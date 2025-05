Berliner Fußballverband veröffentlicht Rahmenterminkalender 25/26

Los geht es demnach am Wochenende rund um den 10. August mit der Qualifikationsrunde im COSY-WASCH Landespokal der 1. und 2. Herren. Eine Woche später soll die erste Hauptrunde ausgetragen werden. Dann steigen auch die 7er und die unteren Herren in ihre Pokalwettbewerbe ein.

Das BFV-Präsidium hat in seiner Sitzung am 14. Mai den Rahmenterminkalender für die Saison 2025/2026 verabschiedet.

Der erste Ligaspieltag der Herren findet am Wochenende rund um den 24. August statt. In der Folgewoche dürfen dann auch die Frauen zurück auf die Fußballplätze. Dort steht zunächst die Quali-Runde in den Landespokalwettbewerben an, ehe dann auch der Ligabetrieb wieder aufgenommen wird. Die Junioren und Senioren sowie die Freizeit-Fußballer starten am Wochenende rund um den 14. September in die neue Spielzeit.

Highlight: Am Wochenende vor Weihnachten, also am 20. und 21. Dezember soll eine weitere Pokalrunde, nämlich das Viertelfinale im COSY-WASCH Landespokal ausgetragen werden.