Der amtierende Pokalsieger tritt in Runde eins in Britz an. – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Berliner Landespokal: Das sind die Partien der ersten Hauptrunde Alle Spiele im Überblick Verlinkte Inhalte Landespokal Berlin BFC Dynamo Altglienicke FC Viktoria FC Hertha 03 + 95 weitere Nach der Quali-Runde wurde nun die 1. Hauptrunde im Berliner Landespokal der 1. Herren ausgelost. In zwei Wochen findet die Quali-Runde im Berliner Landespokal statt. Alle Partien findet ihr hier im Überblick. Eine Woche später wird dann die erste Hauptrunde ausgespielt. Hierfür wurden heute folgende Spiele gelost: 1. Runde 15.08.25 SSC Südwest 1947 - Berliner SC

15.08.25 1. FC Wilmersdorf - Tennis Borussia Berlin

15.08.25 FC Stern Marienfelde 1912 - Pfeffersport

16.08.25 FC Brandenburg 03 - VfB Fortuna Biesdorf

17.08.25 Lichtenrader BC 1925 - VfB Berlin 1911

17.08.25 FSV Spandauer Kickers - FC Hertha 03 Zehlendorf

17.08.25 SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 - SC Charlottenburg

17.08.25 FC Spandau 06 - SSC Teutonia

17.08.25 Wittenauer SC Concordia - Köpenicker FC

17.08.25 1. FC Schöneberg 1913 - FC Internationale Berlin 1980

17.08.25 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 - SC Borsigwalde 1910 Berlin

17.08.25 Anadoluspor Berlin 1970 - SV Bosna Berlin 94

17.08.25 BSV GW Neukölln 1950 - FSV Hansa 07

17.08.25 SV Adler Berlin 1950 - VSG Altglienicke

17.08.25 1. FC Novi Pazar 1895 e.V. - Berlin Hilalspor

17.08.25 Rixdorfer SV / ASV Berlin - SG Rotation Prenzlauer Berg

17.08.25 Wacker Lankwitz / Sperber Neukölln - TSV Mariendorf 1897

17.08.25 BSC Kickers / NSF - FC Hellas / SC Union-Südost

17.08.25 Arminia Tegel / TSV Lichtenberg - BSC Rehberge 1945

17.08.25 Polar Pinguin Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin

17.08.25 Steglitz GB / Askania Coepenick - FSV Berolina Stralau 1901

17.08.25 PV Nord / SC Gatow - SV BW Hohen Neuendorf

17.08.25 BSC Comet / GW Baumschulenweg - SV Stern Britz 1889

17.08.25 Traktor Boxhagen / Cimbria Trabzonspor - BFC Meteor 06

17.08.25 Motherland SC / Wartenberger SV - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

17.08.25 B.S.C. Reinickendorf / Nordberliner SC - SC Staaken

17.08.25 SV Treptow / BFC Alemannia - SG Prenzlauer Berg / NFC Rot-Weiss

17.08.25 SK Rapide / 1. FC Marzahn - 1. Traber FC Mariendorf

17.08.25 Deportivo Latino / Stern Kaulsdorf - BSV Eintracht Mahlsdorf

17.08.25 HFC Berlin / Cono Sur - FC Concordia Wilhelmsruh 1895

17.08.25 FC Polonia / SV Süden - SC Lankwitz / Borussia Pankow

17.08.25 JFC Berlin / FC Nordost - SFC Stern 1900

17.08.25 FC Karame / Köpenick-Oberspree - BFC Preussen

17.08.25 Chemie Adlershof / SV Buchholz - SV Sparta Lichtenberg

17.08.25 SC Capri / RW Hellersdorf - Berliner AK

17.08.25 Borussia Friedrichsfelde / VSG Rahnsdorf - DJK Schwarz Weiß Neukölln

17.08.25 BSV Oranke / RFC Liberta - 1. FC Lübars 1962

17.08.25 SG Nordring / SFC Friedrichshain - BSV Dersim 1993

17.08.25 SpVgg Tiergarten / Viktoria Mitte - Berlin Türkspor

17.08.25 SV Karow / BFC Germania - Schmöckwitz-Eichwalde / BW Spandau

17.08.25 Türkiyemspor Berlin - Frohnauer SC 1946

17.08.25 SC Kickers 08 / Norden-Nordwest - Füchse Berlin

17.08.25 BW Friedrichshain / 1. FFV Spandau - Grünauer BC 1917

17.08.25 Spandauer SV / CFC Berlin - Alemannia Haselhorst / BSC Marzahn

17.08.25 Club Italia / Al-Kauthar - BSV Hürtürkel

17.08.25 SC Minerva / Adlershofer BC - VfB Einheit zu Pankow 1893

17.08.25 Berliner VB / CSV Afrisko - FCK Frohnau / SFC Veritas

17.08.25 Sport-Union Berlin - SF Johannisthal

17.08.25 Oranje Berlin / SV Blau-Gelb - SV Tasmania Berlin

17.08.25 Eintracht Spandau / Eichkamp-Rupenhorn - SC Berliner Amateure

17.08.25 Berlin Lions / SC Westend - SC Union 06

17.08.25 BFC Südring Amed - SV Empor Berlin

17.08.25 Bau-Union / Fortuna Pankow - SV Lichtenberg 47

17.08.25 VfB Hermsdorf Berlin - TuS Makkabi Berlin

17.08.25 FC Treptow / Delay Sports - BSV 1892

17.08.25 SC Siemensstadt / Eintracht Südring - Friedrichshagener SV 1912

17.08.25 Tur Abdin / MSV Normannia - SC Horus / Berliner TSC

17.08.25 Victoria Friedrichshain / BSV Heinersdorf - SF Kladow

17.08.25 Eiche Köpenick / Nord Wedding - Weißenseer FC

17.08.25 VfB Concordia Britz 1916 - BFC Dynamo

17.08.25 SG Blankenburg - Friedenauer TSC

17.08.25 FV Wannsee - S.D. Croatia Berlin

17.08.25 SV BW Berolina Mitte 49 - TSV Rudow Berlin