willi Noack von Lichtenberg 47 ist eine Verstärkung, primär für die Außenbahnen – ohne Frage. Ich denke, die Liga wird ausgeglichener sein als in der letzten Saison. Natürlich werden Lichtenberg 47 und Tasmania eine gute Rolle spielen. Dragan Kostic (Sparta Lichtenberg): Das Team hat eine sehr gute Vorbereitung hinter sich: Sachsenhausen 9:0, Ludwigsfelde 7:1, SC Charlottenburg 10:2 und Preußen 5:2 – das waren sehr starke Testspiele von uns. Die Jungs müssen es jetzt in den Punktspielen bestätigen. Wir werden eine der drei jüngsten Mannschaften in der Oberliga haben und müssen geduldig sein. Einige Spieler sind angeschlagen bzw. im Späturlaub, sodass wir gegen Mahlsdorf nicht alle Spieler zur Verfügung haben werden. Ich bin davon überzeugt, dass diese Mannschaft in dieser Saison ins Rollen kommen wird – und schwer zu stoppen. Ob es gleich am Anfang gelingt, werden wir sehen. Das einwöchige Trainingslager in Peja (Kosovo) hat uns noch mehr zusammengeschweißt, und fast jeder Spieler hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. Meine Favoriten sind Tasmania, Lichtenberg 47, Eintracht Mahlsdorf und Hansa Rostock II.

Philipp Sternitzke (Berliner AK 07): Unser Verein setzt in dieser Saison verstärkt auf Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs sowie gezielte externe Verstärkungen. Die Altersstruktur der Mannschaft entspricht in weiten Teilen einer U23. Entsprechend liegt der Fokus zu Saisonbeginn darauf, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und ein stabiles sowie konstantes Leistungsniveau zu erreichen. Ziel ist es, im Laufe der Spielzeit in die Top 5 der Tabelle vorzustoßen. Im Vergleich zur vergangenen Saison hat sich der Kader stärker verändert. Dennoch zeigte die Mannschaft keinerlei Anlaufschwierigkeiten und wächst von Woche zu Woche enger zusammen. Die Entwicklung der Gruppendynamik stimmt uns sehr positiv. In der Vorbereitung wurde hart gearbeitet. Die Spieler haben als Einheit hervorragend mitgezogen und sich so eine solide Grundlage geschaffen – sowohl mental als auch körperlich. Jetzt gilt es, die Früchte dieser Arbeit auf dem Platz zu ernten. Was den Kampf um die Spitzenplätze betrifft, sehe ich Mahlsdorf, Lichtenberg und Rostock II derzeit im Vorteil. Diese Teams werden den ersten Platz wohl unter sich ausmachen.