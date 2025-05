Berliner AK schockt Lichtenberg 47 – Ahrensfelde mit Befreiungsschlag

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die heutigen Spiele des 26. Spieltags der NOFV-Oberliga Nord haben für zwei Überraschungen gesorgt. Der SV Lichtenberg 47 musste im Titelkampf einen herben Rückschlag hinnehmen. Gegen den Berliner AK unterlagen die Gäste mit 2:3. Gleichzeitig landete der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde im Abstiegskampf einen ganz wichtigen Heimsieg gegen den SV Tasmania Berlin. In beiden Partien fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit.

Die Gäste jubelten kurz vor der Pause: In der 42. Minute brachte Bohdan Kostik die Gäste mit 1:0 in Führung. Die zweite Hälfte war kaum angepfiffen, da schlug Dynamo erneut zu. In der 49. Minute war es Sarwar Osse, der auf 2:0 stellte. Wismar schüttelte sich kurz und kam nur sieben Minuten später zum Anschluss: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Niklas Tille in der 56. Minute den fälligen Foulelfmeter zum 1:2. Schwerin brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Vor 360 Zuschauern sorgte der Berliner AK für eine faustdicke Überraschung. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Lichtenberg zeigte der BAK eine starke Leistung. In der 35. Minute brachte Fodelcio Gomes Pereira die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach der Pause kam Lichtenberg in der 66. Minute durch Sebastian Reiniger zum Ausgleich. Doch der BAK ging in der 79. Minute durch Antonio Lubaki erneut in Führung. In einer hochspannenden Schlussphase entschied erneut Fodelcio Gomes Pereira mit seinem zweiten Treffer in der 90.+2 Minute das Spiel – 3:1. Der Anschlusstreffer von Linus Jurschik in der 90.+7 Minute kam zu spät. ---

In Ahrensfelde wurde es spät dramatisch. Der Aufsteiger erkämpfte sich drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der 49. Minute brachte Lucas Nico Gurklys die Hausherren in Führung. Tasmania Berlin kam in der 70. Minute durch Daniel Kaiser zum Ausgleich. Als alles auf ein Remis hinauslief, schlug Ahrensfelde in der Nachspielzeit noch einmal zu: Nick Graupner sorgte in der 90.+5 Minute für den umjubelten 2:1-Siegtreffer. Mit dem fünften Saisonsieg klettert der Aufsteiger auf 21 Punkte. ---

Morgen, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen TuS Makkabi Berlin Makkabi 14:00 PUSH

Der Tabellenführer ließ beim 5:0 in Ahrensfelde keine Zweifel aufkommen: Drei Tore von Pedro Vitor Cruz Magalhaes, dazu Treffer von Oliver Maric und Furkan Yildirim unterstreichen die Offensivkraft. Makkabi hingegen verspielte eine Führung gegen den Berliner AK (1:2) und verlor in Unterzahl. Im Hinspiel gewann der BFC Preussen mit 3:1, unter anderem durch Tore von Guilherme Henrique Lopes De Oliveira (38.) und Christian Gawe (47.). Auch diesmal gilt: Ein Ausrutscher könnte im Titelkampf entscheidend sein. ---

Morgen, 14:00 Uhr Rostocker FC Rostocker FC SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

Der Rostocker FC kassierte zuletzt eine 0:9-Niederlage in Staaken und steht weiter mit null Punkten am Tabellenende. Sparta Lichtenberg oausierte zuletzt. Im Hinspiel war Sparta beim 7:0 überragend: Yahya Al-Areed traf viermal, Sydney Mohamed Sylla erzielte drei Tore. Alles spricht auch im Rückspiel für einen klaren Sieg der Gäste. ---

Neustrelitz verlor zuletzt knapp in Mahlsdorf mit 2:3 – dabei führte man früh durch Tobias Teetz (2.) und Manuel Härtel (6.). Staaken feierte ein historisches 9:0 gegen Rostock und schöpft neuen Mut im Abstiegskampf. Besonders Efraim Koku Gakpeto und Ferris Freiwald ragten heraus. Das Hinspiel entschied Neustrelitz mit 3:1 für sich – Luca Müller traf doppelt. Diesmal geht es für Staaken um alles: Jeder Punkt kann im engen Keller entscheidend sein. ---