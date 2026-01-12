Berliner Fußballverband verlängert Generalabsage Weiter kein Fußball

Anfang letzter Woche sprach der Berliner Fußball-Verband eine Generalabsage aus. Diese galt zunächst bis einschließlich Montag, den 12. Januar 2026. Dann sollte eine Entscheidung darüber fallen, wie weiter verfahren wird. Diese Entscheidung wurde nun getroffen. Der BFV verlängert seine Generalabsage und das gleich bis Sonntag, den 18. Januar. Bis dahin fallen also sämtliche Spiele im Freien aus. Vor allem betroffen sind die Teams im Ü-Bereich sowie im Freizeitfußball, bei denen ursprünglich schon wieder Ligaspiele stattfinden sollten.

Da sich Herren, Frauen und Junioren ohnehin noch in der Winterpause befinden, hat die Generalabsage vorerst keinen großen Einfluss auf den dortigen Spielbetrieb. Doch wie schon am vergangenen Wochenende finden auch zahlreich geplante Testspiele nicht wie geplant stattfinden. Ausgenommen von der Generalabsage sind nach wie vor Hallenturniere. Diese können stattfinden. Über die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb in dieser Woche aufzunehmen, entscheiden die für die jeweiligen Sportanlagen zuständigen Bezirksämter.