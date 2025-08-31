Berlin-Liga: Torloses Unentschieden zwischen Stern 1900 und dem BSC

Am Wochenende steht der 3. Spieltag der Berlin-Liga an.

Rudow hat den ersten Sieg der neuen Saison einfahren können. Der Aufsteiger setzte sich am Freitagabend am Biesdorfer Grabensprung mit 1:2 durch. Dabei traf Melih Hortum in der 2. sowie der 70. Spielminute jeweils vom Elfmeterpunkt. Alex Steinkes Anschlusstreffer für die Hausherren kam zu spät.

Mit dem SSC Südwest hat der nächste Aufsteiger gesiegt. Aufstiegsheld Juan Cernescu schoss in der 5. Minute das Tor des Tages. Anschließend profitierten die Steglitzer auch von einem Platzverweis für Altglienickes Steve Klamkowski nach etwa einer halben Stunde. ---

Wilmersdorf und Staaken trennten sich am Freitagabend torlos. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging vor den Toren recht wenig. Im zweiten Durchgang war Staaken dann zunächst das bessere Team, doch in der 70. Minute flog Philippe Daniel Tchienguin Touko mit rot vom Platz. Anschließend kam Wilmersdorf in Überzahl zu Chancen, nutzte diese aber nicht. ---

Im Topspiel der bisher noch ungeschlagenen Teams hat Hohen Neuendorf bei Türkspor gewonnen. Jean-Marc Soine brachte sein Team im ersten Durchgang per Hattrick auf die Siegerstraße. Süleyman Kapan verkürzte in der zweiten Halbzeit zunächst, ehe Sebastian Wolf den Deckel draufmachte. Emre Turan betrieb in der Nachspielzeit noch etwas Ergebniskosmetik. ---

Die Füchse sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die neue Saison gestartet, doch am Freitagabend gab es einen Dämpfer. Im heimischen Fuchsbau gerieten die Reinickendorfer schon nach wenigen Sekunden in Rückstand. Mariendorfs Torschütze Mehmet-Can Senocak erzielte in der 83. Minute auch noch das 0:2 und lies die Gäste jubeln. ---

Nach dem Dreier gegen Mariendorf unter der Woche hat Stern 1900 am Samstag den nächsten Punkt geholt. Die Partie gegen den Berliner SC, der zuvor ebenfalls ein Spiel gewann, endete torlos. ---

Aufsteiger Blau Weiß 90 grüßt von der Tabellenspitze und will diese in Spandau verteidigen. SpaKi konnte Mittwoch drei Punkte gegen den BSC holen. ---

Der SC Charlottenburg und Empor warten auf den ersten Ligasieg der neuen Saison. Empor gab am Mittwoch eine 2-Tore-Führung gegen Polar Pinguin in der Nachspielzeit aus der Hand, der SCC unterlag den Füchsen. ---

Polar Pinguin geht mit breiter Brust ins Wochenende, schließlich hat sich das 3:3 gegen Empor wie ein Sieg angefühlt. Der Frohnauer SC ist noch ungeschlagen.

