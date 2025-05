Berliner AK gelingt Auswärtssieg bei Dynamo Schwerin trotz Unterzahl

Die Ausgangslage war klar: Mit einem Sieg hätte Lichtenberg 47 den Rückstand auf Tabellenführer Mahlsdorf verkürzen können, der BFC Preussen wollte sich die Spitze zurückholen. Entsprechend engagiert gingen beide Teams zur Sache. Die über 2285 Zuschauer - eine Rekordkulisse - sahen zwei Teams, die auf Sieg spielten, aber im letzten Drittel zu ungenau agierten. So blieb es am Ende beim 0:0. ---

Im Kampf gegen den Abstieg zeigte FSV Optik Rathenow eine starke Vorstellung. Nach einem mutigen Beginn belohnte sich die Heimelf in der 19. Minute durch Jonas Borkowski mit dem 1:0. Noch vor der Pause kam Wismar durch Lucas Meyer (43.) zum Ausgleich, doch Rathenow ließ sich davon nicht beirren. Marouan Zghal erzielte in der 71. Minute das 2:1, Jamal Rogero erhöhte auf 3:1 (85.). Zwar kam Anker durch Pascal Breier in der 89. Minute noch einmal heran, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. ---

Dynamo Schwerin erwischte den besseren Start. Bereits in der 4. Minute erzielte Vsevolods Camkins das 1:0 für die Gastgeber. Nach einer halben Stunde kippte das Spiel. In der 30. Minute glich Fodelcio Gomes Pereira zum 1:1 aus. Der Ausgleich brachte dem BAK sichtlich Sicherheit – und nur 13 Minuten später war es erneut Fodelcio Gomes Pereira, der in der 43. Minute den Führungstreffer erzielte. In der 64. Minute musste der Berliner AK einen Rückschlag verkraften: Dodi Nsungu sah die Gelb-Rote Karte. Der BAK rettete die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. ---

Makkabi holte zuletzt ein spätes Remis beim BFC Preussen. Die Mannschaft zeigt sich stabil, aber nicht konstant. Ahrensfelde dagegen feierte einen überraschenden 2:1-Sieg gegen Tasmania, Nick Graupner traf in der 90.+5 Minute. Im Hinspiel gewann Makkabi knapp mit 1:0. Ahrensfelde braucht Punkte – jeder Zähler zählt im Abstiegskampf. ---

Sparta ist im Soll, gewann zuletzt 2:0 beim Rostocker FC durch späte Tore von Daniel Hänsch und Gani Gashi. Neustrelitz spielte 4:4 gegen Staaken – ein Offensivspektakel, bei dem Tom Kliefoth doppelt traf. Das Hinspiel gewann Neustrelitz mit 3:1. Diesmal erwartet Sparta einen offenen Schlagabtausch. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH

Tasmania unterlag in Ahrensfelde spät und verpasste wichtige Punkte. Gegen den punktlosen Rostocker FC, der 153 Gegentore kassiert hat, zählt nur ein Sieg. Im Hinspiel siegte Tasmania 5:0 – Rici Bokake-Befonga, Nathaniel Amamoo, Ali Ayvaz und zweimal Youssef Labbouz trafen. Ein Pflichtsieg im Kampf um Platz sieben wird angestrebt. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 live PUSH

Mahlsdorf übernahm mit dem 2:0 gegen den Berliner AK im vorgezogenen Match vom 29. Spieltag die Tabellenführung – Christoph Zorn erzielte beide Treffer. Nun soll gegen TeBe nachgelegt werden. Die Gäste gewannen zuletzt 3:0 gegen Rathenow. Im Hinspiel siegte Mahlsdorf mit 2:1 – wieder war Christoph Zorn mit einem Doppelpack früh zur Stelle. Ein weiterer Sieg würde Mahlsdorf der Regionalliga ein Stück näherbringen. ---