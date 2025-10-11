Berliner Landespokal 1. Herren: Preussen und Dynamo souverän

Am Wochenende steht die 3. Hauptrunde im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.
Tore: 0:1 Yves Benjamin Brinkmann (59.), 0:2 Jeremy Gampe (85.), 1:2 Lucas Robbin Bähr (90.+2)
Tore: 0:1 Mehmet Uzuner (9.), 0:2 Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui (21.), 1:2 Kingsley Chigozie Onyemaobi (27.), 1:3 Bene Brecht (60. Elfmeter)
Tore: 0:1 Damian Roßbach (17.), 0:2 Johannes Manske (45.), 0:3 Johannes Manske (81.)
Tore: 0:1 Willi Theodor Reincke (18.), 0:2 Ivan Knezevic (37.), 0:3 Leander Fritzsche (69.), 1:3 Adrian Welch (77.)
Tore: 0:1 Patrick Breitkreuz (9.), 0:2 Philip Fontein (33.), 0:3 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (34.), 1:3 Jason Kofi Appiah (41.), 1:4 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (48.), 1:5 Patrick Breitkreuz (50.), 1:6 Gobe Gouano (64.), 1:7 Gobe Gouano (79.), 1:8 Gobe Gouano (90.)
Tore: 1:0 Gaston Ignacio Nieto (16.), 1:1 Mike Ryberg (16. Elfmeter), 2:1 Santiago Henrich Paya (25.), 2:2 Lucas Rindermann (43.), 3:2 Gaston Ignacio Nieto (74.)
Tore: 1:0 Yunus Can (39.), 1:1 Emre-Mert Aslan (72.), 1:2 Furkan Yildirim (75.), 2:2 Marvin Schmiege (78.), 2:3 Victor Sunday (111.), 2:4 Emre-Mert Aslan (116. Elfmeter)
Rot: Dominik Klecha (19./Füchse Berlin/Notbremse)
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
