Berliner Hallenmeisterschaften: Stern 1900 holt letzten Titel

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:
Bei den Frauen sicherte sich die U23 des 1. FC Union Berlin den Titel. In der Finalrunde blieben die Eisernen mit drei Siegen und zwei Unentschieden in den fünf Partien ungeschlagen und siegten vor dem Friedrichshagener SV. Alle Spiele findet ihr hier.
Empor marschierte in der Endrunde durch die Gruppenphase und siegte auch im Halbfinale gegen den Berliner SC deutlich. Den Titel sicherten sich die Prenzlberger im Finale letztlich vom Neunmeterpunkt. Alle Spiele findet ihr hier.
Bei den B-Junioren kämpfte sich der SC Staaken durch eine enge Gruppe ins Halbfinale, schlug dort den BSC Kickers spät. Im Finale reichte dann ein Treffer zum knappen Sieg und dem Titelgewinn. Alle Spiele findet ihr hier.
Die C-Junioren haben die Berliner Hallenmeisterschaften am Sonntag für dieses Jahr beendet. Stern 1900 setzte sich dabei durch. Im Halbfinale schlugen die Steglitzer den BFC Dynamo im Neunmeterschießen. Im Endspiel war dann TeBe der Gegner. Mit drei Toren in den Schlussminuten machte Stern den Titel klar. Alle Spiele findet ihr hier.
Noch spannender machten es die D-Junioren. In Gruppe B der Finalrunde holten alle Teams vier Punkte, das Torverhältnis entschied. Nach engen Halbfinalspielen konnte sich Hertha schließlich im Endspiel gegen Charlottenburg-Wilmersdorf den Turniersieg schnappen. Alle Spiele findet ihr hier.
Die D-und C-Juniorinnen des 1. FC Union legten vor, die B-Juniorinnen zogen nach. Mit fünf Siegen in fünf Spielen und einem Torverhältnis von 14:0 holten die Köpenickerinnen auch hier den Titel. Alle Spiele findet ihr hier.
Die C-Juniorinnen haben am vergangenen Sonntag ihre Titelträgerinnen ermittelt. In einem spannenden Finale setzte sich der 1. FC Union im Siebenmeterschießen gegen Hertha BSC durch. Alle Spiele findet ihr hier.
Auch bei den D-Juniorinnen jubelte Union letztlich. In der 6er-Final-Gruppe gewannen die Köpenickerinnen alle fünf Spiele mit einem Torverhältnis von 21:1 und sicherten sich verdient den Titel. Alle Spiele findet ihr hier.