Archiv – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Berliner Landespokal 1. Herren: Preussen und Dynamo souverän

3. Runde im Überblick

Landespokal Berlin
BFC Dynamo
Altglienicke
FC Viktoria
FC Hertha 03

Am Wochenende steht die 3. Hauptrunde im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.

---

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
1
2
Abpfiff

Tore: 0:1 Yves Benjamin Brinkmann (59.), 0:2 Jeremy Gampe (85.), 1:2 Lucas Robbin Bähr (90.+2)

---

Gestern, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
1
3

Tore: 0:1 Mehmet Uzuner (9.), 0:2 Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui (21.), 1:2 Kingsley Chigozie Onyemaobi (27.), 1:3 Bene Brecht (60. Elfmeter)

---

Gestern, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
0
3

Tore: 0:1 Damian Roßbach (17.), 0:2 Johannes Manske (45.), 0:3 Johannes Manske (81.)

---

Heute, 13:30 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
1
3
Abpfiff

Tore: 0:1 Willi Theodor Reincke (18.), 0:2 Ivan Knezevic (37.), 0:3 Leander Fritzsche (69.), 1:3 Adrian Welch (77.)

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
1
8
Abpfiff

Tore: 0:1 Patrick Breitkreuz (9.), 0:2 Philip Fontein (33.), 0:3 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (34.), 1:3 Jason Kofi Appiah (41.), 1:4 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (48.), 1:5 Patrick Breitkreuz (50.), 1:6 Gobe Gouano (64.), 1:7 Gobe Gouano (79.), 1:8 Gobe Gouano (90.)

---

Heute, 14:45 Uhr
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
3
2
Abpfiff

Tore: 1:0 Gaston Ignacio Nieto (16.), 1:1 Mike Ryberg (16. Elfmeter), 2:1 Santiago Henrich Paya (25.), 2:2 Lucas Rindermann (43.), 3:2 Gaston Ignacio Nieto (74.)

---

Heute, 16:00 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
2
n.V.
4
Abpfiff

Tore: 1:0 Yunus Can (39.), 1:1 Emre-Mert Aslan (72.), 1:2 Furkan Yildirim (75.), 2:2 Marvin Schmiege (78.), 2:3 Victor Sunday (111.), 2:4 Emre-Mert Aslan (116. Elfmeter)
Rot: Dominik Klecha (19./Füchse Berlin/Notbremse)

---

Morgen, 10:30 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
10:30

---

Morgen, 12:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
12:00

---

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
13:00

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
13:00

---

Morgen, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:30

---

Morgen, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
14:00

---

Morgen, 14:15 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
14:15live

---

Morgen, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
15:00

---

Morgen, 16:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
16:00live

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

