Berlin-Liga: Titelrennen entschieden? Staaken klettert weiter

– Foto: Frank Arlinghaus

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Die Spandauer Kickers können weiter nicht gewinnen. Beim Schlusslicht, dem SSC Südwest, unterlag SpaKi am Freitagabend mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Enes Oguz Timur Schick in der 80. Minute. Damit setzt der Tabellenletzte seine Erfolgsserie fort, robbt sich weiter an die Nichtabstiegsplätze ran.

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Auch der Berliner SC reitet die Erfolgswelle weiter. Nach torloser erster Halbzeit brachte Lion Schumann die Gäste in Frohnau in Führung. Wenig später legte Brandon Ludwig nach. Frohnaus Anschlusstreffer kam zu spät. ---

Der 1. FC Wilmersdorf hat erneut gepatzt und dürfte sich damit endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet haben. Beim TSV Rudow geriet der nun Tabellenvierte früh in Rückstand, Rudow legte nach einer halben Stunde nach. In Durchgang zwei schraubte Matteo Günther das Ergebnis weiter in die Höhe. Wilmersdorf geling nur noch Ergebniskosmetik. ---

Türkspor hat nach Rückstand gegen Polar Pinguin die Partie gedreht. Auf das 0:1 folgte die schnelle Antwort, ehe die Hausherren die Partie im zweiten Spielabschnitt auf ihre Seite zogen. Türkspor überholt Wilmersdorf und ist nun Dritter. ---

Empor punktet weiter! Bei Blau Weiß 90 gingen die Prenzlberger durch Leopold Neumeier in Führung. Nach dem Ausgleich durch Mohamed Saloun Toure reichte es immerhin noch zu einem Zähler, der den Gästen im Kamp um den Klassenerhalt durchaus guttun wird. ---

Nach den Big Points gegen den SCC unter der Woche konnte Biesdorf am Samstagnachmittag nicht nachlegen. Im Heimspiel gegen Mariendorf kassierte der 16. in der Nachspielzeit das 0:1. ---

Die Füchse drehen weiter einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Die formschwache VSG Altglienicke II konnte den Reinickendorfern trotz Regionalliga-Hilfe in Person von Louis Wagner nur wenig entgegensetzen. Rayan Ait Manssour und Victor Sunday trafen nach etwa einer halben Stunde innerhalb weniger Minuten zum 0:1 bzw. 0:2. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Füchse zunächst selber, als der kurz zuvor eingewechselte Thomas Brechler rot sah. Dennoch erzielte der Tabellenführer das nächste und auch letzte Tor der Partie. ---

Ist das Titelrennen damit entschieden? Der SC Charlottenburg unterlag am Sonntag Hohen Neuendorf und hat als erster Verfolger der Füchse nun zehn Punkte Rückstand. Für die Hausherren trafen Leandro Röttgen und Berken Sevim innerhalb weniger Augenblicke. Die Gäste konnten nur noch verkürzen. ---

Das formstärkste Team der Liga hat erneut nachlegen können. Zwar geriet Staaken im Heimspiel gegen Stern 1900 zunächst in Rückstand, doch die Gastgeber drehten die Partie im zweiten Durchgang dank der Tore von Louis Guske, Sinan Ufak und Sebastian Gigold. Staaken klettert damit weiter, ist nun Fünfter.

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