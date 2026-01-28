Berliner Fußballverband verlängert Generalabsage

– Foto: Sebastian Räppold

Der Berliner Fußballverband hat seine ursprünglich bis heute geltende Generalabsage verlängert. Grund dafür sind weiterhin die Witterungsbedingungen. Die Generalabsage gilt nun bis einschließlich Sonntag, den 01. Februar. Bis dahin fallen Pflichtspiele im Freizeitbereich aus. Auch die Ü-Mannschaften können nicht spielen. Herren, Frauen sowie Nachwuchs befinden sich noch in der Winterpause. Über die Möglichkeit, Testspiele auszutragen, entscheiden die jeweiligen Sportämter je nach Bespielbarkeit der Plätze.

Der BFC Südring Amed wappnet sich für den Aufstiegskampf in der Bezirksliga Staffel 1. Dort liegt man derzeit auf Rang drei, drei bzw. sechs Zähler hinter den beiden Aufstiegsrängen. Für die Rückrunde setzt der Verein auch auf Neuzugänge. Nach Ali Oguzhan , der vom Landesligisten Hürtürkel kam, wechselte nun auch Calvin Kai Kai zu Bezirksligisten. Der 22-Jährige, der bei Union Fürstenwalde und dem Rostocker FC bereits Oberliga-Erfahrung sammelte, spielte zuletzt ebenfalls in der Landesliga beim FC Liria.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!