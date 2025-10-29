Berliner AK gegen Hansa Rostock II: Oberliga-Duell abgesagt

Das für Samstag angesetzte Oberliga-Spiel zwischen dem Berliner AK und der U23 des FC Hansa Rostock muss verschoben werden. Wie der BAK mitteilte, ist das Ausweichstadion Rehberge nicht für die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels geeignet. Das Poststadion, die eigentliche Heimspielstätte der Moabiter, ist noch bis Ende November gesperrt. Ein neuer Termin ist bisher noch nicht gefunden.

Der Weißenseer FC und Co-Trainer Hans-Joachim Gehrmann gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, sei man dem Wunsch des Co-Trainers, der seit 2024 beim WFC agierte, nachgekommen. „Er hat unsere Mannschaft besser gemacht. Achim hat einen großen Anteil an der Entwicklung unserer jungen Mannschaft", erklärte der sportliche Leiter Brian Schmidt.

27.10. +++ Neuer Kunstrasen für Borussia Pankow

Auf dem Sportplatz in der Pichelswerderstraße rollen aktuell keine Fußbälle sondern schweres Gerät. Denn Borussia Pankow bekommt einen neuen Kunstrasen. Das alte Geläuf wurde Ende September abgetragen, nun wird ein neuer Kunstrasen verlegt. Die "Heimspiele" der Teams werden derzeit auf verschiedenen Sportplätzen anderer Pankower Vereine ausgetragen. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen die Sanierungsarbeiten Mitte November abgeschlossen sein.

