Berlin verliert BAK Mega-Talent an Gladbach

Iaia Manco Danfa in Aktion – Foto: Verein

Iaia Manco Danfa verlässt die U19 des Berliner AK. Mehrere Medien berichten übereinstimmend über einen Wechsel des 18-Jährigen zu Borussia Mönchengladbach. Der in Guinea-Bissau aufgewachsene Angreifer hat in der U19-Bundesliga in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Toren auf sich aufmerksam gemacht und gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs

Und wieder verliert die Hauptstadt ein großes Talent. Der 18-jährige Iaia Manco Danfa verlässt die U19 des Berliner AK und wechselt zu Borussia Mönchengladbach Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend Vom Nachwuchs in die Bundesliga Perspektive