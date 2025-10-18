 2025-10-15T11:43:40.576Z

Berlin-Liga: Türkspor schießt Füchse ab, Stern 1900 verliert

9. Spieltag im Überblick

Am Wochenende steht der 9. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Gestern, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
1
3
Abpfiff

Der SSC Südwest bleibt Schlusslicht. Im Heimspiel gegen den SCC, der drei der letzten vier Spiele gewinnen konnte, geriet der Aufsteiger nach etwas mehr als einer Viertelstunde in Rückstand. Auf den Treffer von Patrick Maykowski folgte im zweiten Durchgang ein Eigentor der Steglitzer. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstor durch Ahmad Nassri erstickte Fatih Kücük die Hoffnung der Gastgeber in der Nachspielzeit mit dem 1:3.

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
3
1
Abpfiff

Rudow konnte am Freitagabend den kleinen Aufwärtstrend der letzten beiden Partien fortführen. Dabei schlug der Aufsteiger mit Stern 1900 eines der formstärksten Teams der Liga. Schon in der 9. Minute eröffnete Omid Saberdest die Partie mit dem 1:0. Auf den Ausgleich von Jordan Thurau folgte ein Platzverweis für die Steglitzer. In Durchgang zwei brachte Mushakir Razeek die Hausherren auf die Siegerstraße, ehe Ali Iraqui erhöhte.

---

Gestern, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
6
0
Abpfiff

Türkspor wurde nach ordentlichem Saisonstart zuletzt bis auf Rang 15 durchgereicht, konnte im Heimspiel gegen die Füchse aber ein beachtliches Ausrufezeichen setzen. Gegen mutlose Reinickendorfer, die defensiv kaum anwesend schienen, sorgten Ahmad Rmieh, Mame Cheikh Diop, Süleyman Kapan, Halit Bacak, Benjamin Heymann und erneut Kapan für einen deutlichen 6:0-Erfolg.

---

Heute, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
14:00

Der Tabellenführer, die VSG Altglienicke II, empfängt am Samstag den Berliner SC. Die Gäste von der Hubertusallee verloren zuletzt zwei wichtige Spiel gegen Biesdorf und Polar Pinguin, stehen nur zwei Punkte über dem Strich.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00live

Mit drei Siegen in Folge ist Fortuna Biesdorf zuletzt in der Saison angekommen und bis auf Rang elf geklettert. Nun kommt der Frohnauer SC an den Grabensprung. Die Nordberliner haben eine englische Woche in den Knochen, verloren im Pokal gegen Inter und am Dienstag gegen SpaKi 0:3.

---

Heute, 14:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
14:00

Blau Weiß 90 musste zuletzt ordentlich federn lassen, fand keine Konstanz in den Ergebnissen. Nun kommt ausgerechnet das formstärkste Team der Liga in die Rathausstraße. Wilmersdorf ist seit sechs Spielen ungeschlagen, gewann vier dieser sechs Partien und arbeitete sich nach durchwachsenem Saisonstart auf Platz zwei vor.

---

Heute, 14:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
14:00live

Die Spandauer Kickers sammelten unter der Woche reichlich Selbstvertrauen, gewannen nach über sieben Jahren erstmals wieder in Frohnau. Der Lohn: Platz vier mit nur einem Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Beim Gegner Polar Pinguin ging es die letzten Wochen auf und ab. Den Siegen gegen Staaken und Südwest folgten jeweils Niederlagen. In der Vorwoche sammelte man beim Berliner SC dann wieder wichtige Zähler.

---

Morgen, 14:30 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:30live

Hohen Neuendorf war zu Saisonbeginn das Team der Stunde, grüßte zwischenzeitlich überraschend von ganz oben. Nun warten die Blau-Weißen seit fünf Spielen auf den nächsten Dreier, sind nur noch Neunter. Bei Empor läuft es seit Saisonbeginn schlecht. Nur vier Punkte stehen bisher zu Buche.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
15:00

Staaken konnte nach dem Trainerwechsel zwei der letzten drei Spiele gewinnen, schlug unter anderem die Füchse. Dennoch steckt der Oberliga-Absteiger weiter tief unten drin. Am Sonntag reist der TSV Mariendorf an, der sich zuletzt in guter Form präsentierte, lediglich gegen Tabellenführer Altglienicke II verlor.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

