Berliner SC: Pokalsieger-Trainer wird Schatte-Nachfolger

Beim Berliner SC sind die personellen Weichen für die neue Saison gestellt. Dominik Ludwig übernimmt zur Spielzeit 2026/27 die 1. Herren des Berlin-Ligisten und folgt damit auf Markus Schatte, der künftig wieder im Nachwuchsbereich des Vereins arbeiten wird.

Für Ludwig ist der Schritt zur 1. Mannschaft zugleich die Fortsetzung einer langjährigen Trainerlaufbahn im Berliner Nachwuchsfußball. Vor seinem Engagement beim Berliner SC arbeitete der 43-Jährige mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Union Berlin. Dort war er unter anderem als Co-Trainer der U17 in der Junioren-Bundesliga sowie der Regionalliga Nordost tätig. Weitere Stationen führten ihn zuvor zu FC Hertha 03 Zehlendorf, wo er sowohl als U17-Trainer als auch Co-Trainer arbeitete. Zudem verfügt Ludwig über die UEFA-A-Lizenz. Auch erste Erfahrungen im Herrenbereich des Berliner SC sammelte Ludwig bereits in der laufenden Saison. Gemeinsam mit Tobias Kramm betreute er die Mannschaft bei einem wichtigen Auswärtssieg in Frohnau.

Der Berliner SC setzt damit bewusst auf Kontinuität und eine interne Lösung. Ludwig trainiert aktuell die U19 des Vereins und führte diese zuletzt unter anderem zum Gewinn des Berlin-Pokals gegen den 1. FC Union (5:3 nach E.). Zudem kennt er große Teile des Herrenkaders bereits aus der engen Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich.

Vorfreude ist riesig

„Die Vorfreude ist riesig. Die Aufgabe bei den 1. Herren des Berliner SC ist etwas Besonderes“, wird Ludwig in der Vereinsmitteilung zitiert. Ziel sei es, die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzuführen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Gemeinsam wolle man „ein Team aufbauen, das langfristig dem Verein eine Identität gibt – auf und neben dem Platz“.

Berliner SC noch nicht gerettet in der Berlin-Liga

Sportlich kann der Berliner SC die Saison derweil vergleichsweise entspannt ausklingen lassen. Mit aktuell 42 Punkten belegt der Club Rang acht in der Berlin-Liga und hat den Klassenerhalt praktisch sicher. Nur theoretisch könnte die Mannschaft noch in Abstiegsgefahr geraten.

Auch die sportliche Leitung blickt optimistisch auf die neue Konstellation. Uwe Knop lobte Ludwigs Arbeit im Nachwuchsbereich und betonte insbesondere dessen Fähigkeit, junge Spieler weiterzuentwickeln. Die Beförderung sei daher „Ausdruck von Kontinuität und Vertrauen in die eigene Arbeit“.

Dominik Ludwig

Berliner SC

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