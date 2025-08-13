– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Berlin-Liga: Wer wird Meister, wer steigt ab? Stimmt ab! Die Saison 2025/26 startet in der Berlin-Liga in Kürze. Nehmt an der großen FuPa-Umfrage vor dem Saisonstart teil! Verlinkte Inhalte Berlin-Liga SC Staaken H. Neuendorf Altglienicke II Wilmersdorf + 14 weitere

Die Saison 2025/26 startet in der Berlin-Liga am 22. August, doch wir wollen von euch schon jetzt wissen: Wer wird Meister? Wer steigt ab? Nehmt an der großen FuPa-Umfrage vor dem Saisonstart teil!

Wird geladen… ___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.