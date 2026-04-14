– Foto: Frank Arlinghaus

News aus Kreuzberg: Der Aufstiegstrainer, der die Amateure von der Kreisliga B bis in die Landesliga geführt hat, wird den Verein nur noch bis zum Saisonende coachen. Die Vereinsführung trennt sich überraschend von Edgar Döring, der seit fast zehn Jahren – seit seinem Einstieg 2017 in der Kreisliga B – an der Seitenlinie steht

Berliner Amateure: Das plötzliche Ende einer Ära

Die Nachricht kommt überraschend – und sie markiert einen tiefen Einschnitt für einen der spannendsten Amateurklubs Berlins: Die Berliner Amateure und Trainer Edgar Döring gehen nach fast zehn Jahren getrennte Wege. Der Aufstiegstrainer darf die Mannschaft nur noch bis zum Saisonende betreuen. Überbracht wurde die Entscheidung vom ersten Vorsitzenden Herbert Borchert und Geschäftsführer Luis Liebich, die den langjährigen Coach über die Trennung informierten.

– Foto: Frank Arlinghaus

Vor einem Jahr klopfen die Kreuzberger an die Berlin-Liga Noch vor gut einem Jahr war die Geschichte eine ganz andere. Als Aufsteiger mischten die Kreuzberger die Landesliga auf, standen zwischenzeitlich auf einem starken vierten Platz und galten als eines der positiven Überraschungsteams der Liga. Döring sprach damals von einem „Riesenerfolg“ und betonte, dass die Entwicklung der Mannschaft „längst nicht abgeschlossen“ sei. Der Trainer, der 2017 in der Kreisliga B übernahm, hatte den Klub Schritt für Schritt nach oben geführt – mit klarer Spielidee, großem Vertrauen in die eigene Jugend und einer bemerkenswerten Philosophie: Erfolg ohne finanzielle Mittel. Die Berliner Amateure galten als Gegenentwurf zum klassischen Berliner Amateurfußball – geprägt von Teamgeist, Kontinuität und Identifikation.

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