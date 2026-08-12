Berliner Landespokal: Kurioser Spielabbruch in der Quali-Runde

– Foto: Jörn Kutschmann

Die Quali-Runde im Berliner Landespokal der 1. Herren steht an und sorgte am Mittwoch für einen kuriosen Spielabbruch.

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Der Pokalsieger des Freizeit-Pokals qualifiziert sich für die Quali-Runde im Landespokal der 1. Herren. Dort sorgte Don Bosco am Montagabend für eine erste Überraschung. Den B-Ligisten FCK Frohnau schlug der Freizeit-Verbandsligist mit 3:1. Alle vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde.

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Im Duell zweier A-Ligisten hat sich PV Nord in Neukölln durchgesetzt. Dabei zogen die Gäste das Spiel bereits in der ersten Halbzeit durch Treffer von Dominik Hübner und Mathias Koll Hibbert auf ihre Seite. Hübner machte im zweiten Durchgang mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf. ---

Die SG Blankenburg hat ihre Pflichtaufgabe in Reinickendorf gemeistert. Max Roßius und Maurice Schumann trafen vor der Pause. Eine gute Viertelstunde keimte bei Liberta nochmal Hoffnung auf, doch Niklas Gebhardt erstickte diese per Doppelpack im Keim. ---

Afrisko hat für die nächste Überraschung gesorgt. Der B-Ligist drehte gegen A-Ligist Siemensstadt die Partie. Die Gäste gingen Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Afrisko egalisierte die vor der Pause, traf in der 82. Minute schließlich zum Sieg. ---

Die Partie zwischen Arminia Tegel und Hellersdorf ist kurzfristig ausgefallen. Tegel trat nicht an. Die Partie wird mit 0:2 gewertet. ---

BW Friedrichshain hat sich mit drei Treffern im zweiten Durchgang bei der SG Nordring durchgesetzt. Richard Lampel traf doppelt, Paul Kretschmer sorgte für die endgültige Entscheidung. ---

Für eine klare Nummer sorgte Nord Wedding gegen Marzahn. Im Duell der beiden A-Ligisten gingen die Hausherren früh in Führung. Anschließend entschied Ferhat Kidis per Dreierpack die Partie. ---

Die nächste Überraschung. Mit Fortuna Pankow ist der erste Bezirksligist ausgeschieden. Bei Westend gerieten die Fortunen früh in Rückstand. Nach einer halben Stunde stand es bereits 3:0. Zurück kam Pankow nicht mehr. ---

Der FC Treptow war gegen Wacker Lankwitz chancenlos, kassierte schon im ersten Durchgang fünf Gegentore. Klarer Entscheid: 0:7! ---

Bezirksligist Sport-Union hat sich in Lichtenberg schwer getan, die nächste Runde aber schließlich erreicht. Der SV Berliner VB glich zwei Rückstände aus, musste in der 76. Minute aber mit dem 2:3 den entscheidenden Treffer hinnehmen. ---

Nach Fortuna Pankow ist mit dem Berliner TSC ein weiterer Bezirksligist aus dem Turnier gelogen. Dabei sorgte Hans Müller Echeverri auf Seiten der SpVgg Tiergarten quasi im Alleingang für die Überraschung, schoss alle drei Treffer innerhalb von nur sechs Minuten. ---

Die Partie des Spandauer SV gegen Stern Britz wurde abgesagt. Stern Britz trat nicht an. ---

Die Partie der VSG Rahnsdorf gegen Corso Vineta wurde abgesagt. ---

Eiche Köpenick hat sich in einem wilden Spiel spät gegen Al-Kauthar durchgesetzt. Dabei führten die Hausherren nach einer knappen Stunde zunächst schon souverän mit 3:0, doch die Gäste schlugen zurück. Mohamed Berjaoui egalisierte den Rückstand per Dreierpack. Felix Wolschke sorgte in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte schließlich für den Lucky Punch. ---

Die Partie zwischen dem B.S.C. Reinickendorf und dem NFC Rot-Weiß wurde abgesagt. ---

Oranje ist auswärts in die nächste Runde eingezogen. Bei Normannia sorgte ein Doppelschlag vor der Pause für die Vorentscheidung. ---

Das Spiel zwischen Mahlsdorf Waldesruh und dem Adlershofer BC wurde nach der ersten Halbzeit der Verlängerung abgebrochen. Grund hierfür waren die Lichtverhältnisse auf dem Sportplatz in der Waldesruher Straße. Der dortige Rasenplatz besitzt kein Flutlicht. Zum Zeitpunkt des Abbruchs (106. Minute) führte der ABC mit 3:4. ---

Der SV Treptow setzte sich souverän gegen Hellas durch. Schon in Durchgang eins traf der Gastgeber doppelt. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer schlug Treptow schnell zurück und ließ die Gäste nicht mehr ins Spiel zurückfinden. ---

Die Partie zwischen dem FC Tecnico und der SG Prenzlauer Berg wurde abgesagt. ---

Bezirksligist Blau-Weiss Spandau hat die Pflichtaufgabe im Wedding bei Suryoye United souverän gemeistert. Eniz Haciensarioglu brachte die Spandauer per Dreierpack bereits früh auf die Siegerstraße. Neun weitere Tore sollten folgen. Suryoye kam immerhin zum Ehrentreffer. ---

Ebenfalls ohne Probleme weitergekommen ist Concordia Wilhelmsruh. Zwar schoss der Bezirksligist "nur" sieben Tore, doch Gegner Rapide war chancenlos. ---

Etwas knapper ging es in Rixdorf zu, auch wenn sich der VfB Einheit zu Pankow kaum weniger souverän in die nächste Runde schoss. 0:3 hieß es nach Treffern von Maximilian Frenz, Fabian Fechtner und Johannes Kittel. ---

Die Partie zwischen dem TSV Wittenau und CONO SUR ist ausgefallen. ---

Der neu gegründete Influencer-Club Rosenthal FC (FuPa berichtete) hat sein erstes Pflichtspiel gewonnen. Der ambitionierte C-Ligist kegelte den TSV Lichtenberg dank des Treffers von Görkem-Alp Zeren aus dem Wettbewerb. ---

Gatow und Deportivo Latino lieferten sich am Mittwochabend einen offenen Schlagabtausch. Nach früher Führung der Hausherren drehte Latino die Partie, gab die Führung jedoch wieder aus der Hand. Gatow siegte durch Tore in der 68. und 90. Minute mit 4:2. ---

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Der FC Polonia sah bei Oranke lang souverän aus, geriet aber nochmal ins Rutschen. Die Gäste führten etwa zehn Minuten vor dem Ende bereits mit 0:3, doch Oranke kam durch einen Doppelschlag nochmal ran, konnte aber nicht mehr ausgleichen. ---

Die Partie zwischen Eichkamp-Rupenhorn und Brandenburg 03 wurde abgesagt. ---

Borussia Friedrichsfelde ist die Überraschung gegen Schmöckwitz-Eichwalde gelungen. Der A-Ligist wurde dank drei Toren in der Schlussviertelstunde geschlagen. Nun kommen die Spandauer Kickers in der ersten Hauptrunde. ---

Der SV Karow hat B-Ligist BSC Kickers geschlagen. Steve Fester traf in Durchgang eins zur Führung. Die bauten Hilario Costa und Sebastian Schure im zweiten Durchgang aus. ---

Keinerlei Probleme hatte der SV Süden. Mit einem überdeutlichen 0:17-Erfolg beim CFC Berlin zog der A-Ligist in die Hauptrunde ein. ---

Etwas enger gestaltete Sperber Neukölln die Partie gegen Köpenick-Oberspree, konnte die Gäste aber nicht aufhalten. Köpenick zog mit einem dann doch klaren 2:6-Sieg in die nächste Runde ein. ---

Hin und Her ging es bei der Partie des BFC Germania gegen Norden-Nordwest. Dabei spielten die Gäste jedoch fast immer von vorn, lagen zu keinem Zeitpunkt zurück und retteten schließlich den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Im Duell der B-Ligisten ging Minerva früh in Führung. Die glichen die Spandauer Gäste zunächst aus, ehe Minerva erneut vorlegte. Darauf fand Spandau keine Antwort mehr, musste sich geschlagen geben. ---

Der Nordberliner SC setzte sich in Baumschulenweg klar gegen die SG GW durch. Allein Jörn Erik Ruf erzielte fünf Treffer und entschied die Partie im ersten Durchgang fast im Alleingang. ---

Der FC Nordost ist gegen Viktoria Mitte ausgeschieden. Dabei starteten die Hausherren nach 0:3-Rückstand zur Pause eine Aufholjagd, die jedoch nur für ein 2:3 reichte. ---

Ebenfalls deutlich setzte sich Askania Coepenick in Hellersdorf durch. Beim HFC Berlin ließ der A-Ligist nichts anbrennen, entschied die Partie bereits vor dem Pausenpfiff und zog schließlich souverän in die erste Hauptrunde ein. ---

Eng wurde es in Spandau, nachdem die Eintracht nach etwas mehr als zwei gespielten Minuten in Führung ging. Doch die Gäste aus Wartenberg drehten die Partie mit Treffern vor und nach der Pause. ---

Motherland musste das Heimrecht kurzfristig abtreten, hielt auswärts beim JFC nur in der ersten Halbzeit stand. Nach dem 1:1 nach 45 Minuten drehte JFC im zweiten Durchgang auf und gewann deutlich. ---

Für den Spandauer BC gibt es weiter nichts zu holen. Gegen Capri folgte das frühe Pokalaus. Auffällig: Die Gäste können ab sofort auf Timo Schlitt setzen, der zuletzt für Delay Sports spielte und am Mittwochabend gleich zwei Tore erzielte. ---

Den deutlichsten Erfolg fuhr der BFC Alemannia ein. 0:18 lautete der Endstand in der Partie gegen den SC Kickers Berlin 08. ---

Heinersdorf gab sich bei Cimbria Trabzonspor keine Blöße, konnte die Quali-Runde souverän meistern und trifft nun auf den TSV Mariendorf. ---

Die Partie des 1. FC Marzahn gegen die Berlin Lions wurde abgesagt. ---

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Morgen, 19:00 Uhr Steglitz Gencler Birligi 1982 Steglitz GB BSC Comet BSC Comet 19:00 PUSH

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Morgen, 19:30 Uhr BSC Eintracht Südring EintrSüdring ASV Berlin ASV Berlin 19:30 PUSH

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