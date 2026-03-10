Berliner Nachspiel-Dramatik: Greifswald jubelt, BFC Dynamo am Boden

---

In einer von hoher Intensität geprägten Begegnung sicherte sich der Greifswalder FC einen wichtigen Auswärtssieg bei der Reserve von Hertha BSC II. Die Entscheidung in diesem engen Duell fiel kurz vor dem Pausenpfiff: In der 45.+2 Minute erzielte Soufian Benyamina den Treffer zum 0:1-Endstand. Mit diesem emotionalen Erfolg shaben die Greifswalder nun 22 Punkte.

Ein wahres Drama der Gefühle erlebten die 1783 Zuschauer zwischen dem BFC Dynamo und dem 1. FC Magdeburg II. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß, als Leander Fritzsche bereits in der 12. Minute die Führung zum 1:0 markierte. Doch die Gäste von der Elbe bewiesen Moral und kamen in der 61. Minute durch Stefan Korsch zum 1:1-Ausgleich. Die Lage für die Berliner verschärfte sich in der 70. Minute drastisch, als Lloyd-Addo Kuffour mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl musste der BFC in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) den finalen Schock hinnehmen: Mihailo Trkulja erzielte den Siegtreffer zum 1:2 für den 1. FC Magdeburg.

Am Mittwoch folgt das Duell, das auf dem Papier nach Mittelfeld klingt – und in Wahrheit nach Nervosität. VSG Altglienicke ist Sechster mit 36 Punkten (22 Spiele, 32:26 Tore), aber das letzte Spiel war ein harter Schlag: 0:4 in Meuselwitz. Ein Ergebnis, das nicht nur Punkte kostet, sondern auch Selbstbild. FSV 63 Luckenwalde steht mit 28 Punkten (21 Spiele, 24:29 Tore) auf Rang 10 und holte zuletzt ein 1:1 bei Hertha 03.

Altglienicke will sofort zeigen, dass das 0:4 ein Ausreißer war – gerade weil die Plätze fünf bis sieben so eng beisammenliegen und Zwickau (42) schon ein Stück weg ist. Luckenwalde wiederum kann mit einem Auswärtserfolg ein echtes Statement setzen und sich weiter vom unteren Feld lösen. Es ist eines dieser Spiele, in denen man merkt: Ein Nachholtermin ist nicht „zusätzlich“ – er ist oft entscheidend.