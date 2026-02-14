Berliner Hallenmeisterschaften: Stern 1900 holt letzten Titel Winterpause = Hallenzeit von ser · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tim Rademacher

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:

Frauen Bei den Frauen sicherte sich die U23 des 1. FC Union Berlin den Titel. In der Finalrunde blieben die Eisernen mit drei Siegen und zwei Unentschieden in den fünf Partien ungeschlagen und siegten vor dem Friedrichshagener SV. Alle Spiele findet ihr hier. A-Junioren Empor marschierte in der Endrunde durch die Gruppenphase und siegte auch im Halbfinale gegen den Berliner SC deutlich. Den Titel sicherten sich die Prenzlberger im Finale letztlich vom Neunmeterpunkt. Alle Spiele findet ihr hier.

B-Junioren Bei den B-Junioren kämpfte sich der SC Staaken durch eine enge Gruppe ins Halbfinale, schlug dort den BSC Kickers spät. Im Finale reichte dann ein Treffer zum knappen Sieg und dem Titelgewinn. Alle Spiele findet ihr hier. C-Junioren Die C-Junioren haben die Berliner Hallenmeisterschaften am Sonntag für dieses Jahr beendet. Stern 1900 setzte sich dabei durch. Im Halbfinale schlugen die Steglitzer den BFC Dynamo im Neunmeterschießen. Im Endspiel war dann TeBe der Gegner. Mit drei Toren in den Schlussminuten machte Stern den Titel klar. Alle Spiele findet ihr hier.