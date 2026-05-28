 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Berlin-Liga-Vorschau: Kampf um Platz drei und gegen den Abstieg

31. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 31. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Morgen, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:30

Verfolgerduell im Mommsenstadion. Der Fünfte empfängt den Sechsten. Für beide Teams ist Platz drei noch drin. Die Formtabelle spricht klar für die Gäste aus Steglitz, die drei der letzten fünf Spiele gewinnen konnten.

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Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:30

Die Füchse sind nun auch ganz offiziell Berliner Meister, dürfen die letzten vier Spieltage Ehrenrunden drehen. Begonnen wird am Freitagabend im Fuchsbau. Dann ist Polar Pinguin zu Gast. Für die Gäste geht es noch um alles. Der Tabellenletzte braucht Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

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Sa., 30.05.2026, 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
13:00

Blau Weiß 90 ist Zweiter, hat auch schon sieben Punkte Vorsprung auf die weiteren Verfolger. Staaken befindet sich nach zunächst starker Rückrunde im Formtief, hat die letzten vier Partien allesamt verloren und ist auf Rang elf abgerutscht.

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
14:00

Altglienicke II hat sich mit zwei Siegen zuletzt über den Strich geschoben. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt allerdings nur einen Punkt. Wilmersdorf blickt derweil nach oben, kann Rang drei attackieren.

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
14:00

Auf dem dritten Platz steht derzeit der SV Empor. Die Prenzlberger sind eines der formstärksten Teams, haben sich längst aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Rudow ist nach bisher starker Saison mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang 16 zwar noch nicht gerettet, dennoch aber in einer recht komfortablen Lage.

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Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
14:00

Für Biesdorf ist die Situation deutlich angespannter bei nur drei Punkten Vorsprung auf Frohnau. Hohen Neuendorf liegt direkt vor der Fortuna, hat drei Zähler mehr auf dem Konto.

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So., 31.05.2026, 12:45 Uhr
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
12:45

Frohnau ist 16., kann und will die Abstiegsränge verlassen. Gegner am Sonntag ist Türkspor. Die Gäste sind das formschwächste Team, warten seit sechs Wochen auf einen Dreier.

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So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
13:00

Auch für Südwest geht es darum, über den Strich zu springen. Dafür braucht es einen Erfolg beim wiedererstarkten Berliner SC, der die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte.

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So., 31.05.2026, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
14:30live

Sportlich geht es bei den Spandauer Kickers derzeit auf und ab. Dennoch ist Platz drei weiter in Reichweite. Das gilt auch für Mariendorf. Der TSV liegt einen Punkt vor dem Gegner.

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