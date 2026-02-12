Berliner SC schlägt Croatia, Biesdorf dreht Partie

Archiv – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Das Wetter bessert sich...zumindest vorerst. Dementsprechend steigt die Hoffnung einiger, in dieser Woche wieder spielen zu können. Diese Testspiele sind bis einschließlich Donnerstag geplant:

Mittwoch, 11. Februar

BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Germania 90 Schöneiche | 4:1

Tore: 1:0 Nils Wilko Stettin (1.), 2:0 Philipp Behrend (7.), 3:0 Nils Wilko Stettin (17.), 3:1 Leo Zellmer (19.), 4:1 Devis Meißner (48.)

Sperber Neukölln - Berlin Hilalspor | 2:2

FC Brandenburg 03 - Delay Sports II

Anstoß: 20:00 Uhr

Donnerstag, 12. Februar

Grünauer BC 1917 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 | abgesagt



SFC Veritas 96 – Füchse Berlin | 2:6

Tore: 0:1 Can Türker (5.), 0:2 Emre-Mert Aslan (13.), 0:3 Karim Abdel Hamid (33.), 0:4 Victor Sunday (56.), 0:5 Bilal Gündogdu (62.), 1:5 Onur Uslucan (69.), 1:6 Victor Sunday (70.), 2:6 Sebastian Ghasemi-Nobakht (88.)

VfB Fortuna Biesdorf – BSV Eintracht Mahlsdorf II | 3:2

Tore: 0:1 Tim-Luca Eberl (38.), 0:2 Christian Preiß (61.), 1:2 Alex Steinke (70.), 2:2 Pascal Treibert (75.), 3:2 Jean-Claude Nanevie (90.+3)



VfB Concordia Britz 1916 – BFC Preussen II | 1:4

Tore: 0:1 Georgios Mikelatze (33.), 0:2 Hugo Timur (57.), 0:3 Sebastian Rühland (77.), 1:3 Ammen-Allah Arfaoui (88.), 1:4 Atacan Özcan (90.+1)

Berliner SC - S.D. Croatia | 2:1

Tore: 1:0 Max-Fabian Wölker (48.), 1:1 Omar Ammar (65.), 2:1 Brandon Ludwig (81.)

FC Stern Marienfelde - BFC Preussen | 1:2

