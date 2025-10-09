Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pokal
– Foto: Sebastian Räppold
Berliner Landespokal 1. Herren: Diese Partien stehen am Wochenende an
Am Wochenende steht die 3. Hauptrunde im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.
