Berlin-Liga: Türkspor empfängt Hohen Neuendorf zum Spitzenspiel

Am Wochenende steht der 3. Spieltag der Berlin-Liga an.

Biesdorf und Rudow haben bisher jeweils einen Punkt sammeln können. Im Duell am Freitagabend wollen beide den ersten Dreier einfahren.

---

Morgen, 19:00 Uhr SSC Südwest 1947 SSC Südwest VSG Altglienicke Altglienicke II 19:00 PUSH

Der Aufsteiger SSC Südwest wartet noch auf den ersten Berlin-Liga-Punkt. Mit der VSG Altglienicke II wartet nun eine ordentliche Herausforderung. Die Regionalliga-Reserve schlug am ersten Spieltag Rudow souverän und kommt ausgeruht daher, da die Partie des 2. Spieltags gegen Staaken erst kommende Woche stattfindet. ---

Staaken geht wie die VSG Altglienicke II ohne die Belastung der englischen Woche in diesen Spieltag. Wilmersdorf verlor am Mittwoch etwas überraschend gegen Hohen Neuendorf und ist auf Wiedergutmachung aus. ---

Türkspor und Hohen Neuendorf starteten ohne Punktverlust in die Saison, gewannen jeweils ihre beiden bisherigen Spiele. Wer kann seine Serie fortsetzen oder werden die Punkte geteilt? ---

Morgen, 19:30 Uhr Füchse Berlin Füchse Berlin TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 19:30 PUSH

Auch die Füchse sind perfekt gestartet, wollen den dritten Sieg im dritten Spiel. Mariendorf hat unter der Woche in Steglitz verloren, zuvor aber einen Punkt gegen Wilmersdorf geholt. ---

Sa., 30.08.2025, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 Berliner SC Berliner SC 13:30 PUSH

Stern 1900 hat am Mittwoch ein Erfolgserlebnis für sich verbuchen können, empfängt nun den Berliner SC, der bei SpaKi 2:1 verlor, zuvor aber den SCC bezwang. ---

Aufsteiger Blau Weiß 90 grüßt von der Tabellenspitze und will diese in Spandau verteidigen. SpaKi konnte Mittwoch drei Punkte gegen den BSC holen. ---

Der SC Charlottenburg und Empor warten auf den ersten Ligasieg der neuen Saison. Empor gab am Mittwoch eine 2-Tore-Führung gegen Polar Pinguin in der Nachspielzeit aus der Hand, der SCC unterlag den Füchsen. ---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 14:00 PUSH

Polar Pinguin geht mit breiter Brust ins Wochenende, schließlich hat sich das 3:3 gegen Empor wie ein Sieg angefühlt. Der Frohnauer SC ist noch ungeschlagen.

---

