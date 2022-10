Berliner Amateure klettern weiter Der SC Berliner Amateure klettert in der Bezirksliga weiter nach oben und stößt Hertha III dadurch nach unten.

Wenn man in einer so großen Stadt wie Berlin wohnt, kann es auch einem auch mit (etwas weiter) über 30 noch passieren, dass man an einem U-Bahnhof aussteigt, an dem man noch nie ausgestiegen ist. So ging es mir heute am frühen Nachmittag, als ich die Stufen des Bahnhofs „Südstern“ hinaufstieg. Mein erster Gedanke, als mich das Tageslicht nach 40 Minuten im Tunnel blendete: „Hier warste aber och noch nie, wa?!“

Weil ich ja aber wusste, dass ich unbekanntes Terrain betrete, hatte ich vorher nochmal fix auf den Stadtplan geschaut. Also auf den digitalen. Ich bin zwar alt, aber einen dieser riesigen Falk-Pläne hab selbst ich nicht mehr. Beim Studieren des Areals fiel mir auf, dass eine der Kliniken meines Arbeitgebers gar nicht weit entfernt vom Sportplatz lag. Allerdings genau in der Gegenrichtung. Ich dachte noch, dass das ein bisschen schade ist, ich aber beim nächsten Spiel der Ama Zwee im Berliner Süden ja dort mal vorbeischauen kann. Beflügelt von diesem Gedanken, der Vorfreude auf das gleich steigende Spiel und happy über einen guten Zeitpuffer bummelte ich durch Kreuzberg. An einer Kreuzung, die Fußgängerampel gebot mir stehen zu bleiben, ließ ich meinen Blick über die Straßenschilder schweifen. Eines deutete an, dass die besagte Klinik sich hinter der nächsten Ecke befände. Das kann nicht sein schoss es mir durch den Kopf, während ich verwirrt in meiner Hosentasche nach meinem Smartphone wühlte. Tja, was soll ich sagen. Ich war schnurstracks in die falsche Richtung marschiert. Und natürlich war mein Polster damit futsch. Schnell sattelte ich einen E-Roller und brauste in die richtige Richtung. Dank des elektrischen Wegelagerers hatte ich mein Ziel zehn Minuten vor dem Kick-Off erreicht und bei dem Anblick des Spielortes wäre ich fast vom Roller gefallen. Nichts ahnend braust man über die Züllichauer Straße und wird nach einer sanften Rechtskurve von diesem Teil fast erschlagen.

Ein großer, aber nicht geöffneter Eingangsbereich macht den Anfang. Passiert man ihn, geht man an einer Mauer entlang, die ungefähr 1,60 m hoch sein dürfte. Dort wo sie endet, beginnt ein Zaun, durch den man das kleine Stadion schon bestaunen kann. Einmal die Länge des Spielfeldes muss man latschen, dann ist man an einem kleineren Eingang. Aber der ist dafür offen. Eintritt wird nicht erhoben. Allerdings hätte ich gerne welchen bezahlt. Und wenn für sonst nichts, dann dafür, dass dieses Kleinod hier gepflegt werden kann. Vielleicht könnte man mit ein bisschen Geld den alten Eingang sanieren oder die Tribünen, die hier an allen vier Seiten vorhanden sind, restaurieren. Bei den meisten Stufen ist der Untergrund schon unter das Niveau des Kantensteins gesunken, der sie nach vorne abgrenzt. Hier und da wächst auch ein Baum auf den Traversen, aber das stört ja eigentlich nicht. Na gut, jetzt im Herbst vielleicht schon, weil ständig Eicheln und Kastanien von oben herunterfallen. Getoppt wird die Hütte hier von der vermutlich kleinsten VIP-Lounge Berlins. Auf der Haupttribüne, auf Höhe der Mittellinie, thront ganz oben ein kleiner überdachter Bereich auf dessen Vorderseite das Wappen der Berliner Amateure gemalt ist und in dem sitzend vielleicht fünf, stehend maximal das Dreifache an Zuschauern Platz finden. Im Internet beschrieb jemand diesen Sportplatz als Camp Nou der Berliner Amateure. Und auch, wenn ich das vielleicht so nicht gesagt hätte, widerspreche ich aber auch nicht.

Der pünktlich zum Anpfiff einsetzende Regen konnte den schönen Eindruck dieses kleinen Stadions hier nicht schmälern, zumal es auch direkt gut losging für Hertha. Nach dem ersten Schuss auf den Kasten der Amateure konnte der Keeper den Ball nur abklatschen lassen und um den Nachschuss zu verhindern, half seiner Abwehr nur ein Foul. Der fällige Strafstoß saß und kaum war der Jubel abgeebbt, zeigte sich auch wieder die Sonne.

Das Leben hätte so schön sein können, doch die Gastgeber dachten gar nicht daran, den anwesenden Herthanern hier mir nichts, dir nichts einen schönen Sonntag zu bescheren. Sie gingen nach etwas mehr als einer halben Stunde durch einen Doppelschlag in Führung. Den Ausgleich erzielten sie durch einen wirklich vermeidbaren Elfer, um kurz danach nach einer Ecke zu treffen.

Etwas ernüchtert darüber spazierte ich einmal um den Platz und entdeckte dabei den wohl kleinsten und jüngsten Linienrichter der Bezirksliga-Geschichte. Ein ungefähr achtjähriger Junge übte die ihm übertragene Aufgabe mit vollem Eifer aus und war nach einem Pressball, der ins Aus flog völlig bestürzt darüber, dass der Schiri seinem Urteil nicht glaubte und Einwurf in die andere Richtung gab, als der Kleine angezeigt hatte.

In der Halbzeit besorgte ich mir eine Cola und hoffte auf die zweite Hälfte. Aber die Berliner Amateure spielten den Stiefel hier abgeklärt runter und konnten in der 67. Minute ihre Führung auf zwei Tore ausbauen. Wie auch bei den ersten beiden Treffern meinte ich, eine nervige Autohupe zu hören und wollte mich schon wundern, warum immer jemand nach den Toren hupt. Die Erklärung ist aber so simpel wie einfach: Ein Fan der Heim-Elf stand mit einer Tröte auf einer der obersten Stufe, die den Platz umgab, und feierte mit seinem Instrument die Tore.