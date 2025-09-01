Berlin verliert BAK Mega-Talent an Gladbach

Iaia Manco Danfa verlässt die U19 des Berliner AK. Mehrere Medien berichten übereinstimmend über einen Wechsel des 18-Jährigen zu Borussia Mönchengladbach. Der in Guinea-Bissau aufgewachsene Angreifer hat in der U19-Bundesliga in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Toren auf sich aufmerksam gemacht und gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs
Und wieder verliert die Hauptstadt ein großes Talent. Der 18-jährige Iaia Manco Danfa verlässt die U19 des Berliner AK und wechselt zu Borussia Mönchengladbach Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend
Vom Nachwuchs in die Bundesliga Perspektive
Danfa spielte bis 2024 für Viktoria Berlin in der U17 Bundesliga und erzielte dort fünf Tore in elf Partien. Anschließend wechselte er zum Berliner Athletik Klub Dort kam er in der U19 Nachwuchsliga auf 31 Tore und sieben Vorlagen in 26 Spielen Mit diesen Leistungen hat sich der Angreifer bundesweit Aufmerksamkeit verschafft.
Der 18-jährige ist vertraglich noch bis zum Sommer 2026 an den BAK gebunden. Die 07er haben ihn für die DFB Nachwuchsliga gehalten. Daher scheint ein Wechsel nur mit einer marktüblichen Ablösesumme möglich. Eine Bestätigung des Wechsels seitens des Berliner AK steht noch aus.
