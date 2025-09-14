Berliner Landespokal: 3. Runde ausgelost

Der Berliner Fußballverband hat am Freitagabend die nächste Runde im Berliner Landespokal ausgelost.
TSV Rudow - Sparta Lichtenberg
SC Charlottenburg - S.D. Croatia
Berlin Türkspor - VSG Altglienicke
FC Internationale - Frohnauer SC
SV Empor Berlin - BFC Preussen
Hansa 07 - Füchse Berlin
SFC Stern 1900 - SV Tasmania
Einheit zu Pankow - Pfeffersport
Nord Wedding - BFC Meteor
Berliner Amateure - Berliner AK
Friedenauer TSC - Tennis Borussia Berlin
Grünauer BC - Hertha 03 Zehlendorf
Delay Sports - SF Charlottenburg-Wilmersdorf
Berolina Stralau - BFC Dynamo
SFC Veritas - Blau Weiß 90
BSV Dersim - Eintracht Mahlsdorf
Hertha BSC III - Eintracht Mahlsdorf II
Norden-Nordwest II / Heinersdorf II - Hilalspor II
Spandauer Kickers II - SC Staaken II
SV Empor Berlin II - FC Viktoria 1889 II
Hohen Neuendorf II - BSV 1892 II
Fortuna Pankow II - Sparta Lichtenberg II
SC Borsigwalde II - TSV Rudow II
Union 06 II - SFC Stern 1900 II
Lichtenberg 47 II - FC Internationale II
Stern Marienfelde II - VSG Altglienicke II
SF Charlottenburg-Wilmersdorf II - SSC Teutonia II
Eintracht Südring II / Rotation Prenzlauer Berg II - Delay Sports II
Friedenauer TSC II - SF Johannisthal II
1. FC Wilmersdorf II - Berolina Stralau II
Askania Coepenick II - S.D. Croatia II
BSV Dersim II - Fortuna Biesdorf II
Rotation Prenzlauer Berg III / Hohen Neuendorf III - FC Viktoria 1889 IV
Fortuna Biesdorf III - SC Minerva III / FC Internationale IV
SW Spandau III / Deportivo Latino III - Sperber Neukölln III
SSC Südwest III - FC Internationale III
Hertha 03 IV - Hertha 03 V
Sperber Neukölln IV - Hertha BSC IV
Wittenauer SC III - FC Viktoria 1889 III
BSC Rehberge III - Einheit zu Pankow III
SC Charlottenburg III / SV Adler III - SFC Friedrichshain IV
Köpenicker FC III - VfB Hermsdorf III
Eintracht Südring III - Berolina Mitte III
Delay Sports III - FC Viktoria 1889 V
Berliner SC III - Hertha 03 III
SFC Stern 1900 III - Eintracht Mahlsdorf IV
BFC Meteor III - Spandauer Kickers III
Eintracht Mahlsdorf III - BSV 1892 III
Eintracht Südring 7er - Oranje Berlin 7er
Sperber Neukölln 7er - FC Treptow 7er
CONO SUR 7er - Union-Südost 7er
Union-Südost 7er II - 1. FC Lübars 7er
BSV 1892 7er - Anadoluspor 7er
TSV Wittenau 7er - RFC Liberta 7er
Berlin Lions 7er - SC Westend 7er
Oranje 7er II / Friedrichshagener SV 7er - FC Internationale 7er
Stern Britz 7er - SC Siemensstadt 7er
Blau Weiß 90 7er - FC Brandenburg 03 7er
BFC Alemannia 7er II / Norden-Nordwest 7er - Club Italia 7er
Füchse Berlin 7er - SC Capri 7er
Hilalspor 7er - Cimbria Trabzonspor 7er
GW Neukölln 7er - SV Süden 7er
Wacker Lankwitz 7er - BFC Alemannia 7er
CFC Berlin 7er - Wittenauer SC 7er