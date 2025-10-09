 2025-10-02T08:44:29.515Z

Pokal
– Foto: Sebastian Räppold

Berliner Landespokal 1. Herren: Diese Partien stehen am Wochenende an

3. Runde im Überblick

Am Wochenende steht die 3. Hauptrunde im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
19:30

Sa., 11.10.2025, 13:30 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
13:30

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
14:00live

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00

Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
16:00

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
SFC Veritas 96
SFC Veritas 96SFCV 96
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
16:00live

So., 12.10.2025, 12:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
12:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
13:00

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
SV Nord Wedding 1893
SV Nord Wedding 1893Nord Wedding
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
13:00

So., 12.10.2025, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
13:30

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
Grünauer BC 1917
Grünauer BC 1917Grünauer BC
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
14:00

So., 12.10.2025, 14:15 Uhr
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
14:15live

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
15:00

So., 12.10.2025, 16:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
16:00

