Berliner Derby-Feeling in Köpenick: Askania Coepenick vs. Hertha BSC I

Am Sonntag steigt in der Kreisliga A ein besonderes Duell: Die Erste Herren von Askania Coepenick empfangen Hertha BSC III aus Charlottenburg. Nach sechs Spieltagen liegt Askania mit 13 Punkten auf Platz vier, Hertha BSC III folgt mit sechs Punkten auf Rang zwölf.

Auf dem Platz wird es ein Derby mit Köpenicker Flair, das an das große Hauptstadt-Derby Union gegen Hertha erinnert – nur auf kleinerer Bühne, aber nicht weniger intensiv. Beide Teams wollen den nächsten Erfolg einfahren: Askania konnte zuletzt beim 4:3-Auswärtssieg in Frohenau überzeugen, Hertha BSC III musste sich mit 1:3 gegen Blau-Weiß Hohen Neuendorf II geschlagen geben.