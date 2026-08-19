Berliner Landespokal: VSG Altglienicke in Pankow ohne Probleme

– Foto: Christophe Winkler

Der Pokalsieger der Vorsaison und damit Titelverteidiger ist erfolgreich in die neue Pokalsaison gestartet.

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Die VSG Altglienicke hat in dieser Saison Großes vor. Das gilt nicht nur für die Regionalliga Nordost, in der die Berliner nach fünf absolvierten Spieltagen den dritten Platz belegen. Auch im Pokal will der Verein (wieder) hoch hinaus. Im Vorjahr holte das Team von Dan Twardzik den Titel im Finale, startete nun am Mittwochabend beim Kreisligisten Borussia Pankow ins Turnier. Schon früh zog der Favorit das Spiel auf seine Seite. Kailan Meller, der insgesamt vier Treffer erzielte, eröffnete den Torreigen. Damian Roßbach und Nikos Zografakis legten noch vor der Pause nach. Nach Wiederanpfiff traf Zografakis weitere zwei Male, ehe Meller einen lupenreinen Hattrick schnürte. Den Schlusspunkt setzte Ali-Eren Ersungur. Auf die VSG wartet nun am kommenden Montag das DFB-Pokal-Highlight gegen den VfL Wolfsburg.

--- Am Freitag stehen die nächsten Partien in der 1. Hauptrunde an. Dann greift unter anderem der Vorjahresfinalist BFC Dynamo ein. Die Weinrot-Weißen treffen nach Heimrechttausch im Sportforum auf den SV Nord Wedding.

Fr., 21.08.2026, 18:30 Uhr SSC Südwest 1947 SSC Südwest BSV Dersim 1993 BSV Dersim 18:30 PUSH

Fr., 21.08.2026, 18:30 Uhr SV Nord Wedding 1893 Nord Wedding BFC Dynamo BFC Dynamo 18:30 live PUSH

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