Berliner Meister-Trainer tippt 1. Berlin-Liga-Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den ersten Spieltag tippt Ayhan Bilek von SD Croatia. Der steigt in der Saison 24/25 mit Croatia in die Oberliga auf. Und wird Berliner Meister
Sportfreunde Johannisthal - TSV Rudow Berlin
Johannisthal ist eine eingespielte Mannschaft.
⚽ mein Tipp: 2:2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Internationale Berlin
Aufsteiger ist gut drauf spielt eine hervorragende Vorbereitung. Für Blau-Weiß 90 (mein Titelkandidat), ist das ein Wachwerden Spiel
⚽ mein Tipp: 2:3
VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC
ein knappes Spiel auf Augenhöhe
⚽ mein Tipp: 0:1
SV Empor Berlin - TSV Mariendorf 1897
Wenn Empor Bock hat können die um Aufstieg mitspielen .Trotzdem ist mein Tipp für Mariendorf
⚽ mein Tipp: 2:4
FC Viktoria 1889 Berlin - SC Staaken
Viktoria wird ganz sicher nicht durchgereicht, wie manche das prophezeien. Die haben sehr gute Einzelspieler. Aber Staaken hat ne saustarke Rückrunde gespielt, und die Mannschaft ist zusammen geblieben. Die werden es machen!
⚽ mein Tipp: 1:3
FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg
Spaki ist mein Geheim Favorit
⚽ mein Tipp: 3:0
Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf
Schwer zu tippen
⚽ mein Tipp: 0:0
S.D. Croatia Berlin - BFC Meteor 06
Meine Jungs müssen sich ganz schön anstrengen gegen diese Mannschaft. Meteor 06 hat einen jungen, dynamischen top Trainer. Und die Jungs sind eingespielt. Die könnten die Euphorie mitnehmen. Aber ab dem zweiten Spiel. Ganz klar für meine Mannschaft.
⚽ mein Tipp: 2:1
SV BW Hohen Neuendorf - Berlin Türkspor
Eine ganz schwere Aufgabe für Hohen Neuendorf mit dem jungen sehr ehergeizigen Trainer Kollegen. Türkspor hat es diesmal geschafft, rechtzeitig eine Mannschaft zu formen. Und nicht im letzten Moment. Geheim Favorit Nummer zwei ist Türkspor.
Nach zwei Geheim Favoriten habe ich einen Titel Kandidat.
Blau-Weiß 90.
⚽ mein Tipp: 1:5