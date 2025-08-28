 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Berlin-Liga: Türkspor empfängt Hohen Neuendorf zum Spitzenspiel

2. Spieltag im Überblick

Am Wochenende steht der 3. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Morgen, 18:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
18:30

Biesdorf und Rudow haben bisher jeweils einen Punkt sammeln können. Im Duell am Freitagabend wollen beide den ersten Dreier einfahren.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:00

Der Aufsteiger SSC Südwest wartet noch auf den ersten Berlin-Liga-Punkt. Mit der VSG Altglienicke II wartet nun eine ordentliche Herausforderung. Die Regionalliga-Reserve schlug am ersten Spieltag Rudow souverän und kommt ausgeruht daher, da die Partie des 2. Spieltags gegen Staaken erst kommende Woche stattfindet.

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
19:30

Staaken geht wie die VSG Altglienicke II ohne die Belastung der englischen Woche in diesen Spieltag. Wilmersdorf verlor am Mittwoch etwas überraschend gegen Hohen Neuendorf und ist auf Wiedergutmachung aus.

---

Morgen, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
19:30

Türkspor und Hohen Neuendorf starteten ohne Punktverlust in die Saison, gewannen jeweils ihre beiden bisherigen Spiele. Wer kann seine Serie fortsetzen oder werden die Punkte geteilt?

---

Morgen, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
19:30

Auch die Füchse sind perfekt gestartet, wollen den dritten Sieg im dritten Spiel. Mariendorf hat unter der Woche in Steglitz verloren, zuvor aber einen Punkt gegen Wilmersdorf geholt.

---

Sa., 30.08.2025, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
13:30

Stern 1900 hat am Mittwoch ein Erfolgserlebnis für sich verbuchen können, empfängt nun den Berliner SC, der bei SpaKi 2:1 verlor, zuvor aber den SCC bezwang.

---

So., 31.08.2025, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
11:30live

Aufsteiger Blau Weiß 90 grüßt von der Tabellenspitze und will diese in Spandau verteidigen. SpaKi konnte Mittwoch drei Punkte gegen den BSC holen.

---

So., 31.08.2025, 12:00 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
12:00

Der SC Charlottenburg und Empor warten auf den ersten Ligasieg der neuen Saison. Empor gab am Mittwoch eine 2-Tore-Führung gegen Polar Pinguin in der Nachspielzeit aus der Hand, der SCC unterlag den Füchsen.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
14:00

Polar Pinguin geht mit breiter Brust ins Wochenende, schließlich hat sich das 3:3 gegen Empor wie ein Sieg angefühlt. Der Frohnauer SC ist noch ungeschlagen.

---

