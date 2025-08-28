Berlin-Liga: Türkspor empfängt Hohen Neuendorf zum Spitzenspiel

Am Wochenende steht der 3. Spieltag der Berlin-Liga an.
Biesdorf und Rudow haben bisher jeweils einen Punkt sammeln können. Im Duell am Freitagabend wollen beide den ersten Dreier einfahren.
---
Der Aufsteiger SSC Südwest wartet noch auf den ersten Berlin-Liga-Punkt. Mit der VSG Altglienicke II wartet nun eine ordentliche Herausforderung. Die Regionalliga-Reserve schlug am ersten Spieltag Rudow souverän und kommt ausgeruht daher, da die Partie des 2. Spieltags gegen Staaken erst kommende Woche stattfindet.
---
Staaken geht wie die VSG Altglienicke II ohne die Belastung der englischen Woche in diesen Spieltag. Wilmersdorf verlor am Mittwoch etwas überraschend gegen Hohen Neuendorf und ist auf Wiedergutmachung aus.
---
Türkspor und Hohen Neuendorf starteten ohne Punktverlust in die Saison, gewannen jeweils ihre beiden bisherigen Spiele. Wer kann seine Serie fortsetzen oder werden die Punkte geteilt?
---
Auch die Füchse sind perfekt gestartet, wollen den dritten Sieg im dritten Spiel. Mariendorf hat unter der Woche in Steglitz verloren, zuvor aber einen Punkt gegen Wilmersdorf geholt.
---
Stern 1900 hat am Mittwoch ein Erfolgserlebnis für sich verbuchen können, empfängt nun den Berliner SC, der bei SpaKi 2:1 verlor, zuvor aber den SCC bezwang.
---
Aufsteiger Blau Weiß 90 grüßt von der Tabellenspitze und will diese in Spandau verteidigen. SpaKi konnte Mittwoch drei Punkte gegen den BSC holen.
---
Der SC Charlottenburg und Empor warten auf den ersten Ligasieg der neuen Saison. Empor gab am Mittwoch eine 2-Tore-Führung gegen Polar Pinguin in der Nachspielzeit aus der Hand, der SCC unterlag den Füchsen.
---
Polar Pinguin geht mit breiter Brust ins Wochenende, schließlich hat sich das 3:3 gegen Empor wie ein Sieg angefühlt. Der Frohnauer SC ist noch ungeschlagen.
---
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
__________________________________________________________________________________________________
