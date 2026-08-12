 2026-08-12T04:46:12.593Z

Pokal

Berliner Landespokal: Kurioser Spielabbruch in der Quali-Runde

Qualifikationsrunde im Überblick

von ser · Heute, 22:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörn Kutschmann

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Landespokal Berlin
BFC Dynamo
Altglienicke
FC Hertha 03
BFC Preussen

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte am Mittwoch für einen kuriosen Spielabbruch.

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Mo., 10.08.2026, 19:30 Uhr
Don Bosco / Alemannia 90
Don Bosco / Alemannia 90Don Bosco / Alemannia 90
FCK Frohnau 1975
FCK Frohnau 1975Frohnau
3
1
Abpfiff

Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.

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Gestern, 18:30 Uhr
NSF 1907
NSF 1907NSF 1907
1.FC PV Nord
1.FC PV NordPV Nord
1
3
Abpfiff

Im Duell zweier A-Ligisten hat sich PV Nord in Neukölln durchgesetzt. Dabei zogen die Gäste das Spiel bereits in der ersten Halbzeit durch Treffer von Dominik Hübner und Mathias Koll Hibbert auf ihre Seite. Hübner machte im zweiten Durchgang mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf.

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Gestern, 19:00 Uhr
RFC Liberta 1914
RFC Liberta 1914RFC Liberta
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
1
4
Abpfiff

Die SG Blankenburg hat ihre Pflichtaufgabe in Reinickendorf gemeistert. Max Roßius und Maurice Schumann trafen vor der Pause. Eine gute Viertelstunde keimte bei Liberta nochmal Hoffnung auf, doch Niklas Gebhardt erstickte diese per Doppelpack im Keim.

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Gestern, 19:00 Uhr
CSV Afrisko
CSV AfriskoCSV Afrisko
SC Siemensstadt
SC SiemensstadtSiemensstadt
2
1
Abpfiff

Afrisko hat für die nächste Überraschung gesorgt. Der B-Ligist drehte gegen A-Ligist Siemensstadt die Partie. Die Gäste gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Afrisko egalisierte die vor der Pause, traf in der 82. Minute schließlich zum Sieg.

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Gestern, 19:00 Uhr
FC Arminia Tegel
FC Arminia TegelTegel
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
FV Rot-Weiß 90 HellersdorfRW Hellersd.
0
2
Abpfiff

Die Partie zwischen Arminia Tegel und Hellersdorf ist kurzfristig ausgefallen. Tegel trat nicht an. Die Partie wird mit 0:2 gewertet.

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Gestern, 19:30 Uhr
SG Nordring Berlin 1949
SG Nordring Berlin 1949SG Nordring
BW Friedrichshain
BW FriedrichshainBW Friedric.
0
3
Abpfiff

BW Friedrichshain hat sich mit drei Treffern im zweiten Durchgang bei der SG Nordring durchgesetzt. Richard Lampel traf doppelt, Paul Kretschmer sorgte für die endgültige Entscheidung.

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Gestern, 19:30 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
BSC Marzahn
BSC MarzahnMarzahn
5
0
Abpfiff

Für eine klare Nummer sorgte Nord Wedding gegen Marzahn. Im Duell der beiden A-Ligisten gingen die Hausherren früh in Führung. Anschließend entschied Ferhat Kidis per Dreierpack die Partie.

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Gestern, 19:30 Uhr
SC Westend 1901
SC Westend 1901SC Westend
FSV Fortuna Pankow 46
FSV Fortuna Pankow 46Fort. Pankow
3
1
Abpfiff

Die nächste Überraschung. Mit Fortuna Pankow ist der erste Bezirksligist ausgeschieden. Bei Westend gerieten die Fortunen früh in Rückstand. Nach einer halben Stunde stand es bereits 3:0. Zurück kam Pankow nicht mehr.

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Gestern, 19:30 Uhr
FC Treptow
FC TreptowFC Treptow
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
0
7
Abpfiff

Der FC Treptow war gegen Wacker Lankwitz chancenlos, kassierte schon im ersten Durchgang fünf Gegentore. Klarer Entscheid: 0:7!

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Gestern, 19:30 Uhr
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49
SV Berliner Verkehrsbetriebe 49Berl. VB 49
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
2
3
Abpfiff

Bezirksligist Sport-Union hat sich in Lichtenberg schwer getan, die nächste Runde aber schließlich erreicht. Der SV Berliner VB glich zwei Rückstände aus, musste in der 76. Minute aber mit dem 2:3 den entscheidenden Treffer hinnehmen.

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Gestern, 19:30 Uhr
SpVgg Tiergarten 58
SpVgg Tiergarten 58Tiergarten
Berliner TSC
Berliner TSCBerliner TSC
3
0
Abpfiff

Nach Fortuna Pankow ist mit dem Berliner TSC ein weiterer Bezirksligist aus dem Turnier gelogen. Dabei sorgte Hans Müller Echeverri auf Seiten der SpVgg Tiergarten quasi im Alleingang für die Überraschung, schoss alle drei Treffer innerhalb von nur sechs Minuten.

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Gestern, 19:30 Uhr
Spandauer SV
Spandauer SVSpandauer SV
SV Stern Britz 1889
SV Stern Britz 1889Stern Britz
Abgesagt

Die Partie des Spandauer SV gegen Stern Britz wurde abgesagt. Stern Britz trat nicht an.

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Heute, 18:30 Uhr
VSG Rahnsdorf 1949
VSG Rahnsdorf 1949VSG Rahnsdo.
WFC Corso Vineta
WFC Corso VinetaCorso Vineta
Abgesagt

Die Partie der VSG Rahnsdorf gegen Corso Vineta wurde abgesagt.

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Heute, 18:30 Uhr
TSV Eiche Köpenick
TSV Eiche KöpenickEiche Köpen.
FC Al-Kauthar Berlin 1990
FC Al-Kauthar Berlin 1990Al-Kauthar
4
3
Abpfiff

Eiche Köpenick hat sich in einem wilden Spiel spät gegen Al-Kauthar durchgesetzt. Dabei führten die Hausherren nach einer knappen Stunde zunächst schon souverän mit 3:0, doch die Gäste schlugen zurück. Mohamed Berjaoui egalisierte den Rückstand per Dreierpack. Felix Wolschke sorgte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte schließlich für den Lucky Punch.

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Heute, 19:00 Uhr
B.S.C. Reinickendorf 1921
B.S.C. Reinickendorf 1921BSC Reinick.
NFC Rot-Weiß 1932
NFC Rot-Weiß 1932NFC Rot-Weiß
Abgesagt

Die Partie zwischen dem B.S.C. Reinickendorf und dem NFC Rot-Weiß wurde abgesagt.

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Heute, 19:00 Uhr
MSV Normannia 08 Berlin
MSV Normannia 08 BerlinNormannia 08
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje
0
3
Abpfiff

Oranje ist auswärts in die nächste Runde eingezogen. Bei Normannia sorgte ein Doppelschlag vor der Pause für die Vorentscheidung.

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Heute, 19:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh
FSV Blau-Weiß Mahlsdorf WaldesruhBW Mahlsdorf
Adlershofer BC 08
Adlershofer BC 08Adlershof
Abgebrochen

Das Spiel zwischen Mahlsdorf Waldesruh und dem Adlershofer BC wurde nach der ersten Halbzeit der Verlängerung abgebrochen. Grund hierfür waren die Lichtverhältnisse auf dem Sportplatz in der Waldesruher Straße. Der dortige Rasenplatz besitzt kein Flutlicht. Zum Zeitpunkt des Abbruchs (106. Minute) führte der ABC mit 3:4.

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Heute, 19:00 Uhr
SV Treptow 46
SV Treptow 46SV Treptow
FC Hellas Berlin 1984
FC Hellas Berlin 1984FC Hellas
5
1
Abpfiff

Der SV Treptow setzte sich souverän gegen Hellas durch. Schon in Durchgang eins traf der Gastgeber doppelt. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer schlug Treptow schnell zurück und ließ die Gäste nicht mehr ins Spiel zurückfinden.

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Heute, 19:30 Uhr
FC Tecnico
FC TecnicoFC Tecnico
SG Prenzlauer Berg 1990
SG Prenzlauer Berg 1990Prenzl. Berg
Abgesagt

Die Partie zwischen dem FC Tecnico und der SG Prenzlauer Berg wurde abgesagt.

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Heute, 19:30 Uhr
Suryoye United
Suryoye UnitedSuryoye
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
1
12
Abpfiff

Bezirksligist Blau-Weiss Spandau hat die Pflichtaufgabe im Wedding bei Suryoye United souverän gemeistert. Eniz Haciensarioglu brachte die Spandauer per Dreierpack bereits früh auf die Siegerstraße. Neun weitere Tore sollten folgen. Suryoye kam immerhin zum Ehrentreffer.

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Heute, 19:30 Uhr
Sport Klub Rapide Berlin
Sport Klub Rapide BerlinSK Rapide
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
FC Concordia Wilhelmsruh 1895Wilhelmsruh
0
7
Abpfiff

Ebenfalls ohne Probleme weitergekommen ist Concordia Wilhelmsruh. Zwar schoss der Bezirksligist "nur" sieben Tore, doch Gegner Rapide war chancenlos.

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Heute, 19:00 Uhr
Rixdorfer SV
Rixdorfer SVRixdorfer SV
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
0
3
Abpfiff

Etwas knapper ging es in Rixdorf zu, auch wenn sich der VfB Einheit zu Pankow kaum weniger souverän in die nächste Runde schoss. 0:3 hieß es nach Treffern von Maximilian Frenz, Fabian Fechtner und Johannes Kittel.

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Heute, 19:00 Uhr
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
CONO SUR
CONO SURCONO SUR
Abgesagt

Die Partie zwischen dem TSV Wittenau und CONO SUR ist ausgefallen.

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Heute, 19:00 Uhr
Rosenthal FC
Rosenthal FCRosenthal
TSV Lichtenberg
TSV LichtenbergTSVLichtenb.
1
0
Abpfiff

Der neu gegründete Influencer-Club Rosenthal FC (FuPa berichtete) hat sein erstes Pflichtspiel gewonnen. Der ambitionierte C-Ligist kegelte den TSV Lichtenberg dank des Treffers von Görkem-Alp Zeren aus dem Wettbewerb.

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Heute, 19:00 Uhr
SC Gatow
SC GatowGatow
SV Deportivo Latino Berlin
SV Deportivo Latino BerlinDep. Latino
4
2
Abpfiff

Gatow und Deportivo Latino lieferten sich am Mittwochabend einen offenen Schlagabtausch. Nach früher Führung der Hausherren drehte Latino die Partie, gab die Führung jedoch wieder aus der Hand. Gatow siegte durch Tore in der 68. und 90. Minute mit 4:2.

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Heute, 19:30 Uhr
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
Sporting Club Horus
Sporting Club HorusHorus
-
-
Abpfiff

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Heute, 19:30 Uhr
BSV Oranke
BSV OrankeBSV Oranke
FC Polonia Berlin
FC Polonia BerlinFC Polonia
2
3
Abpfiff

Der FC Polonia sah bei Oranke lang souverän aus, geriet aber nochmal ins Rutschen. Die Gäste führten etwa zehn Minuten vor dem Ende bereits mit 0:3, doch Oranke kam durch einen Doppelschlag nochmal ran, konnte aber nicht mehr ausgleichen.

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Heute, 19:30 Uhr
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973
SG Eichkamp-Rupenhorn 1973Eichkamp-Ru.
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
Abgesagt

Die Partie zwischen Eichkamp-Rupenhorn und Brandenburg 03 wurde abgesagt.

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Heute, 19:30 Uhr
SC Borussia 1920 Friedrichsfelde
SC Borussia 1920 FriedrichsfeldeBorus. 1920
SV Schmöckwitz-Eichwalde
SV Schmöckwitz-EichwaldeSchmöckwitz
3
0
Abpfiff

Borussia Friedrichsfelde ist die Überraschung gegen Schmöckwitz-Eichwalde gelungen. Der A-Ligist wurde dank drei Toren in der Schlussviertelstunde geschlagen. Nun kommen die Spandauer Kickers in der ersten Hauptrunde.

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Heute, 19:30 Uhr
SV Karow 96
SV Karow 96SV Karow
BSC Kickers 1900
BSC Kickers 1900Kickers 1900
3
0
Abpfiff

Der SV Karow hat B-Ligist BSC Kickers geschlagen. Steve Fester traf in Durchgang eins zur Führung. Die bauten Hilario Costa und Sebastian Schure im zweiten Durchgang aus.

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Heute, 19:30 Uhr
CFC Berlin
CFC BerlinCFC Berlin
SV Süden 09
SV Süden 09SV Süden 09
0
17
Abpfiff

Keinerlei Probleme hatte der SV Süden. Mit einem überdeutlichen 0:17-Erfolg beim CFC Berlin zog der A-Ligist in die Hauptrunde ein.

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Heute, 19:30 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SSV Köpenick-Oberspree
SSV Köpenick-OberspreeKöpenick
2
6
Abpfiff

Etwas enger gestaltete Sperber Neukölln die Partie gegen Köpenick-Oberspree, konnte die Gäste aber nicht aufhalten. Köpenick zog mit einem dann doch klaren 2:6-Sieg in die nächste Runde ein.

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Heute, 19:30 Uhr
BFC Germania 1888
BFC Germania 1888BFC Germania
SV Norden-Nordwest 1898
SV Norden-Nordwest 1898Norden-Nordw
3
4
Abpfiff

Hin und Her ging es bei der Partie des BFC Germania gegen Norden-Nordwest. Dabei spielten die Gäste jedoch fast immer von vorn, lagen zu keinem Zeitpunkt zurück und retteten schließlich den knappen Vorsprung über die Zeit.

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Heute, 19:30 Uhr
SC Minerva 1893 Berlin
SC Minerva 1893 BerlinSC Minerva
1. FFV Spandau
1. FFV Spandau1. FFV Span.
4
1
Abpfiff

Im Duell der B-Ligisten ging Minerva früh in Führung. Die glichen die Spandauer Gäste zunächst aus, ehe Minerva erneut vorlegte. Darauf fand Spandau keine Antwort mehr, musste sich geschlagen geben.

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Heute, 19:30 Uhr
SG Grün-Weiss Baumschulenweg
SG Grün-Weiss BaumschulenwegGW Baumschu.
Nordberliner SC
Nordberliner SCNordberliner
0
13
Abpfiff

Der Nordberliner SC setzte sich in Baumschulenweg klar gegen die SG GW durch. Allein Jörn Erik Ruf erzielte fünf Treffer und entschied die Partie im ersten Durchgang fast im Alleingang.

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Heute, 19:30 Uhr
FC Nordost Berlin
FC Nordost BerlinFC Nordost
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
2
3
Abpfiff

Der FC Nordost ist gegen Viktoria Mitte ausgeschieden. Dabei starteten die Hausherren nach 0:3-Rückstand zur Pause eine Aufholjagd, die jedoch nur für ein 2:3 reichte.

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Heute, 19:00 Uhr
HFC Berlin
HFC BerlinHFC Berlin
SV Askania Coepenick 1913
SV Askania Coepenick 1913Askania Coe.
1
7
Abpfiff

Ebenfalls deutlich setzte sich Askania Coepenick in Hellersdorf durch. Beim HFC Berlin ließ der A-Ligist nichts anbrennen, entschied die Partie bereits vor dem Pausenpfiff und zog schließlich souverän in die erste Hauptrunde ein.

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Heute, 19:30 Uhr
1. Eintracht Spandau
1. Eintracht SpandauEin. Spandau
Wartenberger SV 1974
Wartenberger SV 1974Wartenberg
1
2
Abpfiff

Eng wurde es in Spandau, nachdem die Eintracht nach etwas mehr als zwei gespielten Minuten in Führung ging. Doch die Gäste aus Wartenberg drehten die Partie mit Treffern vor und nach der Pause.

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Heute, 19:30 Uhr
Motherland Berlin SC
Motherland Berlin SCMotherland
JFC Berlin
JFC BerlinJFC Berlin
1
7
Abpfiff

Motherland musste das Heimrecht kurzfristig abtreten, hielt auswärts beim JFC nur in der ersten Halbzeit stand. Nach dem 1:1 nach 45 Minuten drehte JFC im zweiten Durchgang auf und gewann deutlich.

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Heute, 19:30 Uhr
Spandauer BC 06
Spandauer BC 06Spandauer BC
Capri Berlino
Capri BerlinoCapri
0
5
Abpfiff

Für den Spandauer BC gibt es weiter nichts zu holen. Gegen Capri folgte das frühe Pokalaus. Auffällig: Die Gäste können ab sofort auf Timo Schlitt setzen, der zuletzt für Delay Sports spielte und am Mittwochabend gleich zwei Tore erzielte.

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Heute, 19:30 Uhr
SC Kickers Berlin 08
SC Kickers Berlin 08SC Kickers
BFC Alemannia 1890
BFC Alemannia 1890Alemannia 90
0
18
Abpfiff

Den deutlichsten Erfolg fuhr der BFC Alemannia ein. 0:18 lautete der Endstand in der Partie gegen den SC Kickers Berlin 08.

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Heute, 19:30 Uhr
NSC Cimbria Trabzonspor Berlin
NSC Cimbria Trabzonspor BerlinTrabzonspor
BSV Heinersdorf
BSV HeinersdorfHeinersdorf
0
7
Abpfiff

Heinersdorf gab sich bei Cimbria Trabzonspor keine Blöße, konnte die Quali-Runde souverän meistern und trifft nun auf den TSV Mariendorf.

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Heute, 20:00 Uhr
1. FC Marzahn 1994
1. FC Marzahn 19941.FC Marzahn
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
Abgesagt

Die Partie des 1. FC Marzahn gegen die Berlin Lions wurde abgesagt.

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Morgen, 19:00 Uhr
SC Lankwitz
SC LankwitzSC Lankwitz
SFC Friedrichshain
SFC FriedrichshainFriedrichsh.
19:00live

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Morgen, 19:00 Uhr
Steglitz Gencler Birligi 1982
Steglitz Gencler Birligi 1982Steglitz GB
BSC Comet
BSC CometBSC Comet
19:00

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Morgen, 19:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
SG Stern Kaulsdorf
SG Stern KaulsdorfKaulsdorf
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SC Alemannia 06 Haselhorst
SC Alemannia 06 HaselhorstAlemannia 06
Borussia Pankow 1960
Borussia Pankow 1960Bor. Pankow
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
SV Berlin-Chemie Adlershof
SV Berlin-Chemie AdlershofC. Adlershof
1. Traber FC Mariendorf
1. Traber FC Mariendorf1.Traber FCM
19:30

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Morgen, 19:30 Uhr
BSC Eintracht Südring
BSC Eintracht SüdringEintrSüdring
ASV Berlin
ASV BerlinASV Berlin
19:30

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