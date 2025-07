Berliner Regio-Teams vor Start: Hier spielen sie zu Hause

Die Regionalliga-Nordost startet am 25.Juli – nicht bei allen Berliner Teams stehen die Heimspielstätten fest

Ungewöhnlich, aber fakt: Die VSG spielt im Brandenburger Land. Im Stadion vom ehemaligen Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde. In der Spree-Arena. Nachdem der Pachtvertrag im Zoschke ausgelaufen war (FuPa Berlin berichtete)

Obwohl die Umbaumaßnahmen im Preussen Stadion an der Malteserstraße noch im Gange sind, wollen die Lankwitzer im eigenen Stadion spielen. Aktuell ist die Partie so angesetzt. Das bestätigt auch der sportliche Leiter Pierre Seiffert auf Nachfrage

Ein volles Preussen Stadion in Lankwitz gegen Mahlsdorf – Foto: Frank Arlinghaus

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr

Beim BFC Dynamo ändert sich nichts. Das Sportforum am Weißenseer Weg ruft zum ersten Heimspiel

So., 03.08.2025, 14:00 Uhr

"Wir werden alles versuchen, um im Ernst-Reuter-Sportfeld auflaufen zu können. Gespräche mit dem NOFV sind notwendig, damit wir unser erstes Heimspiel nicht in Lichterfelde austragen müssen", so Hertha 03 Präsident Kamy Niroumand gegenüber FuPa Berlin. Angesetzt ist das Spiel noch im Viki-Stadion am Ostpreußendamm