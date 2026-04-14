News aus Kreuzberg: Der Aufstiegstrainer, der die Amateure von der Kreisliga B bis in die Landesliga geführt hat, wird den Verein nur noch bis zum Saisonende coachen. Die Vereinsführung trennt sich überraschend von Edgar Döring, der seit fast zehn Jahren – seit seinem Einstieg 2017 in der Kreisliga B – an der Seitenlinie steht
Berliner Amateure: Das plötzliche Ende einer Ära
Die Nachricht kommt überraschend – und sie markiert einen tiefen Einschnitt für einen der spannendsten Amateurklubs Berlins: Die Berliner Amateure und Trainer Edgar Döring gehen nach fast zehn Jahren getrennte Wege. Der Aufstiegstrainer darf die Mannschaft nur noch bis zum Saisonende betreuen.
Überbracht wurde die Entscheidung vom ersten Vorsitzenden Herbert Borchert und Geschäftsführer Luis Liebich, die den langjährigen Coach über die Trennung informierten.
Vor einem Jahr klopfen die Kreuzberger an die Berlin-Liga
Noch vor gut einem Jahr war die Geschichte eine ganz andere. Als Aufsteiger mischten die Kreuzberger die Landesliga auf, standen zwischenzeitlich auf einem starken vierten Platz und galten als eines der positiven Überraschungsteams der Liga. Döring sprach damals von einem „Riesenerfolg“ und betonte, dass die Entwicklung der Mannschaft „längst nicht abgeschlossen“ sei.
Der Trainer, der 2017 in der Kreisliga B übernahm, hatte den Klub Schritt für Schritt nach oben geführt – mit klarer Spielidee, großem Vertrauen in die eigene Jugend und einer bemerkenswerten Philosophie: Erfolg ohne finanzielle Mittel. Die Berliner Amateure galten als Gegenentwurf zum klassischen Berliner Amateurfußball – geprägt von Teamgeist, Kontinuität und Identifikation.
Überraschende Entscheidung der Vereinsführung
Umso überraschender kommt nun die Entscheidung der Vereinsführung. Gründe für die Trennung wurden bislang nicht im Detail kommuniziert. Fest steht jedoch: Mit Döring verliert der Klub nicht nur seinen Trainer, sondern auch den prägenden Architekten der vergangenen Jahre.
Wie es für die Mannschaft sportlich weitergeht, bleibt abzuwarten. Klar ist hingegen schon jetzt: Mit dem Abschied von Edgar Döring endet in Kreuzberg eine Ära, die den Verein nachhaltig geprägt hat.
Berliner Amateure in der Landesliga