Berliner Festspiele in Bad Berka: Union Berlin II reist nach Duisburg Souveräner Titelgewinn der Köpenickerinnen bei der NOFV-Meisterschaft – Meiningen und Dresden beeindrucken als Debütantinnen.

– Foto: Volkhard Patten

Am heutigen Sonntag wurde Bad Berka zum Zentrum des ostdeutschen Frauenfußballs. Bei der 5. NOFV Futsal-Regionalmeisterschaft kämpften sechs Landesmeister um die Krone des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). In einem Turnier, das von taktischer Raffinesse und emotionalen Momenten geprägt war, setzte sich die Qualität am Ende durch. Die Zuschauer in der Halle erlebten ein Wechselbad der Gefühle, bei dem technisches Geschick auf engstem Raum und unbändiger Siegeswille in jeder der zwölfminütigen Partien spürbar waren.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Bewährtes Zentrum des Futsals Bereits zum zweiten Mal nach 2024 fungierte Bad Berka als Gastgeber für dieses überregionale Kräftemessen. Die Organisation und die Atmosphäre in der Halle boten den perfekten Rahmen für ein Turnier, das im Kalender des NOFV einen festen Platz eingenommen hat. Die sechs Teams aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen brachten ihre ganz eigenen Geschichten mit auf das Parkett. Was am Vormittag feierlich eröffnet wurde, entwickelte sich schnell zu einem sportlichen Belastungstest, der den Spielerinnen in Sachen Konzentration und Physis alles abverlangte. Das goldene Ticket zur Deutschen Meisterschaft Die sportliche Relevanz dieses Sonntags war für alle Beteiligten greifbar, denn der Turniersieg war untrennbar mit der Qualifikation für die 4. Deutsche Futsal-Meisterschaft verbunden. Der heutige Champion darf die Farben des Nordostens vom 13. bis 15. März 2026 in der Sportschule Duisburg-Wedau vertreten. Dieser Traum von der bundesweiten Bühne beflügelte vor allem jene Mannschaften, die zum ersten Mal an einer überregionalen Meisterschaft teilnahmen. Jedes Tor in der Tabelle war somit ein potenzieller Baustein für die Reise ins Ruhrgebiet, was die Intensität der Zweikämpfe von Beginn an erklärte.

Taktische Finessen und torlose Auftaktpartien Der Turniertag begann mit einer Phase des vorsichtigen Abtastens, in der die Defensive im Vordergrund stand. Im Eröffnungsspiel trennten sich der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und der FC Hansa Rostock mit einem 0:0-Unentschieden. Auch der 1. FC Union Berlin II tat sich zu Beginn schwer und kam gegen den ESV Lokomotive Meiningen nicht über ein 0:0 hinaus. Diese ersten Ergebnisse zeigten deutlich, dass die Leistungsdichte im Feld der Landesmeisterinnen enorm hoch war und niemand bereit war, durch unüberlegte Offensivaktionen ins offene Messer zu laufen. Die Machtdemonstration der Titelverteidigerinnen Nach dem verhaltenen Start fand der 1. FC Union Berlin II jedoch schnell zur Stabilität und Effizienz. Einem 2:0 gegen den FC Stahl Aken folgte ein deutlicher 4:1-Erfolg gegen den 1. FFC Fortuna Dresden. Mit insgesamt 13 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 9:1 bewiesen die Köpenickerinnen, warum sie als Titelverteidigerinnen angereist waren. Die Abgeklärtheit, mit der Union die Räume zustellte und die sich bietenden Chancen nutzte, war die Handschrift eines wahren Champions.