Berliner Meister-Trainer tippt 1. Berlin-Liga-Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den ersten Spieltag tippt Ayhan Bilek von SD Croatia. Der steigt in der Saison 24/25 mit Croatia in die Oberliga auf. Und wird Berliner Meister

Sportfreunde Johannisthal - TSV Rudow Berlin Johannisthal ist eine eingespielte Mannschaft. ⚽ mein Tipp: 2:2

VfB Fortuna Biesdorf - Berliner SC ein knappes Spiel auf Augenhöhe ⚽ mein Tipp: 0:1

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - FC Internationale Berlin Aufsteiger ist gut drauf spielt eine hervorragende Vorbereitung. Für Blau-Weiß 90 (mein Titelkandidat), ist das ein Wachwerden Spiel ⚽ mein Tipp: 2:3

SV Empor Berlin - TSV Mariendorf 1897

Wenn Empor Bock hat können die um Aufstieg mitspielen .Trotzdem ist mein Tipp für Mariendorf

⚽ mein Tipp: 2:4

FC Viktoria 1889 Berlin - SC Staaken

Viktoria wird ganz sicher nicht durchgereicht, wie manche das prophezeien. Die haben sehr gute Einzelspieler. Aber Staaken hat ne saustarke Rückrunde gespielt, und die Mannschaft ist zusammen geblieben. Die werden es machen!

⚽ mein Tipp: 1:3

FSV Spandauer Kickers - SC Charlottenburg

Spaki ist mein Geheim Favorit

⚽ mein Tipp: 3:0

Frohnauer SC 1946 - 1. FC Wilmersdorf

Schwer zu tippen

⚽ mein Tipp: 0:0

S.D. Croatia Berlin - BFC Meteor 06

Meine Jungs müssen sich ganz schön anstrengen gegen diese Mannschaft. Meteor 06 hat einen jungen, dynamischen top Trainer. Und die Jungs sind eingespielt. Die könnten die Euphorie mitnehmen. Aber ab dem zweiten Spiel. Ganz klar für meine Mannschaft.

⚽ mein Tipp: 2:1