Berliner Pokalfinale: Wer holt sich Titel und DFB-Pokal-Ticket?

– Foto: Sebastian Räppold

Finale im Berliner Landespokal! Die VSG Altglienicke und der BFC Dynamo treffen ab 11:30 Uhr aufeinander. Wer holt sich den Titel und das Ticket für den DFB-Pokal?

Nun zählt es! Die VSG Altglienicke und der BFC Dynamo duellieren sich am Samstag im Rahmen des Finaltags der Amateure. Dabei geht es nicht nur um den Gewinn des Berliner Landespokals. Auch der Einzug in den DFB-Pokal steht auf dem Spiel. Der Sieger darf sich auf ein womöglich höchstattraktives Los freuen. Zuvor aber steht die Partie beider Regionalligisten an. Dabei dürfte die VSG Altglienicke, sofern man die Saison im Ligabetrieb zugrunde legt, leicht favorisiert ins Spiel gehen. Schließlich hat das Team von Trainer Dan Twardzik die Saison am vergangenen Wochenende mit einem Dreier auf Rang sechs beendet. Damit erzielte die VSG das beste Ergebnis aller Berliner Regionalligisten. Der BFC Dynamo kämpfte lang um den Ligaverbleib, sicherte diesen schließlich recht souverän. Das Team von Sven Körner lief als Zwölfter über die Ziellinie.

Die direkten Duelle im Ligabetrieb endeten jeweils unentschieden. In der Spree-Arena in Fürstenwalde trennten sich beide Teams torlos. Zuvor machten Schmierereien der BFC-Anhänger im Stadion des FSV Union Fürstenwalde, das die VSG in dieser und auch in der nächsten Saison als Heimspielstätte nutzt, Schlagzeilen. Beim Rückspiel im Sportforum geriet das sportliche Geschehen aufgrund einer schweren Verletzung des BFC-Spielers Valdemar Sadrifar in den Hintergrund. Das Spiel, welches knapp 45 Minuten lang unterbrochen war, endete schließlich 1:1. Ein Unentschieden, so viel ist sicher, wird es am Samstag nicht geben können. Spätestens im Elfmeterschießen muss eine Entscheidung fallen. Im Berliner Mommsenstadion bauen beide dabei auf zahlreiche Unterstützung. Die Anhänger des BFC sind ohnehin häufig mannstark vertreten, doch auch die VSG wird mit über 1000 Fans dagegenhalten.

Die Partie könnt ihr hier live verfolgen. Anstoß ist um 11:30 Uhr.