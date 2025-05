Berliner Regionalligist droht Umzug nach Fürstenwalde

Die Uhr tickt für die VSG Altglienicke. Der Vertrag für die bisherige Heimspielstätte – die Hans-Zoschke-Arena in Lichtenberg – läuft aus, eine Verlängerung ist nicht in Sicht. Bis zum 2. Juni muss der Regionalligist dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) eine neue Spielstätte melden. Die wahrscheinlichste Option (Information auf dem Jour Fixe von VSG Fußball-Abteilungsleiter Marco Schröder): ein Umzug ins brandenburgische Fürstenwalde. Ein Berliner Klub im Exil – weil die eigene Stadt aktuell keine taugliche Spielstätte vorweisen kann.

Das Sportplatz-Chaos in der Hauptstadt spitzt sich zu. Auf einem Treffen des Verbands Deutscher Sportjournalisten Berlin-Brandenburg am 12. Mai machen Vertreter aus Vereins- und Verbandsspitzen ihrem Frust Luft. NOFV (Nordostdeutscher-Fußball.Verband) -Geschäftsführer Till Dahlitz spricht von „Sportverhinderern“, die in Ämtern mehr Wert auf Bäume und Vögel legen als auf tragfähige Infrastruktur. Auch Kamyar Niroumand, Präsident von Hertha 03 Zehlendorf, verzweifelt an der Bürokratie. Sein Klub wartet seit Monaten auf die Genehmigung für einen Gästeblock – historische Baumwurzeln und Brandschutzauflagen bremsen das Projekt.