Berlin-Liga: Stern bei Türkspor - zwei Kellerduelle am Wochenende

Während Rudow nach den Siegen gegen Biesdorf und Südwest seit zwei Partien auf Zählbares wartet, sind die Spandauer Kickers eines der formstärksten Teams der Liga. Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen ist SpaKi Zweiter.

Am Freitagabend wartet ein echtes Kellerduell auf uns, auch wenn bis hierhin erst fünf Spiele gespielt sind. Mit dem SSC Südwest empfängt der 16. die auf Platz 15 liegenden Pinguine. Beide Teams sammelten bisher vier Zähler.

Heute, 19:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor SFC Stern 1900 Stern 1900 19:30 PUSH

Für Stern 1900 geht es keine 48 Stunden nach Abpfiff der Partie bei Empor, die die Steglitzer für sich entscheiden konnten, bei Türkspor weiter. Am Heckerdamm wartet dabei eine individuell gut besetzte Mannschaft, die sich nach starker Anfangsphase zuletzt ergebnistechnisch durchaus anfällig zeigte. ---

Blau Weiß 90 erlebte in den ersten Spielen ein echtes Auf und Ab. Zwischen den Siegen gegen Südwest im August und Rudow am vergangenen Dienstag gingen die Spiele gegen SpaKi und Empor verloren, gegen Mariendorf holte man immerhin einen Punkt. Nun reist der Berliner SC mit einem ganz ähnlichen Verlauf in die Rathausstraße. ---

Morgen, 14:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 14:00 PUSH

Der Tabellenführer kommt. Der TSV Mariendorf grüßt nach dem Sieg gegen den SCC unter der Woche von der Spitze, reist am Samstag zur VSG Altglienicke II. Die Regionalliga-Reserve ist derzeit Zehnter, hat aber (auch durch die abgebrochene Partie bei den Füchsen) zwei Spiele weniger absolviert. ---

Nach dem Kellerduell zwischen Südwest und Polar Pinguin am Freitag folgt am Samstag ein weiteres, wenn der Tabellenletzte den Vorletzten empfängt. Biesdorf ist das einzige Team der Liga, das in dieser Spielzeit noch nicht gewinnen konnte. Empor konnte sich in der Vorwoche etwas befreien, verlor am Mittwoch aber gegen Stern 1900. ---

Frohnauer und Wilmersdorf trennen tabellarisch vier Plätze, doch zwischen beiden Teams liegt nur ein mickriges Pünktchen. Die Form spricht leicht für die Gäste, die seit vier Spielen ungeschlagen sind. ---

Hohen Neuendorf war zu Saisonbeginn das Team der Stunde, musste in der englischen Woche aber zwei Niederlagen hinnehmen. Im Nordduell gegen die Füchse, zeitgleich auch ein tabellarisches Nachbarschaftsduell, soll nun wieder gesiegt werden. ---

Dem SC Staaken ist am Mittwoch der erste Saisonsieg gelungen. Nach dem Last-Minute-Dreier bei Hohen Neuendorf soll nun auf heimischem Kunstrasen nachgelegt werden. Gegner ist der SC Charlottenburg, der nur einen Punkt und einen Rang vor Staaken liegt.

---

