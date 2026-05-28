Berlin-Liga-Vorschau: Kampf um Platz drei und gegen den Abstieg

– Foto: Ralf Seedorff

Am Wochenende steht der 31. Spieltag der Berlin-Liga an.

Verfolgerduell im Mommsenstadion. Der Fünfte empfängt den Sechsten. Für beide Teams ist Platz drei noch drin. Die Formtabelle spricht klar für die Gäste aus Steglitz, die drei der letzten fünf Spiele gewinnen konnten.

Morgen, 19:30 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin Polar Pinguin Berlin Pinguin 19:30 PUSH

Die Füchse sind nun auch ganz offiziell Berliner Meister, dürfen die letzten vier Spieltage Ehrenrunden drehen. Begonnen wird am Freitagabend im Fuchsbau. Dann ist Polar Pinguin zu Gast. Für die Gäste geht es noch um alles. Der Tabellenletzte braucht Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Blau Weiß 90 ist Zweiter, hat auch schon sieben Punkte Vorsprung auf die weiteren Verfolger. Staaken befindet sich nach zunächst starker Rückrunde im Formtief, hat die letzten vier Partien allesamt verloren und ist auf Rang elf abgerutscht. ---

Altglienicke II hat sich mit zwei Siegen zuletzt über den Strich geschoben. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt allerdings nur einen Punkt. Wilmersdorf blickt derweil nach oben, kann Rang drei attackieren. ---

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin TSV Rudow Berlin TSV Rudow 14:00 PUSH

Auf dem dritten Platz steht derzeit der SV Empor. Die Prenzlberger sind eines der formstärksten Teams, haben sich längst aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Rudow ist nach bisher starker Saison mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang 16 zwar noch nicht gerettet, dennoch aber in einer recht komfortablen Lage. ---

Für Biesdorf ist die Situation deutlich angespannter bei nur drei Punkten Vorsprung auf Frohnau. Hohen Neuendorf liegt direkt vor der Fortuna, hat drei Zähler mehr auf dem Konto. ---

So., 31.05.2026, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Berlin Türkspor Bln Türkspor 12:45 PUSH

Frohnau ist 16., kann und will die Abstiegsränge verlassen. Gegner am Sonntag ist Türkspor. Die Gäste sind das formschwächste Team, warten seit sechs Wochen auf einen Dreier. ---

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SSC Südwest 1947 SSC Südwest 13:00 PUSH

Auch für Südwest geht es darum, über den Strich zu springen. Dafür braucht es einen Erfolg beim wiedererstarkten Berliner SC, der die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte. ---

Sportlich geht es bei den Spandauer Kickers derzeit auf und ab. Dennoch ist Platz drei weiter in Reichweite. Das gilt auch für Mariendorf. Der TSV liegt einen Punkt vor dem Gegner.

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