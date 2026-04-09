Berlin-Liga: Thomas Brechler tippt den 25. Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 25.Spieltag tippt Thomas Brechler von den Reinickendorfer Füchsen
SSC Südwest 1947 - SV Empor Berlin
Ein Duell auf Augenhöhe mit einem gerechten Unentschieden
⚽ mein Tipp: 2:2
Berlin Türkspor - Berliner SC
Türkspor zeigt sich zu Hause sehr stark und gewinnt verdient
⚽ mein Tipp: 4:2
TSV Rudow Berlin - TSV Mariendorf 1897
Nach zwei Niederlagen in Folge holt Mariendorf in Rudow wieder einen wichtigen Dreier
⚽ mein Tipp: 1:2
SFC Stern 1900 - 1. FC Wilmersdorf
Ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für Wilmersdorf
⚽ mein Tipp: 1:3
VSG Altglienicke II - VfB Fortuna Biesdorf
Ein hart umkämpftes Spiel mit dem glücklicheren Ende für Biesdorf
⚽ mein Tipp: 2:3
FSV Spandauer Kickers - Füchse Berlin
Tipp der Redaktion: Hart umkämpftes Spiel, am Ende setzt sich der Favorit durch
⚽ mein Tipp: 2:3
SV BW Hohen Neuendorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Ein enges und spannendes Spiel, welches Hohen Neuendorf am Ende für sich entscheidet.
⚽ mein Tipp: 2:1
SC Staaken - Frohnauer SC 1946
Staaken ist zu Hause aktuell sehr stark und gewinnt deutlich
⚽ mein Tipp: 4:1
Polar Pinguin Berlin - SC Charlottenburg
Charlottenburg holt einen souveränen Auswärtssieg
⚽ mein Tipp: 0:2