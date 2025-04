Berliner AK bindet Nachwuchsspieler langfristig

KL C Staffel 8 Berlin

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

Der Berliner AK setzt weiter auf die eigene Jugend und hat mit Amir Farhadi einen U19-Akteur langfristig an den Verein gebunden. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer des letzten Jahres von Hertha BSC ins Poststadion, ist derzeit Stammspieler in der A-Junioren Nachwuchsliga (ehemals U19 Bundesliga) und steht beim BAK nun bis 2027 unter Vertrag.

01.04. +++ Neuzugang von Mahlsdorf darf nicht spielen

Die Information liegt schon länger vor, ist dann aber irgendwie untergegangen. Daher noch nachgereicht: Dzenis Hot ist im Winter von Tasmania zu Eintracht Mahlsdorf gewechselt. Zumindest inoffiziell. Spielen darf der 20-Jährige in der laufenden Rückrunde nicht. Da sich die Vereine nicht einigen konnten, hat der Offensivspieler keine Freigabe erhalten und kann vorerst nicht spielberechtigt werden. Bitter für Mahlsdorf, denn in den Testspielen in der Wintervorbereitung überzeugte Hot.