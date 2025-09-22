Berliner SC siegt klar, BFC Dynamo und Lok Leipzig gewinnen knapper

+++

Regionalliga Nordost der A-Junioren

FC Mecklenburg Schwerin – BFC Dynamo 2:4

Ein torreiches Duell, das die Gäste für sich entschieden. Bereits früh brachte Mark Dittner den BFC Dynamo in der 8. Minute in Führung und legte in der 40. Minute nach. Dazwischen hatte Efe Hasan Bashew in der 31. Minute das 0:2 erzielt. Doch Mecklenburg gab sich nicht geschlagen: Abubakar Hanan Sharif traf in der 47. und 59. Minute zum Anschluss. Erst in der Schlussminute sorgte Henning Straub mit dem 2:4 für die endgültige Entscheidung.

Tennis Borussia Berlin – 1. FC Lokomotive Leipzig 1:2

Vor 30 Zuschauern erwischte Lok Leipzig den besseren Start: Samim Bigi traf in der 11. Minute, Daniil Turchyn erhöhte nur vier Minuten später auf 0:2. Zwar konnte Esposito Ekene Uchendu in der 35. Minute verkürzen, doch die Gastgeber schwächten sich selbst: Neset Bicakci sah in der 20. Minute Gelb-Rot, in der Nachspielzeit folgte Kaan Gül ebenfalls mit Gelb-Rot. Leipzig brachte den Sieg über die Zeit.

FC Hertha 03 Zehlendorf – SC Borea Dresden 0:3

Die zweite Halbzeit brachte die Entscheidung. Patrick Semar schnürte innerhalb von acht Minuten einen Doppelpack (50., 58.) und brachte Borea Dresden komfortabel in Front. Mit dem verwandelten Foulelfmeter von Mattis Schulze in der 71. Minute war die Partie endgültig entschieden.

SV Babelsberg 03 – 1. FC Neubrandenburg 04 4:1

Nach frühem Rückstand durch Florian Scholich in der 21. Minute drehte Babelsberg die Partie eindrucksvoll. Dominic Wischnat Mejia glich in der 58. Minute aus, dann folgte die entscheidende Phase: Maximilian Kalckreuth (70.) und Zerah Gabienoo (72.) trafen binnen zwei Minuten. Yilmaz Ardahan setzte in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt zum klaren 4:1-Heimsieg.

1. FC Frankfurt (Oder) – BFC Preussen 1:5

Die Gäste dominierten das Spiel deutlich. Zwar konnte Arne Sommerfeld in der 29. Minute zum 1:1 ausgleichen, nachdem Liam Hiot Hiot die Preussen früh (20.) in Führung geschossen hatte, doch in der zweiten Halbzeit brachen die Gastgeber ein. Mit Toren in der 58., 67. und 71. Minute – erneut durch Liam Hiot Hiot – sowie dem 1:5 in der 90. Minute schraubten die Gäste das Ergebnis in die Höhe.

FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen 0:2

Eine umkämpfte Begegnung, die erst in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. In der 66. Minute erzielte Plauen das erlösende 0:1, ehe in der 80. Minute das zweite Tor für klare Verhältnisse sorgte.

SFC Stern 1900 – Berliner SC 1:7

Der Berliner SC überrollte den Gegner regelrecht. Inem Bassey stellte früh mit zwei Treffern (8., 20.) die Weichen, auch wenn Luan Midzaiti in der 28. Minute für Stern verkürzte. Doch bis zur Pause erhöhte Daniel Blessing auf 1:3 (37.). Nach dem Seitenwechsel war es erneut Inem Bassey (68.), bevor Diyar Hakim per Strafstoß (70.), Franco Mientus (87.) und Marlon Nagler (88.) den Kantersieg perfekt machten.

