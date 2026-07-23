Berliner Regio-Check: Altglienicke, Preussen und Dynamo

Volles Preussen Stadion – Foto: Marcel Scharnow

Die Regionalliga Nordost startet in eine neue Saison – und die Berliner Klubs gehen mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Rennen. Die VSG Altglienicke zählt zum Favoritenkreis, der BFC Preussen will sich im zweiten Regionalligajahr behaupten und der BFC Dynamo setzt nach einer enttäuschenden Vorsaison auf einen nachhaltigen Neuaufbau. FuPa hat im Teil 1 mit den Trainern Dan Twardzik, Daniel Volbert und Sven Körner über Ziele, Erwartungen und die neue Spielzeit gesprochen.

VSG Altglienicke: Der Favorit nimmt die Rolle an

Die VSG Altglienicke gehört für viele Experten zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft. Der Verein investiert erneut kräftig in den Kader – und Trainer Dan Twardzik weiß, dass damit automatisch auch die Erwartungen steigen. Zusätzlichen Druck verspürt er deshalb aber nicht. Vielmehr sieht er darin eine Verantwortung, der die Mannschaft mit harter Arbeit und einer kontinuierlichen Entwicklung gerecht werden möchte.

Von äußeren Prognosen lässt sich der Trainer ohnehin nicht beeinflussen. Der Anspruch sei, jedes Spiel gewinnen zu wollen und dabei den eigenen Vorstellungen treu zu bleiben. Entscheidend sei nicht, was andere über die VSG denken, sondern dass die Mannschaft ihre Leistungen konstant auf den Platz bringt. Mit der Vorbereitung zeigt sich Twardzik zufrieden. Viele Inhalte seien bereits umgesetzt worden, die Mannschaft entwickle sich von Woche zu Woche weiter. Besonders die größere Variabilität, die höhere Qualität und die größere Kadertiefe stimmen ihn optimistisch. Gleichzeitig hebt er den starken Zusammenhalt hervor. Jeder arbeite für den anderen – genau darin sieht er die Grundlage für eine erfolgreiche Saison.

VSG Coach Dan Twardzik – Foto: Frank Arlinghaus

Wichtig wird aus seiner Sicht sein, dass die Mannschaft ihre Spielidee vom ersten Spieltag an konsequent umsetzt – mit hoher Intensität, Mut und klaren Abläufen. Eine erfolgreiche Saison misst Twardzik dabei nicht ausschließlich an der Tabellenplatzierung. Viel wichtiger ist ihm, dass die Mannschaft eine klare Identität entwickelt, jeder Spieler den nächsten Schritt macht und die Handschrift des Teams über die gesamte Saison erkennbar bleibt. Dann, so seine Überzeugung, werden sich auch die Ergebnisse einstellen. BFC Preussen: Den nächsten Schritt machen Nach einer starken Premierensaison wartet auf den BFC Preussen die nächste Bewährungsprobe. Das zweite Regionalligajahr gilt nicht ohne Grund als besonders schwierig. Trainer Daniel Volbert sieht darin jedoch eher eine Chance als ein Problem. Seine Mannschaft kennt die Liga inzwischen, weiß, welche Anforderungen auf diesem Niveau gestellt werden und hat den Kader gezielt weiterentwickelt. Entscheidend werde sein, die eigene Identität beizubehalten und als geschlossene Einheit aufzutreten.

Der personelle Umbruch ist dennoch nicht zu unterschätzen. Mit Patrick Breitkreuz und Stephan Brehmer verliert der BFC Preussen zwei erfahrene Führungsspieler, mit Chadi Ramadan zudem den erfolgreichsten Torschützen der vergangenen Saison an Ligakonkurrent Erzgebirge Aue. Volbert erwartet deshalb nicht, dass ein einzelner Spieler diese Lücken schließt. Vielmehr soll die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Gleichzeitig erhalten Neuzugänge und junge Spieler die Chance, in diese Rollen hineinzuwachsen. Für Aufmerksamkeit sorgt in der Vorbereitung der 5:0-Erfolg bei Werder Bremen II. Der Trainer ordnet das Ergebnis jedoch bewusst nüchtern ein. Testspiele dienten in erster Linie dazu, Abläufe einzustudieren und Erkenntnisse zu gewinnen. Entscheidend sei gewesen, die eigenen Inhalte umzusetzen – die Punkte würden erst in der Liga vergeben.

Daniel Volbert und Thorben Marx – Foto: Olaf Kapell, Tanja Kaltofen, Kerstin Kellner

Dass die Gegner den BFC Preussen inzwischen deutlich besser kennen als noch im Aufstiegsjahr, gehört für Volbert ebenfalls zur Entwicklung. Deshalb müsse seine Mannschaft variabler werden, ohne ihre Spielidee aufzugeben. Verbesserungspotenzial sieht er vor allem in einer größeren Konstanz über 90 Minuten, einer besseren Chancenverwertung sowie mehr Reife in den entscheidenden Spielphasen. Gleichzeitig soll das Spiel mit Ball weiterentwickelt werden, ohne die Intensität gegen den Ball einzubüßen. Vor dem ersten Spieltag überwiegen Vorfreude, Anspannung und Neugier gleichermaßen. Sportlich lautet das erste Ziel, den Klassenerhalt möglichst frühzeitig zu sichern. Gleichzeitig möchte der Verein attraktiven und mutigen Fußball spielen und sich nicht nur sportlich, sondern auch strukturell und infrastrukturell Schritt für Schritt weiterentwickeln. Langfristig sieht Volbert den BFC Preussen als festen Bestandteil der Regionalliga. BFC Dynamo: Mit Geduld zurück nach oben Nach einer Saison unter den eigenen Erwartungen setzt der BFC Dynamo bewusst auf Kontinuität. Trainer Sven Körner und der Verein verfolgen gemeinsam einen nachhaltigen Weg. Im Mittelpunkt steht ein Kader mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern, der von erfahrenen Akteuren wie Rufat Dadashov, Tobias Gunte und Viktor Miftaraj geführt werden soll. Für Körner bilden genau diese Mischung sowie die mittel- und langfristigen Ziele des Vereins die Basis für die Zukunft. Die vergangene Spielzeit wurde intensiv analysiert. Körner betont, dass der BFC unter seiner Regie die Rückrunde unter den Top Acht abgeschlossen hat. Darauf aufbauend entstand ein Kader, der nach Einschätzung des Trainers fußballerisch stärker, athletischer und schneller ist. Gleichzeitig setzt der BFC Dynamo bewusst auf Spieler, deren Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist. Die in der Rückrunde erkennbare Spielidee soll nun konsequent weiterentwickelt werden.

Mit den hohen Erwartungen an einen Traditionsverein geht Körner gelassen um. Er spricht bewusst nicht von Druck. Kritik und Bewertungen gehörten bei einem Traditionsverein dazu. "Druck ist, wenn ich meine Familie nicht ernähren kann", sagt der Trainer. Im Fußball gehe es darum, mit Leidenschaft zu arbeiten und Spiele gewinnen zu wollen. Entscheidend bleibe die tägliche Arbeit mit der Mannschaft und nicht die öffentliche Wahrnehmung. Der Saisonstart hat es allerdings in sich. Mit Rot-Weiß Erfurt, Chemie Leipzig, Erzgebirge Aue, dem FSV Zwickau und Hertha BSC II warten früh starke Gegner. Körner will deshalb weniger auf die Konkurrenz schauen, sondern die eigene Entwicklung vorantreiben. Seine Mannschaft soll aggressiv gegen den Ball arbeiten, mit klaren Strukturen im Ballbesitz auftreten und für die Gegner unangenehm zu bespielen sein.

BFC Dynamo Coach Sven Körner – Foto: Frank Arlinghaus