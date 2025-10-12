Berliner Landespokal 1. Herren: Favoriten siegen - BAK zittert

Am Wochenende stand die 3. Hauptrunde im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.
Tore: 0:1 Yves Benjamin Brinkmann (59.), 0:2 Jeremy Gampe (85.), 1:2 Lucas Robbin Bähr (90.+2)
Tore: 0:1 Mehmet Uzuner (9.), 0:2 Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui (21.), 1:2 Kingsley Chigozie Onyemaobi (27.), 1:3 Bene Brecht (60. Elfmeter)
Tore: 0:1 Damian Roßbach (17.), 0:2 Johannes Manske (45.), 0:3 Johannes Manske (81.)
Tore: 0:1 Willi Theodor Reincke (18.), 0:2 Ivan Knezevic (37.), 0:3 Leander Fritzsche (69.), 1:3 Adrian Welch (77.)
Tore: 0:1 Patrick Breitkreuz (9.), 0:2 Philip Fontein (33.), 0:3 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (34.), 1:3 Jason Kofi Appiah (41.), 1:4 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (48.), 1:5 Patrick Breitkreuz (50.), 1:6 Gobe Gouano (64.), 1:7 Gobe Gouano (79.), 1:8 Gobe Gouano (90.)
Tore: 1:0 Gaston Ignacio Nieto (16.), 1:1 Mike Ryberg (16. Elfmeter), 2:1 Santiago Henrich Paya (25.), 2:2 Lucas Rindermann (43.), 3:2 Gaston Ignacio Nieto (74.)
Tore: 1:0 Yunus Can (39.), 1:1 Emre-Mert Aslan (72.), 1:2 Furkan Yildirim (75.), 2:2 Marvin Schmiege (78.), 2:3 Victor Sunday (111.), 2:4 Emre-Mert Aslan (116. Elfmeter)
Rot: Dominik Klecha (19./Füchse Berlin/Notbremse)
Tore: 0:1 Florian Kohls (8.), 1:1 Sebastian Ghasemi-Nobakht (13.), 1:2 Niklas Struck (54.), 1:3 Tim Grabow (57.), 2:3 Mehmet Aydin (72.), 3:3 Mehmet Aydin (87.), 3:4 Marcel Rausch (90.+5), 3:5 Marcel Rausch (90.+7)
Rot: Alex Görtz (90.+7/SFC Veritas 96/)
Tore: 0:1 Daniel Kaiser (8.), 0:2 Rintaro Yajima (52.), 0:3 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (88.), 0:4 Konstantinos Grigoriadis (90.+2), 1:4 Nico Samuel Wobeser (90.+5)
Tore: 0:1 Linus Debrodt (21.), 1:1 David Alter (76.), 1:2 Carl Zimmering (104.)
Rot: Mohamed Boudlal (66./Pfeffersport/)
Rot: Chris Kosewsky (115./VfB Einheit zu Pankow 1893/)
Tore: 1:0 Muhamed Bayram (2.), 1:1 Demba Mendy (10.), 1:2 Serkan Karasu (41. Handelfmeter), 1:3 Ibrahim Celik (89.), 1:4 Yusuf Beyaztas (92.)
Tore: 0:1 Furkan Yildirim (13.), 0:2 Berkay Uysal (15.), 1:2 Lucian Ewald (21.), 1:3 Abdulkadir Beyazit (33.), 1:4 Abdulkadir Beyazit (40. Foulelfmeter), 2:4 Paul Becker (46.), 3:4 Joscha Schulte-Holtey (50. Foulelfmeter), 3:5 Abdulkadir Beyazit (71. Foulelfmeter), 4:5 Julian Fleige (91.)
Tore: 0:1 Jason Peikow (2. Eigentor), 1:1 Christopher Manig (4.), 1:2 Shinji Yamada (23.), 1:3 Ron Wachs (57.), 1:4 Cenker Yoldas (77.), 1:5 Kanto Fitiavana Voahariniaina (89.), 1:6 Jonah Kühn (90.)
Tore: 1:0 Pascal Brossmann (19.), 2:0 Zulu Ernst (44.), 3:0 Pascal Brossmann (76.), 4:0 Pascal Brossmann (79.), 5:0 Patryk Filipiak (90.+1)
Tore: 0:1 Niklas Thiel (6.), 0:2 Nils Wilko Stettin (14.), 0:3 Anthony Worm (24.), 0:4 Dzenis Hot (33.), 0:5 Christoph Zorn (37.), 0:6 Anthony Worm (40.), 0:7 Christoph Zorn (42.), 1:7 Argjent Krasniqi (55.), 1:8 Dzenis Hot (71.), 1:9 Christoph Zorn (91.), 1:10 Justin Reichstein (91.)
Tore: 0:1 Fabian Graupner (15.), 1:1 Finley Fuchs (45.), 1:2 Ebrima Jobe (49.)
