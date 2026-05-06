Berliner Fußballverband veröffentlicht Rahmenterminkalender 26/27

– Foto: Sebastian Räppold

Der letzte reguläre Spielzeit des Jahres 2026 ist für das Wochenende vor Weihnachten, also den 19. und 20. Dezember geplant. Anschließend stehen mehrere Wochen für mögliche Nachholspiele zur Verfügung. Der Pflichtspielauftakt im neuen Jahr 2027 ist dann für Mitte bzw. Ende Februar vorgesehen. Im Sommer 2027 endet der Spielbetrieb planmäßig Mitte Juni mit den letzten Ligaspielen sowie der Relegation bzw. Pokalendspielen.

Die neue Saison wird demnach mit dem Auftakt in den COSY WASCH Landespokal der Herren eröffnet. Am darauffolgenden Wochenende startet der Ligabetrieb der Herren. Eine Woche später folgt die nächste Runde im Pokal. Dann greifen auch die Frauen ein, die ebenfalls mit der ersten Pokalrunde in die neue Spielzeit starten. Für Juniorinnen und Junioren, Senioren sowie den Freizeitbereich soll der Startschuss in die Saison am letzten August-Wochenende ebenfalls mit Pokalspielen, eine Woche später dann mit dem Ligaauftakt fallen.

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