 2026-08-17T04:56:09.060Z

Pokal

Berliner Landespokal: VSG Altglienicke in Pankow ohne Probleme

Deutlicher Sieg zum Auftakt

von ser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christophe Winkler

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Landespokal Berlin
BFC Dynamo
Altglienicke
FC Hertha 03
BFC Preussen

Der Pokalsieger der Vorsaison und damit Titelverteidiger ist erfolgreich in die neue Pokalsaison gestartet.

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Heute, 19:00 Uhr
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
0
9
Abpfiff

Die VSG Altglienicke hat in dieser Saison Großes vor. Das gilt nicht nur für die Regionalliga Nordost, in der die Berliner nach fünf absolvierten Spieltagen den dritten Platz belegen. Auch im Pokal will der Verein (wieder) hoch hinaus. Im Vorjahr holte das Team von Dan Twardzik den Titel im Finale, startete nun am Mittwochabend beim Kreisligisten Borussia Pankow ins Turnier. Schon früh zog der Favorit das Spiel auf seine Seite. Kailan Meller, der insgesamt vier Treffer erzielte, eröffnete den Torreigen. Damian Roßbach und Nikos Zografakis legten noch vor der Pause nach. Nach Wiederanpfiff traf Zografakis weitere zwei Male, ehe Meller einen lupenreinen Hattrick schnürte. Den Schlusspunkt setzte Ali-Eren Ersungur. Auf die VSG wartet nun am kommenden Montag das DFB-Pokal-Highlight gegen den VfL Wolfsburg.

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Am Freitag stehen die nächsten Partien in der 1. Hauptrunde an. Dann greift unter anderem der Vorjahresfinalist BFC Dynamo ein. Die Weinrot-Weißen treffen nach Heimrechttausch im Sportforum auf den SV Nord Wedding.

Fr., 21.08.2026, 18:30 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
18:30

Fr., 21.08.2026, 18:30 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
18:30live

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
19:00

Fr., 21.08.2026, 19:00 Uhr
1.FC PV Nord
1.FC PV NordPV Nord
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:00

So., 23.08.2026, 09:45 Uhr
SV Bosna Berlin 94
SV Bosna Berlin 94SV Bosna
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
09:45

So., 23.08.2026, 10:30 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
10:30

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
11:00

So., 23.08.2026, 11:30 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
11:30live

So., 23.08.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
11:30

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia
Wittenauer SC ConcordiaWittenau
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
12:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
12:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
12:00live

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
12:30

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
BSV 1892
BSV 1892BSV 1892
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
13:00

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
13:30

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Wartenberger SV 1974
Wartenberger SV 1974Wartenberg
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
14:00

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
SFC Friedrichshain
SFC FriedrichshainFriedrichsh.
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
14:00live

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
14:30

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Nordberliner SC
Nordberliner SCNordberliner
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
14:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973Eichkamp-Ru.
VfB Berlin 1911
VfB Berlin 1911VfB Berlin
12:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
12:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
14:00

So., 23.08.2026, 14:15 Uhr
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
FV Rot-Weiß 90 HellersdorfRW Hellersd.
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
14:15live

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
SC Borussia 1920 FriedrichsfeldeBorus. 1920
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
14:00

So., 23.08.2026, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
13:45

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
BW Friedrichshain
BW FriedrichshainBW Friedric.
BSV GW Neukölln 1950
BSV GW Neukölln 1950GW Neukölln
13:15

Do., 27.08.2026, 18:30 Uhr
NFC Rot-Weiß 1932
NFC Rot-Weiß 1932NFC Rot-Weiß
Mahlsdorf Waldesruh / Adlershofer BC
18:30

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin
SC Minerva 1893 BerlinSC Minerva
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
13:00

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
JFC Berlin
JFC BerlinJFC Berlin
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
14:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
14:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Union Südost / Sporting Club Horus
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
14:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
12:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
Capri Berlino
Capri BerlinoCapri
SV Buchholz
SV BuchholzSV Buchholz
12:00

So., 23.08.2026, 14:15 Uhr
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
14:15

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
14:30

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Spandauer SV
Spandauer SVSpandauer SV
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
14:00live

So., 23.08.2026, 13:45 Uhr
SV Karow 96
SV Karow 96SV Karow
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
13:45

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
Rosenthal FC
Rosenthal FCRosenthal
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
13:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
BSC Comet
BSC CometBSC Comet
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
15:00

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
SSV Köpenick-Oberspree
SSV Köpenick-OberspreeKöpenick
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
14:00

Mo., 24.08.2026, 19:30 Uhr
Don Bosco / Alemannia 90
Don Bosco / Alemannia 90Don Bosco / Alemannia 90
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
19:30

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
14:00

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SV Treptow 46
SV Treptow 46SV Treptow
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
13:00

So., 23.08.2026, 14:30 Uhr
SpVgg Tiergarten 58
SpVgg Tiergarten 58Tiergarten
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
14:30

So., 23.08.2026, 10:30 Uhr
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
10:30

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
Abgesagt

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
14:00

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SG Stern Kaulsdorf
SG Stern KaulsdorfKaulsdorf
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
13:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
FC Polonia Berlin
FC Polonia BerlinFC Polonia
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
14:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
12:00

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:00

So., 23.08.2026, 13:30 Uhr
SC Gatow
SC GatowGatow
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
13:30live

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SV Norden-Nordwest 1898
SV Norden-Nordwest 1898Norden-Nordw
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
14:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00

So., 23.08.2026, 11:15 Uhr
CSV Afrisko
CSV AfriskoCSV Afrisko
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
11:15

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
11:00

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
VSG Rahnsdorf 1949
VSG Rahnsdorf 1949VSG Rahnsdo.
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
14:00

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
TSV Eiche Köpenick
TSV Eiche KöpenickEiche Köpen.
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
12:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SV Bau-Union Berlin
SV Bau-Union BerlinSV Bau-Union
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe.
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
14:00

So., 23.08.2026, 14:15 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
14:15

So., 23.08.2026, 14:45 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
14:45

So., 23.08.2026, 15:45 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
15:45

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