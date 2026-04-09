Berlin-Liga: Thomas Brechler tippt den 25. Spieltag

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 25.Spieltag tippt Thomas Brechler von den Reinickendorfer Füchsen

SSC Südwest 1947 - SV Empor Berlin Ein Duell auf Augenhöhe mit einem gerechten Unentschieden ⚽ mein Tipp: 2:2

TSV Rudow Berlin - TSV Mariendorf 1897 Nach zwei Niederlagen in Folge holt Mariendorf in Rudow wieder einen wichtigen Dreier ⚽ mein Tipp: 1:2

Berlin Türkspor - Berliner SC Türkspor zeigt sich zu Hause sehr stark und gewinnt verdient ⚽ mein Tipp: 4:2

SFC Stern 1900 - 1. FC Wilmersdorf

Ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für Wilmersdorf

⚽ mein Tipp: 1:3

VSG Altglienicke II - VfB Fortuna Biesdorf

Ein hart umkämpftes Spiel mit dem glücklicheren Ende für Biesdorf

⚽ mein Tipp: 2:3

FSV Spandauer Kickers - Füchse Berlin

Tipp der Redaktion: Hart umkämpftes Spiel, am Ende setzt sich der Favorit durch

⚽ mein Tipp: 2:3

SV BW Hohen Neuendorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin

Ein enges und spannendes Spiel, welches Hohen Neuendorf am Ende für sich entscheidet.

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Staaken - Frohnauer SC 1946

Staaken ist zu Hause aktuell sehr stark und gewinnt deutlich

⚽ mein Tipp: 4:1

Polar Pinguin Berlin - SC Charlottenburg

Charlottenburg holt einen souveränen Auswärtssieg

⚽ mein Tipp: 0:2

Thomas Brechler

Berlin-Liga