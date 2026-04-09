 2026-04-09T03:39:01.720Z

Expertentipp

Berlin-Liga: Thomas Brechler tippt den 25. Spieltag

Ehemaliger Regionalliga-Spieler der Füchse gibt eine Prognose ab

von far · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 25.Spieltag tippt Thomas Brechler von den Reinickendorfer Füchsen

SSC Südwest 1947 - SV Empor Berlin
Ein Duell auf Augenhöhe mit einem gerechten Unentschieden
⚽ mein Tipp: 2:2

Berlin Türkspor - Berliner SC
Türkspor zeigt sich zu Hause sehr stark und gewinnt verdient
⚽ mein Tipp: 4:2

TSV Rudow Berlin - TSV Mariendorf 1897
Nach zwei Niederlagen in Folge holt Mariendorf in Rudow wieder einen wichtigen Dreier
⚽ mein Tipp: 1:2

SFC Stern 1900 - 1. FC Wilmersdorf
Ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für Wilmersdorf
⚽ mein Tipp: 1:3

VSG Altglienicke II - VfB Fortuna Biesdorf
Ein hart umkämpftes Spiel mit dem glücklicheren Ende für Biesdorf
⚽ mein Tipp: 2:3

FSV Spandauer Kickers - Füchse Berlin
Tipp der Redaktion: Hart umkämpftes Spiel, am Ende setzt sich der Favorit durch
⚽ mein Tipp: 2:3

SV BW Hohen Neuendorf - Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Ein enges und spannendes Spiel, welches Hohen Neuendorf am Ende für sich entscheidet.
⚽ mein Tipp: 2:1

SC Staaken - Frohnauer SC 1946
Staaken ist zu Hause aktuell sehr stark und gewinnt deutlich
⚽ mein Tipp: 4:1

Polar Pinguin Berlin - SC Charlottenburg
Charlottenburg holt einen souveränen Auswärtssieg
⚽ mein Tipp: 0:2

Thomas Brechler

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