Berliner Regio-Check, Teil 2: Hertha BSC II und Tasmania Saisonvorschau mit Trainer-Interviews: Hauptstadtklubs starten in die Regionalliga Nordost von far · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Mit Hertha BSC II und Aufsteiger SV Tasmania Berlin stehen zwei weitere Berliner Vereine vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison. Während die Hertha-U23 vor allem die Entwicklung ihrer Talente in den Mittelpunkt stellt, möchte Tasmania nach der Rückkehr in die Viertklassigkeit den Klassenerhalt schaffen. FuPa Berlin hat mit den Trainern Rejhan Hasanovic und Pardis Fardjad-Azad gesprochen Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreiben Sie uns gerne direkt per E-Mail an berlin@fupa.net .

Hertha BSC II: Talente entwickeln und mutig auftreten Die Ergebnisse stehen bei Hertha BSC II nie allein im Vordergrund. Trainer Rejhan Hasanovic verfolgt mit seiner jungen Mannschaft vor allem das Ziel, Spieler auf den Profifußball vorzubereiten. Trotz einer schwierigen vergangenen Saison sieht er die Entwicklung zahlreicher Talente als größten Erfolg. Vor dem Saisonstart spricht der Hertha-Coach über die Lehren aus der Vorsaison, die Rolle erfahrener Spieler, die Entwicklung seiner Mannschaft und die Erwartungen an die neue Spielzeit. Die vergangene Saison verlief nicht nach euren Vorstellungen (fünf Punkte weniger als in der Vorsaison). Welche Lehren ziehst du daraus?

Das muss man immer im Gesamtkontext betrachten. Wir hatten in der Hinrunde personell keine einfachen Bedingungen. In der Rückrunde hat sich diese Situation deutlich verbessert. Wir hatten einen breiteren Kader, konnten rechtzeitig die notwendigen Punkte holen und waren in einer sehr starken Liga zu keinem Zeitpunkt ernsthaft abstiegsgefährdet. Dass es am Ende drei Absteiger gab, war vor der Saison auch nicht unbedingt zu erwarten. Für uns wird der Erfolg einer Saison aber nicht allein über die Tabellenplatzierung definiert. Entscheidend ist, ob wir Spieler für den Profibereich entwickeln. Wenn wir auf unsere erste Mannschaft schauen, sehen wir, dass mehrere Jungs über die U23 den Sprung geschafft haben und sich dort präsentieren dürfen. Das ist für uns deutlich mehr wert, als ob wir am Ende Zehnter oder Vierzehnter werden. Unser wichtigstes Ziel ist es, Spieler auf den Profifußball vorzubereiten – und genau das ist uns gelungen. Morgen, 14:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II Chemnitzer FC ChemnitzerFC 14:00 PUSH Wie gelingt dir die Balance zwischen der Entwicklung junger Spieler und dem Anspruch, Spiele zu gewinnen und Spieler für den Profikader bereitzustellen? In erster Linie gilt es, die Spieler individuell weiterzuentwickeln. Trotzdem geht niemand in ein Spiel, um nicht gewinnen zu wollen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Der Unterschied ist, dass die Entwicklung unserer Spieler immer an erster Stelle steht. Mit der U23 schaffen wir eine wichtige Plattform für unsere Talente. Janne Berner, Selim Telib, Soufian Gouram, Niklas Hildebrandt und Kian Todorovic haben sich mit ihren Leistungen in der vergangenen Saison für den Profikader empfohlen. Jetzt liegt es an ihnen, diese Chance zu nutzen. Genau dafür ist unsere U23 da. Welche Entwicklung möchtest du bei deiner Mannschaft bis zur Winterpause sehen? Wir möchten die Spielweise der vergangenen beiden Jahre weiterentwickeln. Wir hatten in dieser Zeit ligaweit den meisten Ballbesitz und wollten mutigen, attraktiven Fußball spielen. Dadurch bringen wir unsere Spieler immer wieder in Situationen, in denen sie sich individuell weiterentwickeln können. Dieses Ziel gilt nicht nur bis zur Winterpause, sondern über die gesamte Saison. Wir wollen als Mannschaft unseren Fußball konsequent auf den Platz bringen und gleichzeitig jeden einzelnen Spieler besser machen. Bei einer U23 steht die individuelle Entwicklung immer über dem Ergebnis.

Hertha II Coach Rejhan Hasanovic – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress, Kerstin Kellner

Welche Rolle übernehmen die erfahrenen Spieler in eurer jungen Mannschaft? Mit Änis Ben-Hatira haben wir nur einen wirklich erfahrenen Spieler im Kader. Ansonsten verfügen wir über eine extrem junge Mannschaft – wahrscheinlich die jüngste U23, die Hertha BSC bislang hatte. Viele Spieler könnten sogar noch in der U19 spielen. Änis übernimmt gemeinsam mit unserem Trainer- und Funktionsteam eine wichtige Rolle. Er erinnert die Jungs jeden Tag daran, welche Ziele sie verfolgen und welchen Weg sie einschlagen wollen. Gerade für so eine junge Mannschaft ist diese Erfahrung enorm wertvoll. Was macht deine Mannschaft in dieser Saison stärker als noch vor einem Jahr? Ich glaube, dass unsere Mannschaft in diesem Jahr noch hungriger ist. In der vergangenen Saison gab es den einen oder anderen Spieler, bei dem sich abgezeichnet hat, dass der Sprung in den Profikader schwierig wird. Das ist völlig menschlich – dann richtet sich der Blick irgendwann vielleicht auch auf andere Optionen. Jetzt haben wir eine extrem junge Mannschaft mit vielen Spielern, die noch A-Jugend spielen könnten und alle den berechtigten Traum haben, Profi bei Hertha BSC zu werden. Diese Motivation spürt man jeden Tag im Training. Die Jungs geben Gas, brennen für ihre Chance und wollen sich beweisen. Genau diese Mentalität zeichnet die Mannschaft in der Vorbereitung aus. Was wäre für dich ein erfolgreicher Saisonstart – unabhängig von den Ergebnissen? Ein erfolgreicher Saisonstart bedeutet für mich, dass die Mannschaft die Werte, die sie in der Vorbereitung zeigt, schnell auf den Platz bringt: Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Was die Ergebnisse betrifft, müssen wir realistisch bleiben. Die Regionalliga Nordost ist enorm stark besetzt. Viele Traditionsvereine haben personell noch einmal nachgelegt, deshalb wissen wir aktuell selbst noch nicht genau, wo wir stehen. Hinzu kommt, dass zwei wichtige Testspiele ausgefallen sind. Das Spiel gegen Hannover 96 II konnte wegen der extremen Hitze und der gesperrten Autobahn nicht stattfinden, unsere Generalprobe gegen Schöningen fiel dem Unwetter in Berlin zum Opfer. Deshalb wird der Saisonstart für uns auch ein Stück weit eine Wundertüte. Fakt ist: Wir haben eine sehr junge und hungrige Mannschaft. Wir wollen sie kontinuierlich weiterentwickeln, von Spiel zu Spiel sehen, wo wir stehen, und gemeinsam an unseren Aufgaben wachsen. Uns erwartet eine anspruchsvolle Saison, auf die wir uns sehr freuen. SV Tasmania Berlin: Zurück in der Regionalliga Vier Jahre nach dem Abstieg ist der SV Tasmania Berlin zurück in der Regionalliga Nordost. Trainer Pardis Fardjad-Azad setzt auf eine Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Führungsspielern und möchte mit seinem Team den Klassenerhalt schaffen. Im Interview spricht er über die Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse, den Umbruch im Kader und die Ziele für die neue Saison. Vier Jahre nach dem Abstieg spielt Tasmania wieder Regionalliga. Was bedeutet dir diese Rückkehr? Diese Rückkehr ist etwas ganz Besonderes, weil wir unsere Heimspiele diesmal endlich wieder im eigenen Stadion austragen können. Der gesamte Verein ist stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr gemeinsam erreicht haben. Ihr verändert den Kader für die neue Liga. Wie zufrieden bist du mit dem Stand deiner Mannschaft? Es gab schon einen kleinen Umbruch, der allerdings absehbar war. Einige Spieler, die in der Oberliga eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, konnten oder wollten den Aufwand, den die Regionalliga mit sich bringt, nicht mehr mitgehen. Nichtsdestotrotz haben wir uns gezielt verstärkt und bewusst auf eine Mischung aus jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Führungsspielern gesetzt. Die Vorbereitung war intensiv, alle haben hervorragend mitgezogen – wir fühlen uns bereit. Morgen, 14:00 Uhr 1. FC Magdeburg Magdeburg II SV Tasmania Berlin Tasmania 14:00 live PUSH Was wird für euch der größte Unterschied zwischen Oberliga und Regionalliga? Ich denke, dass insgesamt vieles noch professioneller abläuft und die Qualität der Liga deutlich höher ist. Gleichzeitig hat man fast jede Woche ein Highlight-Spiel – egal ob zu Hause oder auswärts – gegen traditionsreiche Vereine mit großer Geschichte. Darauf freuen wir uns alle. Viele Aufsteiger sprechen vom Klassenerhalt. Welchen Anspruch hast du mit deiner Mannschaft? Wir gehen die Aufgabe mit der nötigen Bescheidenheit an und wollen mit unseren Möglichkeiten das Maximum herausholen. Unser Anspruch ist es, weiterhin auf unsere Stärken zu vertrauen, unserem Spielstil treu zu bleiben und den Gegnern vor große Schwierigkeiten zu stellen. Welche Rolle können eure Fans gerade in den ersten Wochen der Saison spielen? Die Fans spielen für uns eine enorm wichtige Rolle. Mit unserer Spielweise, unserer Leidenschaft und unserer Intensität wollen wir sie mitreißen und hinter uns bringen. Gleichzeitig möchten wir mit unseren Auftritten auch Werbung für den Verein und den gesamten Bezirk machen.

Tas Trainer Pardis Fardjad-Azad – Foto: Arlinghaus