Berlin-Liga: Südwest gewinnt Kellerduell, Wilmersdorf übernimmt Spitze

10. Spieltag im Überblick

Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 10. Spieltag der Berlin-Liga an.

---

Heute, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
3
1
Abpfiff

Fast zwei Monate musste der SSC Südwest auf ein echtes Erfolgserlebnis warten. Im Heimspiel gegen Staaken, einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller, war es nun wieder soweit. Dabei gingen die Gäste zunächst früh in Führung. Nach der Pause glichen die Steglitzer schnell aus, drehten die Partie schließlich zu ihren Gunsten.

---

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
2
1
Abpfiff

Nach dem 6:0-Erfolg aus der Vorwoche konnte Türkspor beim formstärksten Team der Liga nicht nachlegen. Süleyman Kapan brachte sein Team zunächst noch in Führung, doch Wilmersdorf glich schnell durch Rhami Ghandour aus. Noch vor der Pause drehten die Hausherren die Partie durch Mohammed Izal und grüßen nun (vorerst) von der Tabellenspitze.

---

Heute, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
1
1
Abpfiff

Lange sah es so aus, als würde Rudow den dritten Sieg in Folge holen. Nach dem Tor von Matteo Günther in der 16. Spielminute führte der Aufsteiger im Heimspiel gegen Hohen Neuendorf bis tief in die Nachspielzeit. Doch der eingewechselte Noe-Samuel Bacanu traf noch für Blau-Weiss und vermieste Rudow die Party.

---

Heute, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
5
2
Abpfiff

Nach dem Debakel gegen Türkspor haben sich die Füchse eindrucksvoll zurückgemeldet. Zwar gerieten die Reinickendorfer schon nach wenigen Sekunden in Rückstand und auch nach dem 1:1 legte zunächst erneut der Berliner SC vor, doch die Füchse drehten die Partie schließlich und gewannen mit 5:2.

---

Heute, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
2
0
Abpfiff

Fast still und heimlich ist der SC Charlottenburg zu einer echten Spitzenmannschaft geworden. Nach dem vierten Sieg in Folge -Patrick Maykowski traf gegen den Frohnauer SC nach der Pause doppelt- springt der SCC über Nacht auf Rang zwei, liegt nur einen Zähler hinter Wilmersdorf.

---

Morgen, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
13:30

Stern 1900 verlor in der Vorwoche bei Rudow, hat dadurch den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Gegen Blau Weiß 90 sollen nun wieder Punkte her. Der Aufsteiger ist seit drei Spielen sieglos, holte zuletzt aber immerhin einen Zähler gegen das starke Wilmersdorf.

---

So., 26.10.2025, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
11:30live

Mehr Topspiel geht nicht. Mit dem FSV Spandauer Kickers empfängt der Tabellenführer am Sonntagmittag den ersten Verfolger. Die VSG Altglienicke verlor in der Vorwoche die Spitzenposition an eben jenen Gegner, kann sich den Platz an der Sonne nun im direkten Duell wiederholen.

---

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
14:00live

Die Partie zwischen Polar Pinguin und Fortuna Biesdorf spielt sich dann wieder im unteren Tabellendrittel ab. Beide Teams sind punktgleich, stehen jeweils bei einer Tordifferenz von +-0. Lediglich zwei geschossene Tore mehr lassen die Pinguine aktuell über Biesdorf stehen. Punkten müssen beide, denn der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Zähler.

---

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
14:30

Zwischen dem TSV Mariendorf und Empor scheinen die Rollen klar verteilt. Mariendorf holte aus den vergangenen fünf Spielen vier Siege, ist derzeit Dritter und könnte je nach Ausgang des Topspiels sogar Richtung Tabellenführung schielen. Empor hängt tief unten drin, hat sich in der Vorwoche aber wichtige drei Punkte gegen Hohen Neuendorf sichern können und will nachlegen.

---

