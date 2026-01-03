Berliner Hallenmeisterschaften: Stromausfall bremst D-Junioren

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:

Bei den Frauen kämpfen 18 Teams um das Final-Ticket. Gruppe A durfte dabei bereits vor Weihnachten aufs Parkett. Die U23 des 1. FC Union Berlin und Berolina Mitte haben sich für die Endrunde qualifiziert. Gruppe zwei zog am 03. Januar nach. Hier sicherten sich der Köpenicker FC und Askania Coepenick die beiden Finaltickets. Am Sonntag folgt die letzte Vorrunden-Gruppe. Alle Spiele findet ihr hier .

Die Ältesten der Junioren dürfen ihr Können in der Halle Mitte Januar unter Beweis stellen. Dann finden am 17. und 18. die Vorrunden-Spiele statt. In vier Gruppen kämpfen je sechs Teams ums Weiterkommen. Alle Spiele findet ihr hier .

B-Junioren

Für die B-Junioren geht es zwei Wochen später ums Eingemachte. Auch hier spielen insgesamt 24 Teams um den Titel. Die Vorrunde (vier Gruppen a sechs Teams) findet am 31. Januar sowie dem 01. Februar statt. Alle Spiele findet ihr hier.

C-Junioren

Die C-Junioren müssen sich nur noch zwei Wochen gedulden. Dann folgt das selbe Prozedere wie bei den älteren Jahrgängen. Vier Vorrunden-Gruppen mit je sechs Teams besetzt. Alle Spiele findet ihr hier.

D-Junioren

Für die D-Junioren sollte das neue Jahr mit den Berliner Hallenmeisterschaften beginnen, doch der flächendeckende Stromausfall im Berliner Südwesten macht dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Drei der vier Vorrunden-Gruppen können nicht wie geplant am 3. und 4. Januar um den Finaleinzug spielen. Über das weitere Vorgehen wird in den kommenden Tagen entschieden. Alle Spiele findet ihr hier.

B-Juniorinnen

Bei den B-Juniorinnen wurde die Vorrunde bereits komplett absolviert. Für die Endrunde am 07. Februar 2026 haben sich folgende Teams qualifiziert: Union Berlin, Viktoria Mitte, Berolina Mitte, Viktoria Berlin, Hertha BSC und der FC Internationale. Alle Spiele findet ihr hier.

C-Juniorinnen

Bei den C-Juniorinnen wird die Vorrunde wie bei den Junioren in vier Sechsergruppen absolviert. Gespielt wird am 17. sowie dem 25. Januar. Alle Spiele findet ihr hier.

D-Juniorinnen

Auch für die D-Mädchen startet 2026 mit dem Hallen-Spektakel - zumindest für zwei der drei Vorrundengruppen. Gruppe A und B ermitteln am 03. bzw. 04. Januar die Finalteilnehmer. Gruppe C folgt eine Woche später. Alle Spiele findet ihr hier.