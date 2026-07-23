Berliner AK 07 stellt neuen sportlichen Leiter vor

Hamann war im Laufe seiner Karriere unter anderem für den 1. FC Union Berlin, den FC Hansa Rostock und den Chemnitzer FC in verantwortlichen Funktionen tätig. Der Inhaber der UEFA-A-Lizenz verfügt über ein weitreichendes Netzwerk im nordostdeutschen Fußball und war zuletzt als Sportlicher Leiter beim Oberliga-Konkurrenten Eintracht Mahlsdorf tätig.

Der Berliner AK 07 bezeichnet Hamann als „ausgewiesenen Fußballfachmann“, dessen Erfahrung und Netzwerk dem Verein dabei helfen sollen, die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Mit der Verpflichtung unterstreicht der Klub seine Ambitionen, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

Beim Berliner AK 07 übernimmt Hamann die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft. Zu seinen Aufgaben gehören die strategische Kaderplanung, die Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen sowie die enge Zusammenarbeit mit Trainerteam und Vereinsführung. Ziel ist es, die sportliche Ausrichtung des Traditionsvereins nachhaltig zu stärken.

Hamann überzeugt vom Vereinskonzept

Bei seiner Vorstellung hob Hamann insbesondere das Local-Player-Konzept des Berliner AK 07 hervor. „Der Berliner AK hat mich mit seinem Local Player Konzept sehr überzeugt. Ich habe die Arbeit des Vereins immer spannend verfolgt und freue mich auf die neue Aufgabe. Das Ziel bleibt, das Local Player Konzept und die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft weiter voranzutreiben“, sagte der neue Sportliche Leiter.

Mit der Verpflichtung Hamanns setzt der Berliner AK auf Erfahrung, regionale Vernetzung und Kontinuität in der sportlichen Führung. Der Verein hieß den 74-Jährigen offiziell willkommen und wünschte ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg.

Berliner AK

Lothar Hamann

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